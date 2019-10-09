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الرئيسية | السلطة الرابعة | الصحافي عبد الرحمان قسو يرحل إلى دار البقاء

الصحافي عبد الرحمان قسو يرحل إلى دار البقاء

الصحافي عبد الرحمان قسو يرحل إلى دار البقاء
هسبريس من الرباط
الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 13:44

توفي، أمس بالرباط، الصحافي السابق بوكالة المغرب العربي للأنباء عبد الرحمان قسو، وسيوارى جثمانه الثرى بمسقط رأسه بفكيك.

الراحل سبق له أن اشتغل بقسم التحرير الإنجليزي بـ"لاماب" لسنوات، كما عمل مراسلا لها في واشنطن، وقام بتغطية مجموعة من الأحداث الوطنية والدولية، قبل أن يحال على التقاعد.

وقد عرف الراحل، الذي التحق بالوكالة بداية الثمانينات، بدماثة أخلاقه وبتشبثه بالمبادئ الإنسانية السامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - abou الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 13:56
ان لله وان اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ولجميع المسلمين واللهم لا تقبض ارواحنا الا وانت راض عنا.امين.
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31
2 - Mirza الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 14:06
سلام على روحه الطاهرة كان من خيرة ابناء الوطن
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13
3 - hassan الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 14:14
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه وارزق كل أهله الصبر والسلوان فيما أصابهم لله ما اعطى ولله ما اخذ.
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17
4 - abdo agadir الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 14:25
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه وألهم دويه الصبر والسلوان .انا لله وانا اليه راجعون .
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1
5 - إنسان فاني الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 14:31
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته . إن للله وإن إليه راجعون .
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6 - متتبع الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 14:37
اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عن سيئا ته
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