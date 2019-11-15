رصيف الصحافة: "الرقمنة" تصل إلى معطيات الحالة المدنية للمغاربة

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

قراءة رصيف صحافة نهاية الأسبوع نبدؤها من "المساء"، التي نشرت أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، راسل الولاة والعمال من أجل رقمنة معطيات الحالة المدنية للمغاربة بغية الحصول على قاعدة معطيات إلكترونية للحالة المدنية.

ووفق الخبر ذاته، فإن لفتيت أوضح في مراسلته الأهمية البالغة التي تكتسيها مؤسسة الحالة المدنية، سواء على المستوى الاجتماعي أو الإداري أو الاقتصادي، باعتبارها الوسيلة الوحيدة التي يقوم على أساسها التعريف بهوية الشخص وجنسيته، ومصدرا مهما من المصادر الديمغرافية بالنسبة إلى الدولة التي تبنى عليها المخططات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

كما ذكرت الجريدة أن مجهولين قاموا بالنصب على مرشحين للوظيفة بوكالة لتوزيع الماء والكهرباء، إذ قاموا بتوزيع منشورات ورسائل نصية عبر "الوتساب" تطالب الشباب، الذين سبق لهم أن اجتازوا مباراة التوظيف بمصلحة توزيع الماء والكهرباء بالجديدة، بإرسال وثائقهم على الفور، وإرفاقها بمبلغ مالي قدره 300 درهم يودع في حساب بنكي خاص، حتى يتسنى لهم الالتحاق بعملهم بصفة رسمية.

وأضافت "المساء" أن الوكالة بعدما توصلت باستفسارات بعض المرشحين، الذين اجتازوا مباراة التوظيف بالوكالة، حول تلك الرسائل استنفرت جميع أجهزتها للبحث في الموضوع قبل أن تخرج ببيان تنفي فيه صلتها بتلك الرسائل.

وفي خبر آخر كتبت "المساء" أن مافيا المخدرات غزت حقول "الكيف" المغربية ببذرة معدلة معروفة بـ"تريكيلا"، مشيرة إلى أن سعرها حطم مستويات قياسية، بعد أن وصل إلى عشرة دراهم للبذرة الواحدة.

وأضافت الجريدة أن المروجين المحليين لهذه البذرة جنوا أرباحا مهمة من وراء بيعها للمزارعين في مواطن القنب الهندي التقليدية، بعد الدعاية لكميات المحصول القياسية من غبار القنب، التي يمكن الحصول عليها من خلال هذه العينة الجديدة التي يتطلب زرعها منفردة كشتلات صغيرة، قبل نقلها إلى الحقول عكس باقي البذور.

وذكرت اليومية ذاتها أن مدينة مراكش عاشت حالة استنفار قصوى في صفوف أجهزة الأمن ومختلف عناصر القوات العمومية بعد توصلها بمعلومات تفيد بكون أعضاء جمعية للمكفوفين قرروا تنظيم مسيرة وتوقيف حركة السير للمطالبة بالتوظيف. وأضافت الجريدة أن مما زاد من حالة الاستنفار تزامن المسيرة الاحتجاجية مع الزيارة الملكية للمدينة، الأمر الذي دفع بكبار المسؤولين الأمنيين إلى مغادرة مكاتبهم والنزول إلى شوارع المدينة تفاديا لأي خطأ أمني أو بروتوكولي يمكن أن يطيح ببعض المسؤولين من مناصبهم.

ونقرأ في "المساء" أيضا أن مستخدمين عثروا على جمجمة بشرية بساحة مدرسة حمان الفطواكي المختلطة بحي القليعة بمدينة آسفي، خلال غرس بعض الأشجار في الساحة، الأمر الذي خلف حالة من الهلع وسط التلاميذ والأساتذة والأطر التربوية بالمدرسة.

وحسب "المساء"، فقد حل بالمدرسة المدير الإقليمي لوزارة التعليم ورجال الأمن والشرطة العلمية ورجال السلطة المحلية، وتم نقل الجمجمة إلى المختبر لإخضاعها للخبرة الطبية والعلمية.

وإلى "أخبار اليوم"، التي كتبت أن محاكمة العصابة، التي روعت مستعملي طريق فاس تطوان، ستنطلق في الـ 25 من نونبر الجاري بغرفة الجنايات بمكناس، مشيرة إلى أن هذه العصابة متهمة بتكوين عصابة إجرامية، واعتراض سبيل مستعملي الطريق، ووضع المتاريس بها، والضرب والجرح بواسطة السلاح، والسرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل.

كما ذكرت "أخبار اليوم" أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش استجابت لملتمس باستدعاء 11 شاهدا جديدا، تقدم به دفاع المطالب بالحق المدني في الملف المتعلق باختلالات شابت التدبير المالي لبلدية القليعة، خلال الولاية الجماعية السابقة، التي كان يسيرها تحالف مكون من أحزاب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال والعدالة والتنمية. وأضافت الجريدة أن المحكمة حددت يوم 26 دجنبر المقبل تاريخا للجلسة القادمة، التي من المقرر أن تشرع خلالها في الاستماع إلى الشهود الجدد، الذين سينضافون إلى 24 شاهدا آخرين، بينهم الكاتب الإقليمي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالسراغنة، باعتباره مطالبا بالحق المدني.

أما "الأحداث المغربية" فتطرقت إلى إلغاء المناقصة المتعلقة بالخطين الثالث والرابع للطرامواي بالدار البيضاء، ويتعلق الأمر بصفقة بناء منصات السكك الحديدية بمبلغ يقدر بنحو 1.5 مليار درهم، مقسمة إلى ثلاث عقود، وصفقة توريد الآليات والعربات، التي قدمت أربع شركات أجنبية مناقصة بشأنها، لأن شروط المنافسة كانت غير كافية، تضيف الجريدة.

ونسبة إلى مصدر "الأحداث المغربية"، فقد تم اتخاذ قرار الإلغاء من أجل تمكين الشركات المغربية من أكبر قدر ممكن من الصفقات، والتنافس وفق معايير الجودة والسلامة والوفاء بها، خاصة بعد تقدم عدد من المقاولات بالتماس في هذا الشأن، وهو ما تمت الموافقة عليه بالتشاور مع الإدارة العامة للمشروع.

وكتبت الصحيفة ذاتها أن مجلس الحكومة صادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وتهم هذه التعيينات مدراء ستة مراكز جهوية للاستثمار.

ووفق "الأحداث المغربية"، فقد تمت المصادقة على تعيين مروان عبد العاطي في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة سوس ماسة، ومحمد الصابري في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، وياسين التازي في منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس مكناس، وتعيين محمد أمين البقالي مديرا للمركز الجهوي للاستثمار بجهة بني ملال خنيفرة، ومنير هواري مديرا للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الداخلة وادي الذهب، وعلال الباز مديرا للمركز الجهوي للاستثمار بجهة درعة تافيلالت.

ونشرت "الأحداث المغربية" كذلك أن دبلوماسيا سابقا بالقنصلية العامة لإسبانيا بتطوان تقدم لدى مصالح الشرطة الإسبانية بشكاية يتهم فيها فاعلة جمعوية تشتغل بتطوان بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 14 مليون سنتيم، بعد أن ادعت إشراكه في مشروع تجاري، وتمكنت من النصب عليه.

وأضافت الجريدة أن الفاعلة الجمعوية، التي تترأس جمعية تربطها علاقات تعاون مع مؤسسات إسبانية بالمغرب في مجال قطاع التعليم، متهمة باستغلال صفتها لاستدراج الديبلوماسي الإسباني الذي يتهمها بالنصب عليه.