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كُتّاب وآراء
"الهاكا" ينذر إذاعة بسبب "الإشهار غير المعلن"
قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة، أمس الخميس، بناء على إحالة ذاتية من قبل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، توجيه إنذار لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية بسبب الإشهار غير المعلن خلال النشرتين الإخباريتين اللتين تم بثهما على راديو ميدي 1 بتاريخ 08 غشت و09 شتنبر 2019. وعلل المجلس -حسب بلاغ له- قراره هذا، بالخروقات المسجلة في النشرتين المذكورتين، للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الاتصال السمعي البصري، والمتعلقة بالإشهار غير المعلن عنه.
واعتبر المجلس الأعلى، بعد الاطلاع على رد إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية على طلب التوضيحات الموجه إليها من طرف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أنه تم خلال هاتين النشرتين الإخباريتين، ذكر وتقديم علامتين تجاريتين بالاسم وبنوع من المحاباة وبشكل متكرر وخارج الفقرات الإشهارية.
كما اعتبر أن تقديم منتوجات وخدمات هاتين العلامتين بخطاب ترويجي ضمن نشرة إخبارية إذاعية، من شأنه تغليط المستمعين بسبب الخلط بين المحتوى الإخباري والمحتوى الإشهاري.
وخلص البلاغ إلى أن قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري سينشر بالجريدة الرسمية.