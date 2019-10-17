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الرئيسية | السلطة الرابعة | الحكومة تُشيد بالعفو الملكي على هاجر الريسوني

الحكومة تُشيد بالعفو الملكي على هاجر الريسوني

الحكومة تُشيد بالعفو الملكي على هاجر الريسوني
هسبريس من الرباط
الخميس 17 أكتوبر 2019 - 17:10

أشادت حكومة العثماني، اليوم الخميس، بالعفو الملكي على الصحافية هاجر الريسوني التي سبق أن صدر في حقها حكم بالحبس.

وقال الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "العفو الملكي على الصحافية هاجر الريسوني هو عفو ملكي سام مشمول بالعطف والعمل الإنساني".

وتابع عبيابة، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي الأسبوعي، أن "الحكومة تشيد بالقرار الحكيم والحكمة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس"، مشيرا إلى أنه يأتي في سياق "مفهوم العفو الذي تتميز به الثقافة المغربية والإسلامية وعطف إمارة المؤمنين".

بلاغ سابق لوزارة العدل أعلن أن هذا "العفو الملكي السامي يندرج في إطار الرأفة والرحمة المشهود بها لجلالة الملك، وحرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - karim الخميس 17 أكتوبر 2019 - 17:38
ا لعفوالملكي على الريسوني لا يجب ان يتزامن مع اللغط الحالي الدي تعرفه الساحة الوطنية بقيادة دعاة الانحلال باسم الحريات الفردية لان دلك يمكن ان يجرد ه من مضمونه الانساني ويعطيه معنى اخر لذا كان يجب التريت حتى يخمد هدا النقاش انداك يمكن للريسوني ان تنال العفو
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0
2 - HASSAN الخميس 17 أكتوبر 2019 - 17:46
خلال المحاكمة والضجة التي اثيرت حولها الكل اكتفى بالصمت ولما قام الملك بواجبه الدستوري اصبح الكل يطبل ويزمر
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25
3 - Maroc الخميس 17 أكتوبر 2019 - 17:49
والله عدد من أصدقائي سودانيون و اردنيون .. باعتبار طبيعة عملي .. ما أقوله ليس انتقاص من احد لكن كيف لفتاة مغربية شابة جميلة صحفية من عائلة ترتمي على سوداني و بطريقة متسرعة و غير قانونية .. هل لم سبق رجال مغربة او ماذا ؟ ماذا تركتي للمغربيات الاخريات اللواتي لا يمتلكن شيء
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-1
4 - stylo bic الخميس 17 أكتوبر 2019 - 18:00
هذه الحكومة ليس لها وجة نظر كما ليست لا شخصية بغض النظر عن القضية لا من الناحية القانونية او الشرعية،بالامس عندما تمت ادانتها خرج الخلفي كالمعتاد ليوضح والان نرى الاشادة بالعفو الملكي.الملكية مؤسسةةدستورية كما هو الحال بالنسبة للحكومة.حكومة لا رأي لها ،لا دراية لها بالقوانين لا شخصية لها لا ضمير لها خسبنا الله ونعم الوكيل فيك.الامس الغاء تجريم العلاقات الرضائية خارج اطارها الشرعي.اليوم الغاء تجريم الاجهاض.المساواة في الميراث.اوا تشنون حرب على الشريعة الاسلامية .ومن يتعدا حدود الله فقد ظلم نفسه.
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10
5 - جريء الخميس 17 أكتوبر 2019 - 18:19
الى المعلق كريم: لو كانت اختك هي للي في السجن و الله ماقلت هكذا، اتقي الله في نفسك، و اخرج من عالم الظلمات و الارهاب الى النور.
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