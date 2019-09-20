رصيف الصحافة: تورط مسؤولين في "الفساد" يستنفر شرطة الأموال

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بنهاية الأسبوع من تحقيق فرقة جرائم الأموال بمراكش في وثائق تورط مسؤولين في صفقات "مشبوهة" ببلدية العطاوية نواحي قلعة السراغنة، وكتبت "المساء" أن المنتخبين الأربعة أدلوا بوثائق ومحاضر تورط منتخبين ومسؤولين حزبيين ومقاولين وموظفين في تهم جنائية.

ووفق المصدر نفسه، فإن المعطيات التي وضعت بين أيدي شرطة جرائم الأموال تفيد بإسناد صفقات دون اللجوء إلى المساطر القانونية، ويتعلق الأمر بإسناد صفقات لإنجاز أشغال إضافية لبناء مقر البلدية إلى مجموعة من المقاولات تم انتقاؤها خارج القانون، إذ إن المبلغ الذي صُرف للمقاولات نائلة الصفقات قدر بـ5 ملايين ونصف المليون درهم، حيث تفوق قيمته طبيعة الأشغال المنجزة.

ونقرأ في الجريدة ذاتها أن وفاة معتقل بـ"كوميسارية" أطاحت بشرطيين يعملان بالهيئة الحضرية للأمن الإقليمي بالجديدة، إذ تمت إحالتهما على قاضي التحقيق من أجل البحث والاستماع إليهما للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.

وأضافت "المساء" أن متابعة الوكيل العام للشرطيين جاءت بعد اطلاع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على تسجيلات كاميرا المرفق الأمني وتقرير الطب الشرعي لعملية التشريح وإفادات بعض الشهود.

وكتبت "المساء"، أيضا، أن حرب مافيا المخدرات المغربية تروع هولندا بعد تصفية محام هولندي بأمستردام كان ينوب عن شاهد رئيسي يدعى نبيل البقالي، ضد "ملك الموت" المغربي رضوان التاغي ومساعده سعد؛ الأمر الذي دفع الاثنين إلى قتل شقيقه قبل سنة، ثم انتقل الأمر إلى قتل محاميه.

إنزال أمني بمطار محمد الخامس تحسبا لإضراب حوالي 1200 عامل، تقول "المساء"، إذ هدد العمال بشل مجموعة من المرافق احتجاجا على ما وصف بخرق مضامين الاتفاق الاجتماعي الذي يحمل توقيع مجموعة من الجهات المسؤولة.

أما "الأحداث المغربية" فأفادت بأن يوم الأحد 13 أكتوبر المقبل، الذي يصادف يوم البيئة العربي، لن تتجول السيارات بمدينتي البيضاء والمحمدية، إذ تم الإعلان عن "يوم بدون سيارات"، بهدف التحسيس بخطورة تلوث الهواء الذي يكون مصدره العربات التي تشتغل بالمحركات.

وجاء ضمن مواد المصدر ذاته أن المغرب يحاصر إرهابيي المتوسط، إذ كشفت الشرطة الجنائية الدولية "الأنتربول" أنها رصدت أكثر من 12 شخصا يشتبه في أنهم إرهابيون أجانب عبروا البحر الأبيض المتوسط، بتنسيق ومشاركة قوات عسكرية مغربية في إطار عملية "نبتون 2".

وإلى "العلم" التي نشرت أن محكمة الاستئناف بملحقة سلا قررت مؤاخذة الطالب الجامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس السنة الثانية بشعبة الإنجليزية بثلاث سنوات حبسا نافذة، بعدما نشر مقطع فيديو يوثق لعملية مقتل السائحتين الإسكندنافيتين بمنطقة شمهروش على قناته بــ"يوتوب"، علما أن الطالب نفى أي علاقة تجمعه بأية جماعة إرهابية وأن نشره لمقطع الفيديو كان بغرض رفع نسبة المشاهدة بقناته.

وأضاف الخبر أن هيئة المحكمة راعت ظروف المتهم كونه طالبا وعديم السوابق، لأن العقوبة موضوع متابعته لا تقل عن 10 سنوات سجنا نافذة.

من جانبها، أوردت "أخبار اليوم" أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أطلقت عملية التسجيل في برنامج "تيسير" للدعم المادي للأسر المعوزة، على أساس أن تنتهي العملية في متم شهر شتنبر الجاري، ويتعين على الأسر المستوفية لشروط الترشيح للاستفادة من هذا البرنامج إيداع ملف التسجيل لدى مديري المؤسسات التعليمية المعنية بالبرنامج خلال هذه الفترة.

وذكرت الورقية ذاتها أيضا أن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، قال إن وزارته لا تتوفر حاليا على الوسائل اللازمة لتعميم التعليم بالفرنسية، بالنسبة إلى مواد الرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض، بخلاف ما جرى ترويجه أن وزارة التربية الوطنية شرعت في تعميم تدريس المواد العلمية في المستوى الإعدادي مع الدخول المدرسي الحالي.