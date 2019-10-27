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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: الرميد ينتقد حصول بنكيران على "التقاعد السمين"

رصيف الصحافة: الرميد ينتقد حصول بنكيران على "التقاعد السمين"

رصيف الصحافة: الرميد ينتقد حصول بنكيران على "التقاعد السمين"
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الأحد 27 أكتوبر 2019 - 22:00

مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة بمطلع الأسبوع الجديد نستهلها من "المساء"، التي كتبت أن مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، كشف أنه ضد حصول عبد الإله بنكيران على التقاعد.

وقال الرميد في برنامج "شباب فوكس" على قناة "ميدي 1 تي في" إنه لم يكن موافقا على تقاعد رئيس الحكومة السابق، مضيفا أنه "لو استشاروني لكان لي رأي آخر".

وأوضح الرميد أن قبول بنكيران بهذا التقاعد لم ينه مسيرته في الحزب، مستدلا على ذلك بأنه لا يزال يحظى بشعبية محترمة، وأنهم ما زالوا ينظرون إليه باعتباره ذلك الزعيم الذي يحترمونه ويقدرون ما قام به في المرحلة السابقة، وما يمكن أن يقوم به في أي مرحلة.

ووفق الصحيفة ذاتها، فإن وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، رد على دعوة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى التقشف باقتناء سيارات فاخرة ضمن صفقة بالمليارات، مشيرة إلى أن الصفقة حصلت على تأشيرة وزارة المالية بعد اجتماع عقد مع ممثلي وزارة أمزازي بخصوص برنامج اقتناء سيارات المصلحة. وأضافت الجريدة أن الوزارة دعت مدراء الأكاديميات إلى إعداد فاتورة أولية بأسرع وقت ممكن وبشكل استباقي بالنظر إلى الحيز الزمني المتبقي من عمر السنة المالية.

وتبعا لجريدة "المساء"، فإن مصادر استغربت تخصيص ميزانية تقدر بأزيد من 360 مليون سنتيم لاقتناء سيارات فاخرة لمدراء الأكاديميات، رغم الحالة الجيدة للسيارات المخصصة لهم حاليا.

وفي خبر آخر ذكرت "المساء" أن وزارة الداخلية باشرت استخلاص أموال تقدر بالمليارات بمجرد صدور أحكام في حق منتخبين من المجالس الترابية وبرلمانيين بمدينة مراكش.

وأضافت أن الوزارة راسلت المجلس الجماعي لمراكش من أجل استخلاص أموال تفوق قيمتها 800 مليون من أرصدة مستشارين جماعيين وبرلمانيين سابقين وحاليين يحظون بشهرة كبيرة في عاصمة النخيل، وأنه إذا لم يتم تسديد الغرامات المذكورة ستتم مصادرة ممتلكات عينية وعقارات تساوي قيمة الأموال التي قضى بها القضاء.

وأشارت الجريدة إلى الاستنفار الأمني الذي عرفه مقر ولاية أمن العاصمة الرباط بعد فرار شخص كان رهن الحراسة النظرية.

وأضافت أن ذلك الشخص، وهو متابع بتهمة محاولة قتل موظفين عموميين، كان قد قام بترويع المواطنين عمدا بشارع يعقوب المنصور بواسطة سيارته، وصدم عددا من المارة، وحاول صدم عناصر أمنية، مشيرة إلى أنه تم توقيفه، قبل أن يتمكن من الفرار من داخل مقر ولاية الأمن.

من جهتها، اهتمت "العلم" بانطلاق مركز الفرصة الثانية الجيل الجديد بمدرسة المعري الابتدائية بمدينة خريبكة لتمكين المنقطعين عن الدراسة من تدارك مسارهم، بحضور عامل الإقليم، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخريبكة، ورؤساء المصالح الخارجية، مشيرة إلى أن ذلك كان في إطار تفعيل مضامين المقرر الوزاري للموسم الدراسي الحالي، وشراكة مع الجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب بخريبكة.

أما "الأحداث المغربية" فكتبت أن انفصاليين يدعون إلى استقلال مناطق الريف ويناصرون ناصر الزفزافي ومن معه من معتقلي أحداث شغب الحسيمة، أقدموا على حرق العلم المغربي بباريس.

وأضافت الجريدة أن الانفصاليين دحضوا إيمانهم بالمطالب الاجتماعية التي يرفعها سكان الحسيمة مثل بقية المدن المغربية، وأكدوا أن هاته المطالب مجرد مطية تم استغلالها للركوب على احتجاجات بعض الساكنة، وتم استغلالها من طرف المروجين لأطروحة الانفصال لأجل إخراج الناس إلى الشارع أيام الأزمة في الحسيمة قصد الاختباء بين الشعب لأجل تمرير هاته النزعة الانفصالية الخبيثة والخطيرة، التي تهدد وحدة الوطن.

