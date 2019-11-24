رصيف الصحافة: تذاكر "الديربي" تنعش خزينة الوداد بـ230 مليوناً

هسبريس - فاطمة الزهراء صدور

مستهل مطالعة رصيف الصحافة الخاص ببداية الأسبوع من "أخبار اليوم"، التي تطرقت إلى إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس لكرة القدم، الذي جمع بين الوداد والرجاء، إذ ذكرت أن خزينة الوداد، رغم فشله في التأهل إلى ربع النهاية، استفادت من 230 مليون سنتيم بسبب "الديربي العربي".

وأوضحت الجريدة أن هذا المردود المالي الهام تحقق نتيجة إجراء المباراة بـ"شبابيك مغلقة"، عقب بيع جميع تذاكر الولوج إلى مدرجات الملعب، مشيرة إلى أن الوداد نجح في عملية بيع التذاكر إلكترونيا؛ رغم المشاكل التي شهدتها هذه الخطوة، حيث عمدت الشركة المكلفة بذلك إلى إصلاح مشاكل تقنية قبل إرسال التذاكر، يوم اللقاء مع الرجاء، إلى من اشتروها.

وفي خبر آخر، كتبت "أخبار اليوم" أن استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، يوحي بوجود توجه نحو تجاوز المعيقات الماضية، وتحقيق تقارب أكبر في العلاقات بين البلدين.

وأضافت اليومية أن هذا التوجه كرسته رسالة خطية بعثها الملك محمد السادس إلى رئيس مصر، للسعي إلى إحداث قفزة نوعية في الشراكة المغربية المصرية في أبعادها الإنسانية والسياسية والتنموية.

أما "المساء" فأشارت إلى تخصيص ميزانية بـ5,6 مليارات سنتيم لرقمنة أزيد من 4 ملايين عقد في سجلات المحاكم، مرتبطة أساسا بمجال العقار.

وأضافت أن وزارة العدل تستعد لتنفيذ هذه الخطوة، عبر رقمنة وفهرسة التوثيق بالمحاكم الابتدائية وقضاء الأسرة ومراكز القضاة المقيمين، لضبط سجلات الأملاك والتركات والوصايا وأي سجل آخر له علاقة بتدبير العقارات أو موجود في أقسام التوثيق.

وذكرت "المساء"، أيضا، أن تعويضات سمينة سيتلقاها أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات، بعد المصادقة على مرسوم التعويضات على مستوى المجلس الحكومي، حيث سيتم منحهم ما يتجاوز 7 ملايين سنتيم شهريا.

وأضافت الجريدة أن التعويض الشهري الجزافي الخام الذي سيصرف لأعضاء هذه الهيئة تتخطى قيمته 62 ألف درهم، تقتطع منه مستحقات التقاعد والتغطية الصحية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن تعويضات التنقل حددت في 700 درهم يوميا داخل الوطن و2000 درهم بالخارج.

كما ذكرت "المساء" أنه من المقرر أن تستقبل المجموعة الجوية للدرك الملكي 5 مروحيات إنقاذ مستعملة من سويسرا، من نوع EC145، في إطار تعزيز قدرات الدرك الملكي على التدخل في المناطق النائية، فيما سيتم استقبال 3 مروحيات حديثة الصنع، الأسبوع المقبل، اقتناها الدرك الملكي.

أما يومية "الاتحاد الاشتراكي" فكتبت أن إدريس لشكر قال، في لقاء نظمته الشبيبة الاتحادية بالمقر التاريخي للحزب بحي أكدال بالرباط، إن الاتحاد الاشتراكي جنب المغرب انزلاقات اجتماعية عشوائية.

وأوضح الكاتب الأول للحزب أن تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة يشهد رسميا بكون 90 بالمائة من ضحايا سنوات الجمر والرصاص مناضلون اتحاديون دفعوا الضريبة لأجل رفعة وعزة الوطن وخدمة شعبه، تضيف الجريدة.

وفي الشأن الرياضي، كتبت "الاتحاد الاشتراكي" أن الصحافة التونسية اكتفت بنشر مقالات مقتضبة عن مباراة الترجي التونسي وأولمبيك آسفي عقب تمكن النادي المغربي من انتزاع بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس محمد السادس من قلب ملعب رادس.

وأضافت أن التعاطي الصحافي مع مباراة الإياب، التي احتضنتها تونس، تجنب أي تحليل أو مناقشة للمباراة، باستثناء وكالة "تونس إفريقيا للأنباء"، التي نشرت وقائع الندوة الصحافية بعد المباراة.

ونختم من "الأحداث المغربية"، التي تطرقت إلى إقصاء مهندسي الدولة، خريجي هذه السنة عبر المدارس العليا التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، من اجتياز مباريات التوظيف نتيجة عدم توفرهم على نسخة مصادق عليها من دبلومات التخصص.

وأضافت الجريدة أن المعنيين لم يتوصلوا بدبلوم التخرج لعدم توقيعه بسبب خلل إداري غير مفهوم، بينما تشترط القطاعات الحكومية الإدلاء بنسخة من هذه الوثيقة ضمن ملف الترشح لأي مباراة، مشيرة إلى أن كل الجامعات سلمت الدبلومات إلى الخريجين باستثناء جامعة عاصمة سوس.

وعلاقة بـ"ديربي" الرجاء والوداد، قال أنصار "النسور" إن رفع "تيفو الغرفة 101" في بداية المباراة "رمز للتعذيب يشعر الطرف الآخر من اللقاء بأن الرجاء ستعذبهم"، تكتب "الأحداث المغربية".

وأشارت الجريدة إلى أن هذه التصريحات أدرجها الرجاويون في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للابتعاد عن أي تأويل غير صحيح لـ"الغرفة 101" الواردة في رائعة الكاتب العالمي جورج أورويل. وأضاف الرجاويون أن ما جرى أكد أن الخصم خضع للتعذيب فعلا، تضيف "الأحداث المغربية".