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كُتّاب وآراء
وفاة مدير المجموعة الإعلامية "الشروق" بالجزائر
أعلنت مجموعة "الشروق" الجزائرية، الخميس، وفاة مؤسسها ومديرها العام الصحافي علي فضيل عن عمر ناهز 61 عاما بعد أزمة قلبية ألمت به في فرنسا حيث دخل المستشفى قبل عدة أيام.
ويملك علي فضيل مجموعة الشروق الإعلامية المتكونة من ثلاث قنوات تلفزيونية، الأولى إخبارية والثانية عامة أما الثالثة فقناة مخصصة للترفيه بدأت بالبث قبل سبع سنوات مع فتح المجال السمعي البصري بالجزائر. إضافة إلى إذاعة تبث على الأنترنت وبوابة إلكترونية وصحيفة يومية ومجلة أسبوعية، ما يجعله اكبر مؤسسة إعلامية بعد المؤسسات الحكومية.
وأوقفت القنوات التلفزيونية للمجموعة بث برامجها لتبث ترتيل القرآن الكريم، مع إعلان "الرئيس المدير العام لمجمع الشروق في ذمة الله" مرفوقة بصور المعزّين.
بدأ علي فضيل الصحافي السابق في القطاع الحكومي بتأسيس صحيفة أسبوعية لاقت انتشارا كبيرا في بداية سنوات ثم 1990 ثم صحيفة يومية بلغت في أوج نجاحها أكثر من مليون نسخة. وعند إلغاء الاحتكار الحكومي في 2012 على القطاع السمعي البصري أسس قناة الشروق ثم "الشروق نيوز" ثم قناة ثالثة للترفيه.