ونقرأ في اليومية ذاتها أن الفرقة الوطنية تحقق في ملف المضاربات العقارية بمراكش، بعد شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.

وكتبت "الأحداث المغربية" أن تعليمات النيابة العامة قضت بالاستماع إلى بعض الأسماء الوازنة، باعتبار مسؤوليتها في عمليات التفويت المشبوهة والمضاربات الخطيرة التي استهدفت العديد من عقارات الدولة.

وأضافت أن ضمن هذه الأسماء يوجد المدير العام للوكالة الحضرية الموجود قيد الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني الأوداية، والمدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية، ومدير مركز الاستثمار، وناظر الأوقاف بمراكش، ورئيس المجلس الجماعي لمراكش، ورئيس قسم التعمير بولاية الجهة، ورئيس المجلس الجماعي لآيت أورير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - badr الأحد 27 أكتوبر 2019 - 22:18
بصحتك السي بنكيران تستهل كل خير
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-84
2 - عادل الأحد 27 أكتوبر 2019 - 22:18
بنكيران يستحق التقاعد السمين، فهو قدم خدمات للمخزن لم يحلم بها في عهد حكومات سابقة...
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96
3 - Yassine الأحد 27 أكتوبر 2019 - 22:22
دائما الحديث عن بن كيران!!! ماذا عن الوزراء الآخرين؟
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-3
4 - سعيد مغربي قح الأحد 27 أكتوبر 2019 - 22:23
-"..مضيفا أنه "لو استشاروني لكان لي رأي آخر".".

وهل يا ترى ستتنازل أنت يا رميد عن تقاعدك..أم هو قول لدر رماد الرميد في العيون..!

-"ووفق "المساء"، فإن مصادر استغربت تخصيص ميزانية تقدر بأزيد من 360 مليون سنتيم لاقتناء سيارات فاخرة لمدراء الأكاديميات، ..".

