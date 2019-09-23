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الرئيسية | السلطة الرابعة | إدارة السجون تدين "تضليل وتشهير" صحف ورقية

إدارة السجون تدين "تضليل وتشهير" صحف ورقية

إدارة السجون تدين "تضليل وتشهير" صحف ورقية
هسبريس من الرباط
الاثنين 23 شتنبر 2019 - 16:10

قالت المندوبية العامة للإدارة السجون وإعادة الإدماج إن بعض وسائل الإعلام الورقية تمادت في التشهير والتضليل بالحديث عما أسمته "الفضائح التي كشف عنها قضاة" المجلس الأعلى للحسابات، وذلك علاقة بالتقرير الذي نشره هذا الأخير حول قطاع السجون وإعادة الإدماج.

وأوردت المندوبية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن الصحف الورقية استغلت في ذلك نوع العبارات والمصطلحات التي استعملها هذا التقرير، "مواصلة الحملة التشهيرية والتضليلية التي انخرطت فيها بعض المواقع الإلكترونية والصحف بعد نشر التقرير المذكور، والتي سبق للمندوبية العامة أن أدانتها".

وأكدت المندوبية العامة أن عبارات من هذا القبيل هي التي دفعتها للرد على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، محذرة "وسائل الإعلام التي تعيش على التضليل والتشهير من مغبة الاستمرار في مثل هذه السلوكات اللامهنية واللامسؤولة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبد السلام اطراشلي الاثنين 23 شتنبر 2019 - 16:30
التقرير صادر عن مؤسسة دستورية تتحمل مسؤولبتها في نشر التقارير عن المؤسسات الي خضعت للمحاسبة.... والكرة الآن في مرمى الجهات التي يخول لها تفعيل القانون..... إذا أردتم استرجاع ثقة المواطن في المؤسسات الدستورية.
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2 - مواطن الاثنين 23 شتنبر 2019 - 16:31
إذن ما دام هناك رد على أقوال الصحف فهناك اطلاع على كل هموم المواطن و الجرائم التي تحدث يوميا وتنشر في الصحف الورقية والإلكترونية.لكن عين وأذن المخزن تسمع وترى بمنضورها الخاص وليس العام
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3 - lemaroquino الاثنين 23 شتنبر 2019 - 16:55
يجب تقبل نتائج التقرير يا سيدي التامك و اد لم تقدر على المسؤولية او ان الأطر التي تحت امرتك غدرتك و لم تقم بعملها فيجب تقديم استقالتك و من وجهت نظري يجب أن نعط تسير المندوبية و تسير السجون إلى المؤسسة العسكرية هي التي ستظبط الأمور
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4 - العلوي الاثنين 23 شتنبر 2019 - 17:24
كنتم الجهة الوحيدة التي ردت بقوة وجسارة وبنبرة هجومية على تقرير المجلس الاعلى للحسابات وهذا يدل على ثقة عالية في العمل الذي قامت به المندوبية العامة..وارى ان الاعلام كان ضحية اللغة التي استعملت في التقرير والتي لمتنصف الجهود التي قامت بها المندوبية وركزت على اختلالات موضوعية خارجية لا تتحملها الادارة من قبيل الاكتضاظ.
كما بين التقرير قصورا في التفسير القانوني لفصول القانون المنظم للسجون وهو ما عقب عليه المندوب العام.
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