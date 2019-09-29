مهنيون يدقون ناقوس الخطر حول أخلاقيات الصحافة

هسبريس - عبد الإله شبل

في ظل ما تعيشه الصحافة المغربية من تقهقر، خصوصا في السنوات الأخيرة مع سيطرة مواقع التواصل الاجتماعي على المشهد الإعلامي، يعود سؤال الأخلاقيات إلى الواجهة، لا سيما مع بروز نوع من الصحافة يرتكز على الفضائح ونشر الأخبار الزائفة.

وقد حاول إعلاميون وأعضاء بالمجلس الوطني للصحافة ونقابيون، خلال ندوة نظمت مساء السبت بدار المحامي بالدار البيضاء تحت عنوان "مهنة الصحافة.. الأخلاقيات والتحديات"، التركيز على كيفية تحصين الجسم الصحفي من الأمراض التي بدأت تصيبه، ومواجهة ما تعيشه المهنة من تراجعات بسبب الاستعمال السلبي لوسائل التكنولوجيا الحديثة.

تحصين المهنة، بحسب حسن حبيبي، منسق مسلك الصحافة والإعلام بكلية الآداب بالدار البيضاء، يتمثل أساسا في قضية جودة التكوين، التي اعتبرها ضرورة ملحة؛ "فالتكوين جزء من الاخلاقيات، لأن ممارسة الصحافة من دون تكوين هي انعدام للأخلاقيات، مثل شخص يجري عملية جراحية دون أن يتلقى يوما درسا في الطب".

ولفت المتحدث نفسه إلى أن مجال التكوين بات مطروحا بقوة في المرحلة الراهنة، "فقد سلطنا اهتمامنا على الأخلاق، وفي المقابل تجاهلنا ونسينا المهنة، حيث أتصور أنه في يوم من الأيام سيصير لنا صحافي يهتم بالأخلاقيات والآداب لكنه سينسى المهنة وأدوات الاشتغال بها".

وشدد حبيبي على أن عدم التكوين "هو إخلال بالمهنة وبالأخلاقيات"، مضيفا: "من وجهة نظري، المجلس الوطني والنقابات المهنية واعيان بضرورة الاشتغال على هذا الملف، لذلك يجب الاشتغال على التكوين، لأننا في مهنة تتطور يوميا".

بدوره، المختار عمري، عضو المجلس الوطني للصحافة، ركز على مسألة التكوين، قائلا: "هناك فوضى في التكوين وشهادات تعطى بوسائل لا يمكن أن تقبل بالطرق القانونية، وشهادات تباع للمواطنين ليصيروا بعد ذلك صحافيين".

وأضاف المتحدث نفسه أن "المجلس الوطني للصحافة يعمل مع باقي الشركاء والقطاعات المعنية على إدخال مادة الأخلاقيات في التعليم، وهناك اتصالات ولقاءات في هذا الجانب من أجل تكوين شباب ملم بالأخلاقيات مستقبلا".

هذا الأمر زكاه حميد ساعدني، عضو المجلس الوطني للصحافة، في مداخلته حينما أفاد بأن المجلس هيأ مشروع اتفاقية مع معاهد ومراكز تكوين الصحافيين لإدراج مادة الأخلاقيات في مرحلة التكوين، "لأنه إذا تشبع بها الطالب الصحافي، فسيصير أول مدافع عنها".

وحاول ساعدني التخفيف من القلق بخصوص الوضع اللامهني الذي يعرفه القطاع في الفترة الراهنة، بالإشارة إلى أن "ما نعيشه اليوم في المغرب هو فترة انبهار، حيث المغاربة جميعا أصبح بإمكانهم بسبب الهاتف الاطلاع على كل شيء، وهي فترة لا أظن أنها ستطول كثيرا إذا ما فتحت الدولة ورش الإعلام"، مشددا على "وجوب التكوين والتربية على الإعلام، حتى يصير المواطن ينتقي الصحافة الرزينة، ويميز بين الصالح والطالح".

أما عبد الرحيم تافنوت، إعلامي عضو نقابة الاتحاد المغربي للشغل، فسجل وجود سوء تفاهم حول مفهوم أخلاقيات الصحافة، ما يؤكد، بحسبه، أننا "مازلنا في المرحلة الجنينية".

وحاول تافنوت تبيان عدم ارتباط مسألة الأخلاقيات بالمنطق الديني، حيث شدد في مداخلته على أن "من يتحدث عن الأخلاق بمنطق ديني يمكن القول بأنه لا علاقة له بموضوع الصحافة، الأخلاق الدينية لها فضاؤها، أما مهنة الصحافة فعلاقاتها بمجتمع رأسمالي".

وتابع المتحدث نفسه تفسيره لمفهوم الأخلاقيات في "صاحبة الجلالة"، موردا أن مهنة المتاعب "لا يمكن أن تتأسس على مقياس ديني يتمثل في هذا حلال وهذا حرام، فالمنطق الديني لا علاقة له بالصحافة".