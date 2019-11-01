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الرئيسية | السلطة الرابعة | شركة الإذاعة والتلفزة توضّح بشأن "استقالة عضو"

شركة الإذاعة والتلفزة توضّح بشأن "استقالة عضو"

شركة الإذاعة والتلفزة توضّح بشأن "استقالة عضو"
هسبريس من الرباط
الجمعة 01 نونبر 2019 - 20:40

وصفت لجنة انتقاء البرامج للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ما جرى تداوُله في حول "استقالة عضو بلجنة انتقاء البرامج للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" بـ"المعطيات المضلِّلَة أو الزّائفة".

وذكرت اللجنة، في بلاغ توضيحي لها، أنّها توصّلت، يوم 27 أكتوبر 2019، برسالة عبر البريد الإلكتروني، يُعلِنُ فيها عضو في لجنة انتقاء البرامج للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة استقالته منها.

وأضاف المصدر ذاته أنّ العضو المعني، "الذي تنتهي فترة انتدابه مع نهاية أشغال طلبات العروض الحالية، شارك في جميع المداولات والقرارات التي اتخذتها اللجنة خلال سنتين، مدة انتدابه".

وعبّرت اللجنة عن "استغرابها كثيرا، بعدما أعقبت الاستقالة كتابات مجهولة المصدر مليئة بالمغالطات، تتحدث بتفصيل مريب عن مداولات اللجنة التي تحكمها السرية حسب القانون المنظم لأشغالِها"، كما استغربت ما أسمته بـ"الشائعات والتلفيقات التي لا أساس لها من الصحة".

واستنكرت "لجنة انتقاء البرامج للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" ما وصفته بـ"السلوكيات والأساليب المشينة، التي تهدف إلى المس بسمعة اللجنة، والنيل من مصداقيتها، لأغراض مجهولة".

ولم تستبعد اللجنة سالف الذكر فرضية "لجوئها إلى القضاء؛ نظرا لما أصاب أعضاءها من تشهير مخطط ومدروس وموجه، ولاستِجلاء الحقيقة كاملة، أمام الرأي العام، حول ما يحاك في الخفاء والعلن، لضرب المسار كاملا، بغرض توقيف عجلة الإنتاج التي أخذت مسارها الصحيح".

وذكر بلاغ اللجنة أنّه "انسجاما مع الإطار القانوني والأخلاقي الذي يؤطر أشغالها، والذي يؤكد على استقلاليتها، والتزام أعضائها بالسرية المهنية، والاستقلال التام عن المتنافسين، والامتناع عن الانخراط في أي علاقة معهم، قد تضر بموضوعيّتهم وحيادهم، حرصت، منذ إحداثها سنة 2013، على احترام هاته المقتضيات، والتقيُّد أثناء الاختيار بمعايير الجدة والجودة والتميز؛ كمقاييس أساسية في انتقاء المشاريع التي بلغ عددها أزيد من 360 مشروعا، قامت بتنفيذه أزيد من 120 شركة إنتاج وطنية، استِجابة لحاجيات قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ودعم الإنتاج السينمائي الوطني".

كما ذكرت اللجنة نفسها أن انتقاء البرامج يعهد لها، طبقا للمادة الـ193 الواردة في دفاتر التحملات، مهمة اختيار الإنتاج الخارجي والمشترك، وفقا لمسطرة طلبات العروض، التي تأتي تماشيا مع حاجيات القنوات التلفزيونية والإذاعية، ودَعم الإنتاج السينمائي.

وتتكون لجنة انتقاء البرامج من "ثمانية أعضاء، أربعة منهم ينتسبون إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وضِمنَهم ممثل القناة، وأربعة أعضاء من مستويات جامعية وأكاديمية، ومن ذوي خبرة في المجال السمعي البصري والنقد السينمائي والتلفزيوني".

وتؤكّد لجنة الانتقاء، في بلاغها، أنّها "تشتغل بكل استقلالية عن أي جهة داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وتعقد اجتماعاتها وفق نظام وتواريخ طلبات العروض. ويتم اختيار المشاريع التي نجحت في المرور من المسطرة الإدارية، لتصل إلى مرحلة الدراسة التقنية والفنية، إذ تتساوى كلّها، من حيث الدراسة والتحليل، مع وضع معيار الجدة والتميز والشفافية عوامل أساسية في اختيار المشاريع، مع احترام كامل لنوعية وطبيعة البرامج المطلوبة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - غيور الجمعة 01 نونبر 2019 - 21:03
عن اي انتاج وعن اي برامج و عن اي اختيارات تتحدثون. التلفزة المغربية فاتها القطار و المواطن اصبح الحمد لله يبحث عن البرامج في قنوات فضائية اخرى. اتمنى نن كل قلبي ان تقفل الابواب لان المغاربة في غنى عنها.
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8
2 - ناقد الجمعة 01 نونبر 2019 - 21:09
جاء في رد اللجنة الجملة " لضرب المسار كاملا، بغرض توقيف عجلة الإنتاج التي أخذت مسارها الصحيح". هذا اعتراف ضمني أن العجلة لم تكن في مسارها الصحيح فماذا ثغير حتا تستقيم بالأشخاص نفسهم و التوجيهات هي نفسها و بالتالي فإنهم هم من ينهج مسلك التضليل للرأي العام و هذا ليس بجديد علينا.
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5
3 - بوهالي الجمعة 01 نونبر 2019 - 21:22
يتحدثون عن قناة و إنتاجها عن اي إنتاج تتحدثون ؟ و ماذا انتجتم ؟ انتجتم لأنفسكم الرواتب السمينة و العلاوات و البريمات ! تاجر مقابل العمل فأين يتجلى عملكم ؟ ربما في اجوركم .
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1
4 - mouloudi الجمعة 01 نونبر 2019 - 21:39
لماذا صلاة الجمعة تنقل دائما من مسجد حسان هل هو المسجد الوحيد في المملكة؟
كان في وقت سابق تنقل عبر اقاليم المملكة مدن وقرى وقبل الصلاة تعطي نظرة على المدينة أو القرية التى تنقل منها الصلاة
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5 - مكناسي الجمعة 01 نونبر 2019 - 21:55
الانتاجات الهزيلة والرديئة تبين بوضوح أن عمل اللجنة غير نزيه ومن أعطى أكثر يحصل على الصفقة.
لو كانت اللجنة نزيهة لكانت البرامج جيدة.
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