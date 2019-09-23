إدارة السجون تدين "تضليل وتشهير" صحف ورقية

هسبريس من الرباط

قالت المندوبية العامة للإدارة السجون وإعادة الإدماج إن بعض وسائل الإعلام الورقية تمادت في التشهير والتضليل بالحديث عما أسمته "الفضائح التي كشف عنها قضاة" المجلس الأعلى للحسابات، وذلك علاقة بالتقرير الذي نشره هذا الأخير حول قطاع السجون وإعادة الإدماج.

وأوردت المندوبية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن الصحف الورقية استغلت في ذلك نوع العبارات والمصطلحات التي استعملها هذا التقرير، "مواصلة الحملة التشهيرية والتضليلية التي انخرطت فيها بعض المواقع الإلكترونية والصحف بعد نشر التقرير المذكور، والتي سبق للمندوبية العامة أن أدانتها".

وأكدت المندوبية العامة أن عبارات من هذا القبيل هي التي دفعتها للرد على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، محذرة "وسائل الإعلام التي تعيش على التضليل والتشهير من مغبة الاستمرار في مثل هذه السلوكات اللامهنية واللامسؤولة".