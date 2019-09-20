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كُتّاب وآراء
ابتدائية الرباط ترفض السراح المؤقت لهاجر الريسوني
جدّدت المحكمة الابتدائية بالرباط، الخميس، رفضها إطلاق سراح الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها رفعت الأمين والطبيب محمد جمال بلقزيز وطاقمه.
وقال عضو في هيئة الدفاع عن هاجر الريسوني: "بما أنّها لم تخرج من السّجن اليوم الخميس، وفي غياب ورقة للإفراج، فإن هناك رفضا لسراحها".
وكانت هيئة الدفاع عن "الصحافية هاجر الريسوني ومن معها" قد جدّدت طلب تمتيع المتابَعين في هذا الملف بالسّراح المؤقّت، الإثنين 17 شتنبر الجاري، في ظلّ تعبير وكيل الملك عن رفض هذا الملتمَس، وهو ما تم بالفعل الخميس.
وسبق أن رفضَت ابتدائية الرّباط طلب دفاع المتابَعين في هذا الملفّ تمتيعَهم بالسراح المؤقت، في اليوم التاسع من شهر شتنبر.
تجدر الإشارة إلى أنّ موعد جلسة محاكمة الصحافية هاجر الريسوني، المتابعة بتهم ممارسة الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد، قد حُدِّدَت في يوم الإثنين القادم الموافق لـ 23 من شهر شتنبر الجاري.