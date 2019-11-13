الترخيص بإنشاء إذاعة موسيقية جديدة في المملكة

هسبريس - و.م.ع

أعلنت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أنها منحت ترخيصا للخدمة الإذاعية الموضوعاتية الموسيقية الجديدة "صول راديو"، التي تتمحور برمجتها حول الموسيقى والترفيه، وتبث عبر الشبكة الهرتزية الأرضية بالتشكيل الترددي FM.

وذكرت الهيأة، في بلاغ، أنها نظمت بمقرها حفل توقيع دفتر تحملات الخدمة الإذاعية الجديدة بحضور أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، والمدير العام والمدراء بالهيأة العليا، وكذا المدير العام للشركة الحاصلة على الترخيص.

وأكدت رئيسة الهيأة العليا لطيفة أخرباش، في كلمة بالمناسبة، على أن منح هذا الترخيص الجديد تم وفق المسطرة الجاري بها العمل بشأن دراسة الملف من طرف مصالح المديرية العامة، قبل أن يعقبها تقييم المشروع وتنظيم جلسة استماع لحامله؛ قدم خلالها الخطوط العريضة لمشروعه،وأهدافه، واختياراته التحريرية والموسيقية، وتموقعه مقارنة بالعرض الحالي وكذا الجمهور المستهدف.

وأضاف البلاغ أن أخرباش جددت التأكيد على انخراط المؤسسة، باعتبارها هيأة دستورية مستقلة للتقنين والحكامة الجيدة، في مواكبة مسلسل تطوير القطاع السمعي البصري الوطني وضمان حق المواطنات والمواطنين في الولوج إلى مشهد سمعي بصري تعددي ومتنوع ذي جودة.

كما أعربت رئيسة الهيأة العليا، باسم أعضاء المجلس الأعلى، عن أملها في أن يقدم "صول راديو" مساهمة فعلية في تطوير الإنتاج الثقافي والموسيقي الوطني، من خلال النهوض بالموسيقى المغربية ومرافقة المواهب الشابة بمختلف جهات المغرب.

وذكر البلاغ بأن الهيأة العليا منحت، منذ إحداثها، 14 ترخيصا لإحداث واستغلال 23 خدمة إذاعية خاصة تغطي أحواض الاستماع الاثني عشر الموزعة على مجموع التراب الوطني.