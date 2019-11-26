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كُتّاب وآراء
تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة
أشرف الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، على تنصيب أعضاء لجنة التحكيم للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في دورتها السابعة عشرة برسم سنة 2019.
وضمت لجنة التحكيم، التي يرأسها محمد مماد، مدير القناة الأمازيغية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، كلا من عبد الوهاب الرامي، الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، وعبد اللطيف الودراسي، الصحافي بوكالة المغرب العربي للأنباء، ونادية الحموشي، الصحافية بموقع القناة الثانية، ومحمد حجيوي، الصحافي بجريدة بيان اليوم.
كما يتواجد في اللجنة نفسها كل من بشرى مازيه، الصحافية بالقناة الأولى، والجيلالي بنحليمة، مسؤول مكتب جريدة الأحداث المغربية بالرباط، واسمهان عمور، الصحافية بالإذاعة الوطنية، وإبراهيم الغربي، الصحافي بإذاعة ميدي 1، ومحمد لغضف، مدير قناة العيون التلفزية، ولحسن لعسيبي، الصحافي بجريدة "الاتحاد الاشتراكي".
وبلغ مجموع الترشيحات للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، خلال هذه الدورة التي عرفت إضافة جائزة خاصة بالرسم الكاريكاتوري، 89 ترشيحا.
وتهم أصناف الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، التي تنظم سنويا بمناسبة اليوم الوطني للإعلام من أجل تشجيع وتكريم الكفاءات الإعلامية المغربية في مختلف الأجناس الصحافية، جائزة التلفزة، وجائزة الإذاعة، وجائزة الصحافة المكتوبة، وجائزة الصحافة الالكترونية، وجائزة الوكالة، وجائزة الإنتاج الصحافي الأمازيغي، وجائزة الإنتاج الصحافي الحساني، وجائزة الصورة، وجائزة التحقيق الصحافي، وجائزة الرسم الكاريكاتوري؛ ثم الجائزة التقديرية التي تمنح لشخصية إعلامية وطنية، ساهمت بشكل متميز في تطوير المشهد الإعلامي الوطني وترسيخ المبادئ النبيلة للمهنة.