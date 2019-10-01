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الرئيسية | السلطة الرابعة | بوعشرين يغيب عن المحاكمة .. والنيابة العامة: ساعة الحقيقة دقّت

بوعشرين يغيب عن المحاكمة .. والنيابة العامة: ساعة الحقيقة دقّت

بوعشرين يغيب عن المحاكمة .. والنيابة العامة: ساعة الحقيقة دقّت
هسبريس - عبد الإله شبل
الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 23:55

وضع الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة "أخبار اليوم" المتابع أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، هيئة المحكمة في موقف حرج حين قرّر عدم الحضور والمثول أمامها، بالرغم من الإشعار الذي وجه إليه.

ففي الوقت الذي أصرت فيه محكمة الاستئناف، عبر القاضي الحسن الطلفي، في الجلسة الماضية، على حضور توفيق بوعشرين ومتابعة المحاكمة، على الرغم من رفضه ذلك، اضطرت الهيئة مساء اليوم الثلاثاء إلى مواصلة الجلسة بدونه، بعدما أصر على عدم المثول أمامها.

وانطلقت جلسة اليوم بتسجيل غياب بوعشرين، الشيء الذي دفع المحكمة إلى إشعاره عن طريق النيابة العامة بضرورة الحضور؛ غير أنه بعد ما يزيد عن ساعة من التأخير، رفض ذلك، حيث تم الإدلاء لها بمحضر من مدير السجن المحلي عين برجة بالدار البيضاء يفيد برفض المتهم الحضور.

وشرعت النيابة العامة، في شخص ممثلها محمد المسعودي، في تقديم مرافعتها، في غياب الصحافي بوعشرين، حيث أعربت عن كونها كانت تتمنى حضوره ومناقشته في التهم الموجهة إليه والإدلاء بالحجج على ارتكابه اعتداءات جنسية في حق المشتكيات.

وشدد نائب الوكيل العام للملك، في مرافعته، على أن النيابة العامة ليست خصما للمتهم توفيق بوعشرين، وإنما هذا الأخير من له خصومة مع القانون، معتبرا أن "ساعة الحقيقة دقت".

المسعودي هاجم توفيق بوعشرين، حين تحدث عما أسماه "فظاعة الاعتداءات الجنسية" التي قام بها، حيث قال مخاطبا رئيس الجلسة الحسن الطلفي: "لقد أصبحت فظاعة الاعتداءات الجنسية تقض مضجعي؛ ذلك أنه، يا سيدي الرئيس، النوم غادر جفني من هول ما عاينت في هذا الملف".

ووصف نائب الوكيل العام للملك المشتكيات اللواتي تقدمن بشكاية ضد توفيق بوعشرين بـ"الضحايا اللائي كسرن الطابوهات"، مضيفا وهو يوجه شكره إليهن "أشكر أخواتي وبناتي الضحايا لشجاعتهن؛ لأنهن كسّرن طابو الاعتداء الجنسي في المكاتب الباردة"، متابعا: "أشكركن، لكونكن كسرتن الصمت وسط مجتمع أبيسي وذكوري، وأشكركن على الجهر بكلمة لا، فهؤلاء الضحايا سيذكرهم التاريخ".

وتأتي هذه الجلسة بعدما شهدت الجلسة الماضية إحضار المتهم توفيق بوعشرين بالقوة العمومية من سجن عين برجة إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛ لكنه عبّر عن عدم رغبته في الحضور إلى الجلسات.

واتهم بوعشرين، بعد إحضاره إلى الجلسة، النيابة العامة بالانتقام منه والاعتداء عليه، حيث خاطب المحكمة بالقول: "لقد تعرضت للعنف ومعاملة قاسية قبل انعقاد المحكمة، وقبل إصدارها أمرها بإحضاري".

وأردف مؤسس جريدة "أخبار اليوم" المتابع أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء: "هذا انتقام مني ومن الانتقادات التي وجهتها في الجلسة الماضية، إذ استعملت النيابة العامة القوة في حقي رغم مرضي، ولدي ملف طبي في السجن يؤكد ذلك"، مضيفا: "أخبرت الشرطة وبسطت ذلك أمامها، والسيد الوكيل أصر على إحضاري بالقوة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - حنان الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 00:03
كل هذه المدة والأمر ظل على حاله وكأنه ارتكب جرائم حرب تستدعي حضور الجنرالات والضباط بجميع أصنافهم.المسألة عبارة عن تحقق جريمة فساد ام لا؟كان بالإمكان ألا تتعدى مدة النطق فيها شهرين إلى 3 أشهر،ماهذا المسلسل التركي الممل؟؟.
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5
2 - Maher الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 00:13
القضية ليس فيها سر ولا suspens. للاسف القرار بحبس بوعشربن اتخذ قبل اعتقاله لأننا في دولة الاشخاص و ليس دولة المؤسسات المستقلة. حان الوقت ليصبح المغرب دولة المؤسسات حيت الكل تحت القانون و ليس ثلة قليلة من المسؤولين يقررون مصير حياة الأبرياء.
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6
3 - ماشي صحفي الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 00:15
أتفق و إن كنت أختلف مع الجيش المضاد للسيد بوعشرين، نعم لن ينساهن التاريخ، و لن ينسى المغرب مهزلة هذه القضية و سخافتها، و طبعا لن ننسى حماة القانون و العدلة. العدل أساس الملك.
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4 - ساعة الظلم دقت الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 00:16
الحقيقة ؟؟؟؟ عن أية حقيقة تتحدثون ؟ عن الحقيقة القضائية ؟ ...الأمم المتحدة فضحت النظام القضائي المغربي في العالم وقالت بالحرف : بوعشرين معتقل تعسفيا ، بوعشرين يحاكم من أجل أرائه ، بوعشرين يجب إطلاق سراحه فورا ، بوعشرين يجب تعويضه ...هذه هي حقائق الملف ...من العار أن تجيش الدولة أجهزتها الأمنية والقضائية والإعلامية من أجل ماذا ؟ من أجل تصفية حساباتها مع صحفي أعزل ...الحكماء يقولون بأنه من الجبن أن يقاتل شخص مسلح شخص أعزل وهذا الجبن هو ما أبانت عنه الدولة في هذا الملف ...أنا أختلف مع بوعشرين طولا وعرضا و أفكاره لا أتفق معه لكن أحترمه لأنه إنسان لديه قناعات ولا يشبه بعض الصحفيين الحربائين الذين حيث مال المخزن مالوا ...لقد دقت ساعة الظلم ، وبوعشرين سواء ثم تبرئته في هذا الملف وهو أمر مستبعد فالمحكمة حثما ستؤيد الحكم الابتدائي أو تخفض العقوبة لعشر سنوات أو وقعت إذانته فإن بوعشرين سيخرج منتصرا في هذا الملف لأنه سيعرى حقيقة الدولة المغربية وبأنه ما كاين لا قضاء لا عدالة ولا هم يحزنون ...لم يتغير شئ في البلاد ... وبمثل هذه الممارسات نحن ذاهبون للحائط عاجلا أم اجلا..أنشري هسبريس
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5 - الجزولي سبدي الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 00:23
كفى من التطويل في هدا الملف ان رفض المتهم الحضور إلى المحكمة هو إقرار بالمنسوب إليه وعلى القضاء ان ينطق بالحكم الواجب في هدا الملف النتن وكفى الله المومنين القتال فحداري تم حداري لان متل هده التصرفات الرعناء من المتهمين تفقد القضاء مصداقيته
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-2
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