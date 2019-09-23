سجن "تيفلت 2" ينفي إضراب مهداوي عن الطعام

هسبريس من الرباط

ردا على ما نشرته بـ"فيسبوك" زوجة الصحافي حميد مهداوي، المعتقل بالسجن المحلي "تيفلت 2"، أصدرت إدارة المؤسسة السجنية بلاغا تنفي فيه إضرابه عن الطعام.

وذكر البلاغ نفسه أن "المعني بالأمر لم يسبق له أن تقدم إلى إدارة المؤسسة، أو إلى أية جهة أخرى، بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام، كما أنه يتسلم وجباته الغذائية وفقا للحمية الغذائية المتبعة من طرفه".

إدارة السجن أردفت: "ادعاء منعه من التطبيب لا أساس له من الصحة، حيث استفاد منذ قدومه إلى السجن المحلي تيفلت 2 من ست زيارات بعيادة المؤسسة، وخمس زيارات بعيادة طب الأسنان بالمؤسسة ذاتها، كما استفاد من استشارات طبية خارج المؤسسة بكل من مستشفى الاختصاصات ابن سينا وكلية طب الأسنان بالرباط، كانت آخرها اليوم الاثنين، وذلك بناء على موعد مسبق".

كما قال البلاغ، عن ظروف اعتقال مهداوي واستفادته من الطعام، إن "المعني بالأمر يسكن في غرفة بمفرده بناء على طلبه، تتوفر على كامل الشروط الصحية من إضاءة وتهوية ونظافة، كما أنه يستفيد من الوجبات المعدة من طرف الشركة المتعاقدة مع المؤسسة، والتي يتناولها بغرفته في ظروف جيدة".