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كُتّاب وآراء
وفاة بندريس السعيد الصحافي السابق بوكالة الأنباء
انتقل إلى عفو الله، ليلة السبت الأحد، السعيد بندريس، الصحافي السابق بوكالة المغرب العربي للأنباء، بعد معاناة طويلة مع مرض عضال لم ينفع معه علاج، وذلك حسبما علم لدى أفراد أسرته.
وكان الراحل، الذي ازداد في 15 فبراير 1957، قد التحق بمصالح التحرير المركزي للوكالة سنة 1979، حيث اشتغل بمصلحة الاستماع طيلة مساره المهني.
كما عرف على الراحل اهتمامه بالموسيقى وولعه بالطرب الأندلسي، حيث كان من مؤسسي جوق الرباط سلا لطرب الآلة.
ووري جثمان الراحل، الذي خلف وراءه ثلاثة أبناء، اليوم الأحد بعد صلاة الظهر والجنازة بمسجد الشهداء، الثرى في مقبرة "لوبيرا" بالمدينة العتيقة بالرباط.