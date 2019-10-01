رصيف الصحافة: الداخلية تنقب عن الكفاءات لإدارة مراكز الاستثمار

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

قراءة مواد بعض الورقيات اليومية الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من "المساء"، التي نشرت أن وزارة الداخلية تنقب عن الكفاءات لإدارة مراكز الاستثمار في حلتها الجديدة، إذ فتحت الوزارة باب التنافس على منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار على مستوى عدد من الجهات، ووقّع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قرارات لفتح باب الترشح لشغل المنصب المذكور في جهات الرباط ـ سلا ـ القنيطرة والدار البيضاء ـ سطات ومراكش ـ أسفي وطنجة ـ تطوان ـ الحسيمة.

ووفق المنبر ذاته، فإن خبرة 8 سنوات في المقاولات العمومية أو الخاصة وإتقان الإنجليزية ضمن شروط المنصب.

ونقرأ في المنبر ذاته أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة كلميم تمكنت من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و61 سنة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، كما ضبطت بحوزتهم ستة أطنان و400 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وأفادت "المساء"، كذلك، بأن وزارة التجهيز شرعت رسميا في استعمال تقنيات جديدة لمراقبة عمل مقالع الرمال في كل المواقع التي حصلت على ترخيص الاستغلال، ويتعلق الأمر بتقنية "جي بي إس"، بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية، والتي ستسمح بمعرفة الكميات المجروفة وعدد الشاحنات التي قامت بنقل الرمال. كما سترصد الناقلات التي لا تخضع للميزان القانوني المنصوص عليه في دفاتر التحملات.

وذكرت الورقية اليومية ذاتها أن رئيس جماعة نكا بإقليم أسفي تعرض لاعتداء شنيع بعد أن اعترض سبيله وسط مركز سبت جزولة السائق الخاص لنائب رئيس البلدية وعمد إلى الاعتداء عليه أمام المارة، قبل أن تكتشف الفحوصات الطبية تعرضه لكسر خطير؛ لثنيه عن الشهادة أمام غرفة جرائم الأموال بمراكش في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية.

أما "الأحداث المغربية" فنشرت أن عبد العالي حامي الدين، قيادي حزب العدالة والتنمية، تخلف عن الحضور بمبرر تكليفه من طرف حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، بمهمة نيابية خارج الوطن، وأن هيئة الحكم ستلتئم في جلسة ثامنة بتاريخ 30 أكتوبر الجاري، لمواصلة محاكمة القيادي حامي الدين المتهم بجناية المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، في جريمة قتل الطالب اليساري محمد بنعيسى أيت الجيد خلال شهر فبراير من سنة 1993.

وجاء في الصحيفة ذاتها أن أسعار المحروقات تواصل صعودها، إذ استهل شهر أكتوبر يومه الأول على وقع زيادات جديدة في أسعار المحروقات، هذه الزيادات تراوحت ما بين 30 سنتيما للغازوال، و20 سنتيما بالنسبة إلى البنزين الممتاز.

وحسب "الأحداث المغربية"، فهذه الزيادة تعد الثالثة من نوعها خلال الشهر الماضي وبداية الشهر الحالي؛ وهو تراكم يجعل الزيادات خلال هذه الفترة يقترب من درهم واحد، علما أن لا أحد يمكن التنبؤ بوضعية الأسعار في الأيام المقبلة، بالنظر إلى الضبابية المحيطة بالأسواق العالمية للنفط، بسبب التوترات الجيواستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط والخليج.

وكتبت "الأحداث المغربية"، أيضا، أن الإدارة الجهوية للجمارك بالأقاليم الجنوبية شرعت في منع الحمولة الزائدة على السيارات النفعية التي أصبحت تتخذ من المنطقة العازلة مقرا لها، وتعمل على نقل البضاعة المستوردة عبر شاحنات من العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وإلى "أخبار اليوم" التي ورد بها أن المجلس الحكومي، الذي سينعقد هذا الأسبوع، ينتظر أن يصادق على مشروع مرسوم يقضي برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين في حوادث الشغل والأمراض المهنية وذوي حقوقهم.

ووفق الخبر ذاته، فإن المشروع سيرفع قيمة هذه الإيرادات بنسبة 20 في المائة، ويدخلها حيز التنفيذ بأثر رجعي بدءا من فاتح يوليوز 2013، وستهم هذه الزيادات أكثر من 58 ألفا و600 شخص، أي 88 في المائة من مجموع المستفيدين من إيرادات عمرية.

وكتبت "أخبار اليوم"، كذلك، أن ابتدائية مراكش أدانت شخصا بخمسة أشهر حبسا نافذة، بعد أن تابعته النيابة العامة في حالة اعتقال بتهمة انتحال صفة طبيب نفسي ومزاولتها بدون سند قانوني.

وأوردت الصحيفة ذاتها أن متابعة الطبيب النفساني "المزيف" جاءت على إثر شكاية مجهولة توصلت بها المديرية الجهوية لوزارة الصحة والمجلس الجهوي للهيئة الوطنية للأطباء بمراكش، حول امتهان شخص بدون سند قانوني لمهنة الطب بعيادة في حي "معطى الله" بشارع "العروبة" بمنطقة المحاميد بمقاطعة المنارة.