هذا هو الريع الذي يمتاز به المغرب..فأين هي الثروة..؟!
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61
5 - ولد البلاد الأحد 27 أكتوبر 2019 - 22:23
موعدنا يوم الحساب امام رب كريم ... هو حاليا يأكل السحت .....7 مليون يتم اقتطاعها من اموال الشعب .....عندو تقاعد التعليم...و مدارس حرة ...و معامل....
اللهم ارزقنا القناعة و المال الحلال....
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54
6 - adam الأحد 27 أكتوبر 2019 - 22:26
ووفق "المساء"، فإن مصادر استغربت تخصيص ميزانية تقدر بأزيد من 360 مليون سنتيم لاقتناء سيارات فاخرة لمدراء الأكاديميات، رغم الحالة الجيدة للسيارات المخصصة لهم حاليا.
؟؟؟؟؟
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31
7 - ربيع الأحد 27 أكتوبر 2019 - 22:26
هاحنا غادي نشوفوك حتى أنتَ شحال غادي يعطيوك!!!
بن كيران خرج من التاريخ من بوابته الصغيرة، الشعب المغربي لا يذكر له سوى إستفادته من تقاعد ضخم، و شعبويته اللي كلى بيها عقول الفئة المغلوبة على أمرها...حسبنا الله و نعم الوكيل، هادشي مع العلم أن المغرب دولة فقيرة...و أن ميزانية الدولة لا تسمع بالإستنزاف اللي واقع فيها...و الطامة العظمى أن ما يعطي لبنكيران شهريا هو فقط فتات مقارنة مع ما يأخذه مسؤولون آخرون...
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24
8 - أحمد الأحد 27 أكتوبر 2019 - 22:27
أش دار أسي فلولا حركة 20 فبراير والله عمركم احلمتو بهدشي لركوم فيه وكفاكم استحمار المغاربة
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17
9 - مكلخ مغربي قح الأحد 27 أكتوبر 2019 - 22:29
تقاعد مبالغ فيه جدا. هل هي رسالة المفهوم فيها ((قليان السم)) لاطياف الشعب المغربي.فتلك اموال الشعب .لما تعطي هكدا لاناس اثرياء لديهم الخير والخمير ونحرم المءات من الناس في امس الحاجة لذلك المبلغ .وحتي تقاعد روءساء الدول المتقدمة لايصل الي هذا المبلغ.
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23
10 - محمد الأحد 27 أكتوبر 2019 - 22:29
سيارات فاخرة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا يحصل فقط عند العرب اما اصحاب الصناعات والابتكار لا يبالون الى مثل هذا. عجيب امركم مثلكم مثل الاطفال
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24
11 - مواطن غيور على وطنه الأحد 27 أكتوبر 2019 - 22:32
الذل والخزي والعار للخونة الانفصاليين ...لن يسامحكم الشعب المغربي على جراءمكم..والوطن لن يغفر لكم
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18
12 - شمالي الأحد 27 أكتوبر 2019 - 22:36
انتقادك في محله ايها السيد لكن يجب عليك ان تنطلق من نفسك و تفكر مليا هل انا استحق خلصتي التي تفوق خمس ملايين شهريا
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1
13 - عبد الخالق صدور وزان الأحد 27 أكتوبر 2019 - 22:40
سنرى هل سيقبل الوزير المصطفى الىميد بالراتب السمين للتقاعد هو كذلك ام سيرفضه عند الامتحان يعز المرء اويهان الايام بينا فهي وحدها من سيضع ما يقوله الرميد على المحك
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0
14 - بلاحدود..... الأحد 27 أكتوبر 2019 - 22:45
تصريحات الرميد الأخيرة تؤكد الصراعات و النزاعات المتوقعة و المرتقبةىبين قيادات العشيرة الحزبية لتجار الدين المنافقين مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابوية القادمة و لا محالة سيشهد هذا الدكان السياسوي و كائناته الريعية الفاسدة حربا حامية الوطيس حول التزكيات و مراكز النفوذ الحزبي الأمامية من أجل الترشح للمقاعد البرلمانية و الفوز بامتيازات و مكاسب الريع السياسي المناصبي الفاسد...
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1
15 - حسناء الأحد 27 أكتوبر 2019 - 22:49
أخدم يا تاعس لناعس شي يسهر الليالي وايبات يقرا باش في الاخير لمدخول يتحط في الضرائب اويمشي لجيب لسي بنكيران وماجاوره اللهم ارحمنا بعدالتك أين هي الأجرة مقابل العمل حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
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0
16 - Ahmed Salé الأحد 27 أكتوبر 2019 - 22:49
السلام عليكم، الميزانية متوفرة لقتناء أحسن السيارات سنويا، هذا نموذج من هدر المال العام.وأين هو التقشف يا السي العثماني ؟
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1
17 - chaker الأحد 27 أكتوبر 2019 - 22:50
الحمق بعينه الدولة غارقة في الديون اوبنادم كيمص فداكشي ليباقي لي باغي شيبرويطة إشريها من جيبو مال هادوك ليكاينين فلكراجات اش كايهزو بيهم فينك اسي جطو ستيلو حفاليك
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-1
18 - hassan bourich الأحد 27 أكتوبر 2019 - 22:50
الرميد ينتقد حصول بنكيران على "التقاعد السمين"
مسرحية جديدة لي الهاء الشعب عن قساوة الحكم الصادر في حق بوعشرين وعن التطبيع مع اسرائيل وقانون المالية وزيد وزيد من الامور التي تهم الشعب .
في حين تلقى الشعب الامي الجاهل حاليا يناقش في مقتل البغدادي والفيسبوكية فوفا النصابة وحمد الله سجل اهداف رائعة .
لن اعيش في جلباب ابي هكذا يمكن ان نفهم خرجة السيد الرميد بل هي ازمة بين المريد والشيخ لالهاء القطيع عن ما يدورفي الكواليس
ومن شاهد منكم مسلسل او رواية ابواب القبة لنجيب محفوظ ولديه شيء ما من الحس النقدي الفني سيفهم كلامي الذي انتهى الان
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19 - متابع الأحد 27 أكتوبر 2019 - 22:51
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين
