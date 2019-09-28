شركة الإذاعة والتلفزة تستعرض مكاسب اجتماعية

هسبريس من الرباط

قالت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (SNRT) إنه اهتماما منها بالبُعْد الاجتماعي للموارد البشرية برسم السنة الجارية، تم تحقيق عدد من الإنجازات والمكاسب لفائدة مختلف العاملين فيها، وذلك وفق مقاربة تشاركية بين الرئيس المدير العام، فيصل العرايشي، وباقي المتدخلين الفاعلين بهذا الخصوص من مختلف الإدارات والمؤسسات الوطنية المعنية.

ووفق بلاغ للشركة توصلت به هسبريس، فقد همت هذه المكاسب، بالدرجة الأولى، ملفات إلغاء السلالم الأدنى من السلم الخامس، والرفع من حصة الترقية من السلم 11 إلى خارج السلم، وتصحيح الخدمات السابقة لدى الصندوق المغربي للتقاعد، وترقية العاملين المتعاقدين، وتعزيز خدمات طب الشغل للعاملين بالأقاليم الجنوبية للمملكة، علاوة على التجاوب مع أبرز مطالب فئة المهندسين، والأعوان العموميين، والأعوان الخاضعين لعقود القانون العام.

وفي هذا الصدد، استفادت فئة المهندسين من مماثلة درجة المهندسين الرؤساء بدرجة المهندسين الرؤساء من الدرجة الأولى (مؤشرات من 704 إلى 870)، وإحداث درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة (مؤشرات 870 إلى 990)، وتمكين العاملين المتعاقدين المتوفرين على دبلوم مهندس دولة من إمكانية المماثلة مع المهندسين المنقولين.

وتميزت الحصيلة كذلك، يقول بلاغ "SNRT" بإعادة تصنيف درجات العاملين المنقولين، بنقل مختلف درجاتهم إلى السلالم المناسبة، والقيام بالإدماج المباشر للأعوان العموميين في السلالم المطابقة الخاصة بالمنقولين، ما سيتيح لهم الترقي إلى السلالم العليا، بينما تم إحداث مقتضى استثنائي يمكن فئة الكتاب والمحررين من مواصلة الترقي وفق المقتضيات الحالية للنظام الخاص للعاملين بالشركة الوطنية.

وأوردت الشركة أنه في الوقت الذي حظي فيه الأعوان ذوي عقود القانون العام بإلغاء شرط 4 أشهر المطلوب للترقي في الدرجة بالنسبة للمتعاقدين ذوي الأجور المماثلة، وإعطاء الإمكانية للمتعاقدين منهم ذوي الأجور الجزافية لمماثلة العاملين المنقولين، تقرر في ما يخص الترقية من السلم 11 إلى خارج السلم تطبيق حصة 33 في المائة بدل 22 في المائة، مع حذف السلالم من 1 إلى 4، علما أن المجلس الإداري للشركة سمح للعاملين المتعاقدين ذوي الأجور المماثلة والعاملين المتعاقدين ذوي الأجور الجزافية من الاستفادة من نظام الترقية الذي يمتع به العاملون المنقولون من الإذاعة والتلفزة المغربية.

وشهدت حصيلة الإنجازات الاجتماعية خلال هذه السنة، يؤكد البلاغ، تصحيح الخدمات السابقة للعاملين المتقاعدين والنشطين لدى الصندوق المغربي للتقاعد من خلال معالجة جميع الملفات من طرف اللجنة المكلفة، وسيتم إغلاقها قريبا من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، كما أن جميع ملفات الخدمة المدنية التي تم جردها إلى غاية اليوم تمت تسويتها مع الصندوق المغربي للتقاعد، بينما توجد جميع ملفات الخدمة المدنية مع التمديد، التي تم جردها، قيد التسوية من طرف مديرية الموارد البشرية.

وعلى مستوى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، تمت معالجة جميع ملفات التصريحات والخدمات السابقة للعاملين المتقاعدين أو النشطين لدى هذا النظام من طرف اللجنة المكلفة، وتوجد قيد التسوية لديه، أما التحويل إلى الصندوق المغربي للتقاعد فسيتم بعد أداء المساهمات، في حين تم تجهيز جميع ملفات التصريحات بالخدمات السابقة للعاملين المتقاعدين أو النشطين في أفق تسويتها لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

ووصلت تصفية التصريحات والمساهمات مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد للفترة من 2006 إلى 2014 إلى مرحلة متقدمة، وبهذه العملية ستكون الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قد صفت وضعيتها المحاسباتية مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بالكامل. وقد تمت، أيضا، تسوية جميع ملفات التوظيف غير المكتملة في إطار الإذاعة والتلفزة المغربية (RTM).

من جهة أخرى، أعلنت الشركة أنه تم تحيين قاعدة المعطيات الخاصة بالعاملين النشطين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لدى النظام الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وتصفية التصريحات الشهرية الإجمالية، وتوجد قيد التسوية مع التعاضديات المعنية جميع الفوارق الملحوظة بعد تبادل المعطيات ومقارنتها مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والهيآت التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب.

إضافة إلى ذلك، تعززت الهيئة الطبية لطب الشغل بإضافة طبيب للشغل خاص بالعاملين في العيون والداخلة، وسيتم تعزيزها بطبيب شغل آخر لفائدة العاملين بالدار البيضاء، كما تم تحسين عقود الخدمات والشروط والتكلفات في مجال المساعدة الطبية، في وقت تواصل فيه الحرص على اعتماد المقاربة التشاركية بمشاركة مندوبي الأجراء في لجان الترقية كملاحظين، وتخفيف الإجراءات التأديبية على غرار المقاولات العمومية وشركات الدولة، وفق ما جاء في بلاغ "SNRT".