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كُتّاب وآراء
النيابة تستعرض مشاهدَ "فيديوهاتٍ جنسية" وتتهم بوعشرين بالمناورة
خصص ممثل النيابة العامة في الملف الذي يتابع فيه الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة "أخبار اليوم"، حيزا كبيرا لاستعراض ما جاء في الفيديوهات المعروضة أمام المحكمة، والتي تتضمن مشاهد جنسية، يتم الحديث عن كون وقائعها جرت داخل مقر الجريدة بالدار البيضاء.
وفِي الوقت الذي لم يتمكن الصحافيون والرأي العام في المرحلة الابتدائية من المحاكمة من تتبع أطوار الفيديوهات المنسوبة إلى بوعشرين، وصف نائب الوكيل العام للملك، محمد المسعودي، في جلسة مساء اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بشكل مفصل ما تضمنته تلك الفيديوهات.
ممثل الحق العام لفت الانتباه إلى كون بوعشرين مارس سلطته على المشتكيات وأرغمهن على ممارسة الجنس معه، مشيرا إلى أنه كان يقوم بتصويرهن داخل مكتبه بعمارة الحبوس، عبر مسجل فيديو كان مخبأ وراء التلفاز.
واستعرض المسعودي في مرافعته تفاصيل المشاهد الجنسية، التي جاءت في الفيديوهات المنسوبة إلى المتهم، حيث كشف جوانب مما أسماه "استعبادا جنسيا" كان يمارس على المشتكية "أسماء، ح"، المستخدمة بالجريدة، مشيرا إلى أن بوعشرين كان يضغط عليها بالعمل كلما طلبت منه الكف عن ممارساته الجنسية.
واعتبر ممثل الحق العام أن غياب بوعشرين عن هذه الجلسة وقراره عدم حضور جلسات محاكمته هروب منها، حيث أوضح أن المتهم "هرب لكونه لا يريد سماع هذا الكلام، وهو يختبئ في الشكل للهروب من الجوهر في المحاكمة".
وعاد المسعودي إلى ما أسماه "مناورة بوعشرين" لتمويه أفراد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال حلولهم بمقر الجريدة لتفتيش مكتبه، حيث أشار إلى أنه "دار ليهم عامرة فخاوية، إذ أرشدهم إلى بقية المكاتب في الجريدة، وقام بجولة معهم في الطابق 17 بالعمارة، قبل أن يسأله ضابط الشرطة القضائية عن مكتبه لأنه كان غايتهم باعتباره مسرح الجريمة".
وأكد نائب الوكيل العام للملك أن المتهم حاول من خلال هذه الخطوة "استرجاع الهدوء النفسي"، مشيرا إلى أن أفراد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية "لاحظوا خلال ولوجهم المكتب وجود أريكة تنطبق عليها المواصفات نفسها التي ذكرتها المشتكيتان في شكايتيهما".
وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن بوعشرين كان يجيب بالإيجاب عن الأشياء آلتي يتم العثور عليها بمكتبه وحجزها، حيث تم العثور على مسجل فيديو رقمي كان مخبأ وراء التلفاز، مضيفا "عندما سأله الضابط عما إن كان الجهاز يعود إليه أجاب بالتأكيد، غير أنه بمجرد ما قام الضابط بحجزه حتى سارع إلى منعه، ونادى المسؤول التقني لما عرف أن أمره افتضح".
وتأتي تأكيدات النيابة العامة حول مضامين هذه الفيديوهات الجنسية المنسوبة إلى بوعشرين في الوقت الذي كان ينفي ذلك، معتبرا أنها مفبركة ولا تخصه، فيما أصر دفاعه في العديد من الجلسات في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية على ضرورة استبعادها، معتبرا محاكمة بوعشرين انتقاما منه ومن قلمه.
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تعليقات الزوّار (8)
و أنا تنعرف صاحب معمل للخياطة داير بيت نعاس في المكتب ديالو و زيد و زيد
في هذه الحالات الجاني يحتفظ بهذا لنفسه و حتى الممارسات ليس لديهم علم بذلك !
كيف للنيابة العامة ، ان تأتي قاصدة و تعرف مكان الأجهزة ؟
فيه أشياء مبهمة و نتمنى الإجابة عنها
الضحايا ام دفاع المتهم الذي يصر ان هاذا انتقام من بوعشرين وقلمه
يظهر لي أننا نتشبه بالصحافيين الذين تسببا في تقديم الرئيس الأمريكي للاستقالة
كل من هب ودب يعتقد ان ما يكتب يزلزل الجبال والحقيقة أن كثيراً من صحافيينا يرمزون ويلمزون ويبيعون منتوجهم الرذيء لمن يدفع أكثر
يا سادة هناك ضوابط وخطوط يجب على الصحافيين ان يقيد بها نفسه ولا يظن في يوم من الايام أنه يخيف بقوله الحقيقة العارية
هاذا مجرد حلم ولا نكذب على بعضنا البعض ومن يشك في ذالك فليقل الحقيقة المجردة في مباراة في كرة القدم ليعرف مقداره الحقيقي عند محبي الفريقين
نرجع الى بوعشرين المسكين الذي وقع في المحظور ويريد ان يسوقه على أنه مكيدة
نرجو ان يكون صادقا ولكن ايعقل ان تتفق ضده كل هاذه النسوة كل هاذه الضحايا
اي نعم يمكن ان يكون منهن من فعلت ما فعلت برضاها والباقيات يستحيل ذالك
لذا يجب على الطرفين ان يعترفا بالحقيقة وهناك سيتضح لهم جميعا ما لهم وما عليهم
أما أن يستمر الامر هكذا ففيه مس بالقضاء مس بمبدا العدالة التي يجب ان تكون مطلب الجميع
العدالة فقط لا الانتقام