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كُتّاب وآراء
الوزير عبيابة يستعين بالسموني في قطاع الاتصال
أكدت مصادر هسبريس أن الكاتب والحقوقي خالد الشرقاوي السموني اختير من طرف حسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، ليشغل منصب مستشار مكلف بقطاع الاتصال بالوزارة.
وكان خالد الشرقاوي السموني، في المدة الأخيرة، مستشارا لوزير العدل محمد أوجار، وأشار مقربون منه إلى أن "مساره المهني اتّسم بالكفاءة والتواضع، وحُسن إدارة عدة مشاريع وملفات حساسة".
يُشار إلى أن السموني، بالإضافة إلى عمله الجمعوي كحقوقي، فهو أستاذ باحث يدرس بكلية الحقوق بالرباط وكاتب، وتقلد عدة مسؤوليات بقطاعات الداخلية والبريد والبرلمان والتخطيط والمالية وبالخزينة العامة للمملكة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
بالتوفيق