المحكمة تؤجل قضية الصحافيين الأربعة وبنشماش

هسبريس - أمال كنين

قررت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين، تأجيل قضية الصحافيين الأربعة المتابعين على خلفية نشر معطيات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد، بناء على شكاية من حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، إلى يوم 4 نونبر القادم. وجاء التأجيل بعد تغيب الصحافيين عن الجلسة.

وفي هذا الإطار، قال عبد الحق حيسان، مستشار برلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ضمن تصريح لهسبريس، إن "القضاء سيد نفسه، نحن نثق في القضاء رغم أن مدة التقاضي طالت، وسنرى هل سيصحح الاستئناف مسار هذه القضية".

الاستئناف يأتي بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكمها في حق الصحافيين الأربعة، وهم عبد الحق بلشكر من جريدة "أخبار اليوم"، ومحمد أحداد من صحيفة "المساء"، وعبد الإله سخير وكوثر زكي من موقع "الجريدة 24"، وأيضا في حق المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الحق حيسان، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية بقيمة عشرة آلاف درهم لكل واحد منهم، وأداء الصائر.

وترجع قضية "بنشماش والصحافيين الأربعة" إلى توجيه رئيس مجلس المستشارين شكاية يتّهم فيها أربعة صحافيين بتسريب معطيات بشأن مداولات اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، وهي الشكاية التي تبرّأ منها في البداية، ثمّ تمّ بحث تسوية بوساطة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لكن بنشماش لم يتنازل على إثرها عن الشكاية.