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الرئيسية | السلطة الرابعة | ‪"حاتم" تراهن على إلغاء الإعدام بـ"يقظة إعلامية"

‪"حاتم" تراهن على إلغاء الإعدام بـ"يقظة إعلامية"

‪"حاتم" تراهن على إلغاء الإعدام بـ"يقظة إعلامية"
أيوب صدور
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:25

تنجز منظمة حريات الإعلام والتعبير "حاتم" مشروع "يقظة إعلامية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام"؛ وذلك إيمانا منها بدور الإعلام والإعلاميين في تسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان وفتح قنوات الحوار والنقاش وسط المجتمع، انسجاما وأهدافها الأساسية لبرنامجها العام.

ويهدف هذا المشروع الذي يرى النور بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وشركاء آخرين مهتمين بالقضية إلى دعم مساهمة الإعلام في النقاش العمومي حول الحق في الحياة وعقوبة الإعدام، وتقوية قدرات الصحافيين والإعلاميين والمدونين وتمكينهم من الآليات والتشريعات الدولية والوطنية بشأن الحق في الحياة وعقوبة الإعدام.

كما يروم مشروع "يقظة إعلامية" دعم انخراط الإعلاميين في الترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى توسيع دائرة الحوار حول مسألة انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.

ويقوم هذا المشروع على جملة من الأنشطة على شكل دورات تكوينية، تهم الآليات التشريعية الدولية والوطنية بشأن الحق في الحياة وعقوبة الإعدام، يؤطرها متخصصون في المجال، تليها لقاءات تحضيرية لتشكيل "شبكة إعلاميات وإعلاميين ضد الإعدام".

وستتوج هذه التحركات بندوة وطنية ولقاء ختامي لتقديم مخرجات المشروع، بالإضافة إلى تقرير تركيبي عن المشروع وتقديم مذكرة ترافعية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وترسيخا للحق في الحياة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مستغرب الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:44
لا لالغاء عقوبة الاعدام ،اما الحق في الحياة فيجب ان يخول للمواطنين الصالحين اما المجرمون القتالين فالاعدام وبئس المصير .
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2 - محمد الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:51
اقيموا شرع الله .ان اردتم عدم قتل القاتل فما ذنب المقتول اين هي حقوقه وحق والديه .والا فانتظروا الأسوء .الله انزل شرعه وانتم تريدون عدم تطبيقه هذا يدل على حاجة في نفوسكم.
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