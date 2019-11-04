محكمة الرباط تؤجل ملف "حيسان والصحافيين الأربعة"

هسبريس من الرباط

أجَّلَت المحكمة الاستئنافية بالرباط محاكمة "البرلماني عبد الحق حيسان والصّحافيين الأربعة" إلى جلسة التاسع من دجنبر القادم، التي ستكون جلسة خاصّة بهذا الملفّ.

وقال عبد الحق حيسان، مستشار برلماني متابع في الملفّ، إنّه يتوقَّع أن تكون المرحلة الاستئنافية إيجابية، مضيفا أنّه "لا يمكن إلا أن يكون لنا أمل في أنّ القضاء في مرحلة الاستئناف سيصحِّح أخطاء القضاء في المرحلة الابتدائية"، ويعلن براءته وبراءة الصّحافيين.

وتابع حيسان أنّ هذا الملفّ "لم نكن في حاجة إليه منذ البداية"، وأنّ "بلادنا ليست في حاجة إلى مزيد من تشويه صورتها، خاصّة فيما يتعلّق بالصّحافيين؛ لأن محاكمة برلماني يمارس مهامّه داخل مؤسّسة دستورية، ومتابعة صحافيّين، لم تزد بلادنا إلا مسّا بصورتها".

وجدّد البرلماني المتابَع مع الصّحافيين محمد أحداد، وعبد الحق بلشكر، وكوثر زاكي، وعبد الإله سخير، أمله في "أن يُبرّأ جميع المتابَعين في المرحلة الاستئنافية، ويُطوى هذا الملف".

تجدر الإشارة إلى أنّ المحكمة الابتدائية بالرباط قضت في 27 مارس الماضي بالحبس موقوف التنفيذ في حق الصحافيين الأربعة ستّة أشهر، وبغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع أداء الصّائر.

ويتابع "حيسان والصّحافيون الأربعة" في هذا الملفّ بعد شكاية تقدم بها حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، يتّهم فيها المستشار البرلماني والصحافيين الأربعة بتسريب معطيات بشأن مداولات اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، تبرّأ منها في البداية، ثمّ جرى بحثُ تسوية بوساطة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لم تفض إلى تنازل رئيس مجلس المستشارين عن شكايته.