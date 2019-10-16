"أخبار اليوم" توضح بشأن اعتصام عاملين بالجريدة

هسبريس من الرباط

كشف يونس مسكين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم"، أنه، منذ يوم أمس الثلاثاء، بات تأخر صرف أجور العاملين بالجريدة "يهم شهرا واحدا، هو شتنبر الأخير، حيث صرفت إدارة المؤسسة أجور غشت كاملة لجميع العاملين".

وأضاف مسكين في توضيح، توصلت به هسبريس، أن الاعتصام الذي جرى مساء أمس الثلاثاء بمقرّ "أخبار اليوم"، همّ، حسب إدارة المؤسسة، 11 من العاملين في المؤسسة، ممن يطالبون بصرف الأجور في موعدها القانوني والمعتاد.

ويتعلق الأمر، وفق المصدر ذاته، بأربعة صحافيين (3 محررين ومصوّر)، وأربعة تقنيين، وإداريين اثنين، ومصحح واحد، موضحا أن التأخير في الأجور، في صباح اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019، يهم أجر شهر واحد.

كما أكد مدير نشر "أخبار اليوم"، الذي ينوب عن الصحافي توفيق بوعشرين، أن "جميع الزملاء الذين قاموا بالاحتجاج في الليلة الماضية التحقوا صباح اليوم الأربعاء بالعمل كل في وظيفته، وانطلق العمل بوتيرة وشكل طبيعيين".

ولم يفت مسكين أن يتوجه في رسالته بالشكر إلى جميع العاملين في المؤسسة، "هيئة تحرير وإداريين ومسوّقين تجاريين وتقنيين ومشرفين على التوزيع، على صبرهم في الظروف الصعبة والاستثنائية التي تعيشها المؤسسة منذ أكثر من عام ونصف".