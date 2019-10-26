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الرئيسية | السلطة الرابعة | ‪حقوقيون وسياسيون ينتقدون "قسوة" الحكم القضائي على بوعشرين

‪حقوقيون وسياسيون ينتقدون "قسوة" الحكم القضائي على بوعشرين

‪حقوقيون وسياسيون ينتقدون "قسوة" الحكم القضائي على بوعشرين
هسبريس - عبد السلام الشامخ
السبت 26 أكتوبر 2019 - 19:00

إجماعٌ حقوقيّ وسياسيّ رافضٌ لمنطوق الحكم الصّادر في حق توفيق بوعشرين، مالك ومؤسس جريدة "أخبار اليوم"، الذي أدانه القضاء استئنافياً بـ15 سنة نافذة، بعدما حكم عليه في المرحلة الابتدائية بـ12 سنة سجنا نافذا، وهي أحكام لاقتْ رفضاً متواصلاً، سواء من لدنِ نشطاء حقوقيين أو سياسيين.

وطوى القضاء المغربي، مساء أمسِ الجمعة، ملّف الصحافي بوعشرين، حيث قرّر الحكم عليه بـ15 سنة، بعدما حكم عليه في المرحلة الابتدائية بـ12 سنة سجنا نافذا، مخلّفاً موجة استياء عارمة في صفوف عدد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين.

وقال محمد العوني، رئيس منظمة "حاتم"، إنّه "فوجئ بزيادة المدّة السجنية في حقّ الصّحافي المغربي توفيق بوعشرين خلال مرحلة الاستئناف"، معتبراً أنّ إدانة مؤسّس جريدة "أخبار اليوم" بكل هذه السّنوات "كانت بسبب إدراج تهمة الاتجار بالبشر ضمن الملف؛ وهي تهمة تمّ إسقاطها على القضية".

وأضاف العوني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "تهمة الاتجار بالبشر لا ينبغي إدماجها في هذه القضية التي يتابع فيها بوعشرين، والتي لها ارتباط بحرية التعبير والرّأي"، متوقفاً عند ظروف المحاكمة والاعتقال التي "لم تكن صحيحة وشابتها اختلالات كثيرة"، وفق تعبيره.

وأورد المتحدث ذاته: "كان على القضاء أن يتجاوز مثل هذه الجوانب السّلبية التي ظهرت فيها خروقات خلال المرحلة الابتدائية، وخلال فترة اعتقال الصّحافي المغربي، وأن يصحّح الوضع لا أن يزيد المدة السّجنية في حقّ بوعشرين".

من جانبه، قال إسماعيل العلوي، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية: "لا يمكن إلا أن نتأسّف لهذه القسوة التي خلفتها إدانة الصحافي المغربي توفيق بوعشرين بـ15 سنة نافذة"، مبرزاً أنّ "ما يروّج حول هذا الموضوع من قبل من يناصر بوعشرين أنّ هناك تسلّطا".

وأضاف العلوي في تصريح لهسبريس أنّ "هذا الحكم يمثّل نوعاً من التأديب لحرية التعبير، في وقت نسعى إلى بناء دولة الحق والقانون، والتي لن تتأتى إلا بإقرار الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها حرية التّعبير".

وكان بوعشرين خاطب الهيئة في كلمته الأخيرة، مساء أمس، قبل اختلائها للمداولة، قائلا: "أتمنى من محكمتكم، وهي تختلي للمداولة وتقرر حكمها عليّ، أن تستحضر روح القرار الملكي المتبصر والرحيم في حق هاجر"، مضيفا أن العفو الملكي إشارة نبيلة يجب استحضارها.

ووجه بوعشرين رسالة إلى المشتكيات، اللواتي تقدمن بشكايات ضده وجررنه إلى القضاء، عبر فيها عن اعتذاره لهن، إذ أشار في كلمته إلى أنهن "وجدن أنفسهن في حرب ليست حربهن وهن مجرد حطب لها"، مضيفا: "آسف جدا. وكما قلت منذ البداية إنهن ضحايا وجُعلن حطبا لإحراقي".

مقابل ذلك، ظل دفاع بوعشرين ينفي التهم المنسوبة إليه، كما ينفي مضامين الفيديوهات الجنسية المنسوبة إليه، مؤكدا أنها مفبركة ولا تخصه، وأصر في العديد من الجلسات، في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، على ضرورة استبعادها، معتبرا المحاكمة انتقاما منه ومن قلمه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - عمي وهمي السبت 26 أكتوبر 2019 - 19:11
هاجر الريسوني عندها عمها "الفقيه" الريسوني لي خرج يدافع عليها ويقول انها شريفة وعفيفة رغم الزهو والنشاط والاجهاض وعاير لي هاجمها وحتى لي ساندها حيت عضو كبير في العدالة والتنمية اما مول 20 فلا من يحميه او يدافع عنه وبزاف حاقدين عليه
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-8
2 - أقديم عبدالصمد السبت 26 أكتوبر 2019 - 19:12
و يبقى منطوق حكم 15سنة على عاتق كل من المشتكيات
و على من نَطَقَ بالحكم...و على من نُطِق بإسمه الحكم.
لو فعلا توفيق بوعشرين مظلوما.
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49
3 - zaki السبت 26 أكتوبر 2019 - 19:13
ou sont ces merceneres qui ont defendu raissouni pour reclamler ensuite la liberté sexuelle sachant que bouachrine et raissoné ont les memes accusation je vois qu il y a un descrimination contre les hommes au maroc. ...lol
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-15
4 - ABDOU_de_CASA السبت 26 أكتوبر 2019 - 19:15
بالعكس الحكم كان مخففا...علما أن العميد الحاج تابث الدي كان هو الآخر يغتصب النساء والفتيات مثله قد حوكم بالإعدام؟
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-53
5 - ملاحظ السبت 26 أكتوبر 2019 - 19:17
حكم استئنافيا على مغتصب النساء (متزوجات وعازبات وحاملات) بـ15 سنة، بعدما حكم عليه في المرحلة الابتدائية بـ12 سنة سجنا نافذا .. أتوقع أن ترفع العقوبة في المرحلة الأخيرة إلى 25 سنة حتى يكون درس لكل من سولت له نفسه التجارة في البشر والتجبر على الضعفاء
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-41
6 - ارتداد السبت 26 أكتوبر 2019 - 19:19
ماذا وقع؟اين نقف ؟مع ام ضد ؟مع الممغتصبات بفتح الصاد ام مع المغتصب بكسر الصاد .او ضدهن ام ضده.؟ منافقون يحيطون بنا من كل جهة .
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15
7 - المتتبع السبت 26 أكتوبر 2019 - 19:19
اذا كان القضاء تابع بوعشرين بجريمة الاتجار بالبشر للرفع من المدة المدان بها ابتداييا فانا من الذين تساءلوا ويتساءلون اين هي جريمة الاتجار بالبشر في جريمة هي اغتصاب وبغاء هل بوعشرين تاجر بالمطالبات بالخق المدني واذا تاجر بهم فمع من
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18
8 - chihab السبت 26 أكتوبر 2019 - 19:19
هل السيد بوعشرين لم يرتكب جناية وهل السيد بوعشرين محصن من المتابعة القضائية يجب أن يجيب هؤلاء من يدعون أنفسهم حقوقيون عن هذا السوال قطعا ليس لديكم جواب
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-25
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