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20 - OPEN EYE الأحد 27 أكتوبر 2019 - 22:53
التقشف لا يشمل "خدام الدولة"، بل هو موجه لخدمتهم بزيادة الشحم في ظهورهم. وأم عن الرميد، فياليته صمت
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21 - abdo agadir الأحد 27 أكتوبر 2019 - 22:56
السي الرميد مزال الوقت اﻵن بمكنك وأنت وزير مكلف بحقوق الإنسان بأن تقول وفي البرلمان اللهم إن هدا لمنكر ما يحصل عليه رئيس الحكومة السابق السيد بنكيران من تقاعده السمين من غير حق ﻻيستحقه هدا يكفي لنعرف بأن كﻻمك صادق .
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22 - حداوي مغربي مغربي الأحد 27 أكتوبر 2019 - 22:56
جاء في القصاصة الإخبارية:*الرميد ينتقد حصول بن كيران على التقاعد السمين...*bravo. ...هذه شجاعة كبيرة و الآن و حتى تكون بطلا:تخلى عن إحدى اجراتك ...
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23 - أستاذة وطنية الأحد 27 أكتوبر 2019 - 22:57
في الوقت الذي دعت فيه حكومة سعد الدين العثماني إلى التقشف نجدها تدعو إلى اقتناء سيارات فاخرة لمدراء الاكادميات ما هذا التناقض اولا الأموال التي اقترضوها. ستصرف في البهرجة والتبراع والله ما بقينا فاهمين والو ف هذ البلاد
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24 - said الأحد 27 أكتوبر 2019 - 22:58
كفى من التمثيل . تتكلم كانك خارج الحكومة فما يب ينطبق على بن كيران ينطبق عليك.ان كانت لديك الشجاعة فلتتنازل عن تقاعدك المستقبلي .وجزء من راتبك. بلد المتناقضات.الاقتراض من الخارج والتمتع بسيارات فارهه وللشعب الفتات.الموظف زيادة 400درهم على مدى 3 سنوات.سبحان الله
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25 - عبدو ربه الأحد 27 أكتوبر 2019 - 23:00
من الكويرة الى طنجة ،اين هي روح الوطنية والحفاض على ممتلكات الدولة (ما عمري شة شي وزير ولا برنماني تخلا على تقاعد.ديالو عيب هدي رها بلادكم حفضو عليها)
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26 - amin sidi الأحد 27 أكتوبر 2019 - 23:01
سلام .هدي امرا جات اتزور وحد لمرا جرتها يالله ولدات اوحتى هي عيل كيف ولدة .گلسات اوشدة ولد جرتها كترضعو .دخال رجال لمرا جرتها القها كترضع ولدو اوغضب عليها نزعو منها اوده اوقياه داك لحليب الي رضعتو لمرا الي جات لعن مراتو .سولة مرتو علاش قييتي الطفل ولدي حليب لمرا الي رضعة .
گالها معرفتش داك لحيب ليرضع من ديك لمرا واش جاي من الحلال او الحرام ..؟
حتى هدوك اصحاب التقاعد السمين الي كيشدوه بلما يستحقه هل هو جاي من الحلال او جاي من الحرام اكيوكلوه لوالدهم .وحتى الي كيشدو الرشاوي واش الي كياكلو ولدهم جاي من الحرام او جاي من الحلال .؟
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27 - عبد الخالق صدور وزان الأحد 27 أكتوبر 2019 - 23:04
سنرى هل سيقبل الوزير المصطفى الىميد بالراتب السمين للتقاعد هو كذلك ام سيرفضه عند الامتحان يعز المرء اويهان الايام بينا فهي وحدها من سيضع ما يقوله الرميد على المحك
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28 - اىوسن الأحد 27 أكتوبر 2019 - 23:08
قد أفلح من هاجر وخوى البلاد بلد الموز
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29 - Moumine مؤمن الأحد 27 أكتوبر 2019 - 23:09
رصيف الصحافة: الرميد ينتقد حصول بنكيران على "التقاعد السمين"
كاد الرميد أن يصبح رئيسا للوزراء بعد إزاحة بنكيران، لولا أنه قال:« لن أكون “بنعرفة نتاع” العدالة والتنمية » وقد أدى ثمن قولته غاليا. لو حصل الرميد على التقاعد السمين هذا، هل كان سيرفضه؟ والله لا أظن!!
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30 - Vi8 الأحد 27 أكتوبر 2019 - 23:18
من المغالطات الكبرى تسمية هذا الريع بالتقاعد فالقانون الذي صادقوا هم عليه ينص على أن المعاش يكون في سن 63 بعد 30 سنة على الأقل من المساهمات في صندوق التقاعد. بينما هم لم يساهموا بأي شيء و يحصلون عليه مدى الحياة. فهو في الحقيقة أجرة من دون عمل مما يضعهم في خانة الموضفيين الأشباح.
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31 - rachid الأحد 27 أكتوبر 2019 - 23:20
لو كان يعرف الله ويعرف الأمانة التي كلف بها ما رضي بهذا التقاعد ...
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32 - مواطن الأحد 27 أكتوبر 2019 - 23:21
العديد من الآيات نزلت في هذا الشأن ولكن تجار الدين والسياسة يلبسون القناع تلو القناع ألا عند ربكم تختصمون
"سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ "...."يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" إلخ من الآيات التي تنهى عن أكل أموال الناس بالباطل. سبعة ملايين شهريا وفينا هيا غرغري أولا تغرغري.. سقط القناع عن المتزلفين والمنافقين
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33 - ح س الأحد 27 أكتوبر 2019 - 23:22
الرجل فرض هذا التقاعد نتيجة دهائه وذكائه السياسي وقدرته على تطويع قادة أحزاب عرفوا بتعنتهم وسلاطة لسانهم دون ذكر باقي الطبقة الناخبة من الشعب المثقفة والغير المثقفة وكذا مختلف جمعيات المجتمع المدني النقابات التي باتت على الهامش وكذلك بقدرته الفائقة بالتلاعب على المتناقضات ...إصلاح التقاعد دون المس يتقاعد البرلمانيين والوزراء .....ما معنى أن يرحل ليلا زعيم حزب سياسي في عز الحملة الانتخابيةليلتحق بركبه وما معنى أن يتهافت زعماء أحزاب تليدة للقبول دون شروط مسبقة للسير ورائه ....
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