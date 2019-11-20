افتتاح مقر جديد للإذاعة الجهوية بمدينة الداخلة

هسبريس من الرباط

افتتحت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المقر الجديد للإذاعة الجهوية للداخلة، المحدثة في مارس 1980، وذلك تزامنا مع الاحتفالات الوطنية بتخليد الذكرى 44 للمسيرة الخضراء.

وشهد حفل افتتاح المقر الجديد وإعطاء انطلاقة البث والعمل به، حضور لمين بنعمر، والي جهة الداخلة وادي الذهب، والخطاط ينجا، رئيس مجلس الجهة، ورؤساء وممثلي الجماعات الترابية الإقليمية والمحلية، وفعاليات المجتمع المدني بالجهة، علاوة على مدير الإنتاج والبرمجة للإذاعة بالشركة الوطنية، ومدير التواصل والعلاقات المؤسساتية بالشركة الوطنية.

ويندرج توفير الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لمقر جديد للإذاعة الجهوية للداخلة ضمن الورش المهيكل والاستراتيجي للشركة الوطنية المتعلق بتجديد البنيات التحتية والتحديث التقني والتكنولوجي لمختلف خدماتها الإذاعية والتلفزية، وكذلك وعيا منها بأهمية جودة ظروف العمل لضمان مردودية مهنية ملائمة.

ويقع المقر الجديد في بناية من طابقين، ويشتمل على كل وسائل العمل الضرورية التي تؤمن للعاملين بإذاعة الداخلة الجهوية النجاح في أداء وظيفتهم، ولا سيما تحقيق الأهداف العامة للخدمة الإعلامية العمومية الجهوية، ومنها استوديوهان مزودان بأحدث الأجهزة التكنولوجية الرقمية، واحد للإرسال، وآخر للتسجيل، علاوة على قاعة للتحرير، ومرافق إدارية وصحفية وتقنية.

وشهد حفل الافتتاح تكريم الإعلامي أحمد الهيبة الشيخ ماء العينين، الذي التحق بإذاعة "صوت التحرير والوحدة بطرفاية" سنة 1979، وشارك في تغطية فعاليات المسيرة الخضراء، بجانب كل من محمد بنددوش والصديق معنينو ومحمد جاد وبنعيسى الفاسي.

واعترافا لها بالخدمات الجليلة التي قدمتها لمهنة الصحافة الإذاعية بالأقاليم الجنوبية، تم بالمناسبة ذاتها تكريم الصحافية فاطمة ازبير، التي التحقت بإذاعة الداخلة الجهوية سنة 1979، وأعدت وقدمت مجموعة من البرامج.