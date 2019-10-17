الحكومة تُشيد بالعفو الملكي على هاجر الريسوني

هسبريس من الرباط

أشادت حكومة العثماني، اليوم الخميس، بالعفو الملكي على الصحافية هاجر الريسوني التي سبق أن صدر في حقها حكم بالحبس.

وقال الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "العفو الملكي على الصحافية هاجر الريسوني هو عفو ملكي سام مشمول بالعطف والعمل الإنساني".

وتابع عبيابة، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي الأسبوعي، أن "الحكومة تشيد بالقرار الحكيم والحكمة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس"، مشيرا إلى أنه يأتي في سياق "مفهوم العفو الذي تتميز به الثقافة المغربية والإسلامية وعطف إمارة المؤمنين".

بلاغ سابق لوزارة العدل أعلن أن هذا "العفو الملكي السامي يندرج في إطار الرأفة والرحمة المشهود بها لجلالة الملك، وحرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية".