الصحافي عبد الرحمان قسو يرحل إلى دار البقاء

هسبريس من الرباط

توفي، أمس بالرباط، الصحافي السابق بوكالة المغرب العربي للأنباء عبد الرحمان قسو، وسيوارى جثمانه الثرى بمسقط رأسه بفكيك.

الراحل سبق له أن اشتغل بقسم التحرير الإنجليزي بـ"لاماب" لسنوات، كما عمل مراسلا لها في واشنطن، وقام بتغطية مجموعة من الأحداث الوطنية والدولية، قبل أن يحال على التقاعد.

وقد عرف الراحل، الذي التحق بالوكالة بداية الثمانينات، بدماثة أخلاقه وبتشبثه بالمبادئ الإنسانية السامية.