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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: الجيش يستعد لمناورات عسكرية بالحدود الشرقية

رصيف الصحافة: الجيش يستعد لمناورات عسكرية بالحدود الشرقية

رصيف الصحافة: الجيش يستعد لمناورات عسكرية بالحدود الشرقية
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الأحد 13 أكتوبر 2019 - 21:35

قراءة مواد بعض الجرائد اليومية الصادرة مطلع الأسبوع الجديد من "المساء"، التي ورد بها أن أسلحة ثقيلة وطائرات بدون طيار وفرقا من المشاة تحركت نحو وجدة، وأن الأمر أثار الكثير من التساؤلات. وستشارك في المناورات مختلف وحدات القوات المسلحة الملكية، بما فيها الجوية والبحرية، حيث سيتميز التمرين باستخدام بعض المعدات العسكرية الحديثة، من بينها أنظمة دفاع جوي جديدة وأنظمة حرب إلكترونية وطائرات بدون طيار. ويهدف هذا التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية لوحدات القوات المسلحة الملكية، وكذلك الرفع من قدرات العمل الميداني بين مختلف الآليات العسكرية.

ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن الأمر يتعلق بمناورات عسكرية غير مسبوقة بالجهة الشرقية، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بأي تحرك عسكري بالحدود الفاصلة، بل يدخل في إطار الاستعداد لتنفيذ تمارين عسكرية، والتدرب على أسلحة جديدة تسلمها المغرب مؤخرا.

وأوردت الجريدة أن نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وضع النسخة الثانية من حكومة العثماني أمام إشكال دستوري، ففي الوقت الذي ظل الحديث منصبا حول وجود تعديل حكومي للنسخة الأولى من فريق سعد الدين العثماني، يرى الاستقلاليون أن الأمر تجاوز ذلك إلى تشكيل أغلبية جديدة وحكومة جديدة بتوجهات جديدة أيضا.

وأضافت "المساء" أن بركة أكد، في لقاء جمعه ببرلمانيي حزبه، على ضرورة أن تأتي هذه الحكومة إلى البرلمان من أجل تقديم برنامج حكومي جديد، وأن تحظى بثقة مجلس النواب على أساس التزامات وتدابير واضحة قابلة للإنجاز خلال الفترة التي تفصل بلادنا عن انتخابات 2021.

وأشارت "المساء" أيضا إلى إعفاء المدير العام لشركة "ريضال"، على خلفية توتر العلاقة بين الإدارة المركزية للشركة والسلطة، ممثلة في والي الرباط، في ظل تراكم عدد من الملاحظات المسجلة على أداء المدير العام للشركة، مما مهد للإطاحة به.

اليومية ذاتها أفادت أيضا أن عناصر الشرطة تمكنت من توقيف شخصين بمنطقتي المحاميد وسيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، للاشتباه بتورطهما في جرائم تتعلق بتزييف الأوراق المالية ومحاولة عرضها للتداول.

وإلى "أخبار اليوم"، التي أفادت أن المحافظة الجهوية للتراث الثقافي أعلنت إلغاء ثلاث صفقات لترميم المآثر التاريخية، تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 800 مليون سنتيم، بسبب اختلالات. وتدخل هذه الصفقات في إطار المشروع الملكي لتأهيل المدينة العتيقة بمراكش، الذي كان الملك محمد السادس قد أطلقه في أكتوبر 2018، وتصل الاعتمادات المالية المخصصة له إلى ملياري سنتيم.

وتطرقت الجريدة نفسها إلى سر استوزار محمد أمكراز، الذي عين وزيرا للتشغيل، حيث قال مصدر من قيادة الحزب إن الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، كشف في لقاء للأمانة العامة، لحسم مقترحات الحزب للاستوزار، طلبا تلقاه من الملك. وقال العثماني لأعضاء الأمانة العامة إن الملك طلب منه أن يقدم اسما شابا من شباب الحزب للاستوزار في الحكومة الجديدة.

واهتمت "أخبار اليوم" كذلك بحالة الاستنفار التي وقعت بعد مصرع جندي بالرصاص داخل ثكنة عسكرية بأكادير. وأضافت الجريدة أن الجندي، الذي كان يشتغل ضمن دوريات "حذر"، أقدم على إطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي على صدره، فتم نقله إلى المستشفى العسكري الجهادية بمدينة أكادير، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجرحه البليغ، وهو ما عجل بفتح تحقيق في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

أما "الأحداث المغربية" فنشرت أن مصالح الأمن الإسباني نجحت في تفكيك شبكة إجرامية إسبانية يتزعمها مغاربة وإسبان، ولها ارتباطات مع عناصر مافيوزية مغربية وفرنسية، متخصصة في التهريب وغسل الأموال والتزوير والاتجار في البشر والاحتجاز وطلب فدية.

ووفق الخبر ذاته، فإن الشرطة الإسبانية أعلنت أن عملية إسقاط الشبكة، التي استغرق البحث في تفاصيل تشعباتها أسابيع عديدة، أسفرت عن توقيف 22 شخصا من جنسيات مغربية ورومانية وفلبينية وإسبانية في عدة مدن إسبانية، من بينها العاصمة مدريد وبرشلونة.

وجاء في "الأحداث المغربية" كذلك أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وصف استوزار محمد أمكراز في منصب وزير التشغيل بأنه أعجوبة الزمان. كما ترافع العثماني عن استوزار التكنوقراط في النسخة الثانية من حكومته الجديدة، التي وصفها بـ"السياسية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - النصر الأحد 13 أكتوبر 2019 - 21:42
"إن ينصركم الله فلا غالب لكم" صدق الله العظيم...النصر لجيوشنا الباسلة المرابطة على الحدود..
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8
2 - ابن سوس المغربي ، اليقظة الأحد 13 أكتوبر 2019 - 21:46
هذا هو المطلوب المرتزقة عملاء الجنرالات يهددون كل مرة و على قواتنا المسلحة المغربية الاستعداد الدائم لكل طارئ لا تقة في المرتزقة و على المغرب ان لا يستهان بتهديدات العدو المتربص؛
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9
3 - brahim الأحد 13 أكتوبر 2019 - 21:51
تحياتي لكل جندي يحب الارض الطيبة
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4 - مزاب الأحد 13 أكتوبر 2019 - 21:55
تحية لحماة الوطن الأشاوس قاهري الاعداء رافعي الراية المغربية ،حفدة الابطال ،رافقتكم السلامة .
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5
5 - غير دايز الأحد 13 أكتوبر 2019 - 21:56
وجاء في "الأحداث المغربية" كذلك أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وصف استوزار محمد أمكراز في منصب وزير التشغيل بأنه أعجوبة الزمان.
اعجوبة الزمان هي ان أمثالكم لا يزالون في مناصب أكبر منهم. عوض الحديث عن المشاكل والحلول التي سيأتي بها الوزير الشاب. تتحدثون عن اللستوزار بحد ذاته.
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1
6 - ملاحظ مغربي. الأحد 13 أكتوبر 2019 - 21:59
مادام هناك توترات قاءمة بين البلدين ، ومشكل الصحراء المغربية، فشيء طبيعي ان تقوم مناوشات بين البلدين من حين لاخر..علما ان الجيش الجزاءري قام موخرا بمناورات في الغرب الجزاءري ،، لهذا قد حان دور الجيش الملكي المغربي هو الاخر ان يقوم بمناورات في شرق المغرب..
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