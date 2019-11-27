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الرئيسية | السلطة الرابعة | الوزير عبيابة يستعين بالسموني في قطاع الاتصال

الوزير عبيابة يستعين بالسموني في قطاع الاتصال

الوزير عبيابة يستعين بالسموني في قطاع الاتصال
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 22:48

أكدت مصادر هسبريس أن الكاتب والحقوقي خالد الشرقاوي السموني اختير من طرف حسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، ليشغل منصب مستشار مكلف بقطاع الاتصال بالوزارة.

وكان خالد الشرقاوي السموني، في المدة الأخيرة، مستشارا لوزير العدل محمد أوجار، وأشار مقربون منه إلى أن "مساره المهني اتّسم بالكفاءة والتواضع، وحُسن إدارة عدة مشاريع وملفات حساسة".

يُشار إلى أن السموني، بالإضافة إلى عمله الجمعوي كحقوقي، فهو أستاذ باحث يدرس بكلية الحقوق بالرباط وكاتب، وتقلد عدة مسؤوليات بقطاعات الداخلية والبريد والبرلمان والتخطيط والمالية وبالخزينة العامة للمملكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - و هكذا دواليك الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 23:25
فليستعن عبيابة بالسموني وليستعن السموني بالكموني وهكذا دواليك لأن ببلدنا كولشي بالضوبل الأسعار بالضوبل الماء والضو بالضوبل الحوادث بالضوبل عدد الأحزاب والبرلمانيين مضوبل وعلاش لا بدل عقل واحد مدبر ورزين إيكون الضوبل وهكذا دواليك
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2 - حسن المغراوي الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 23:34
اخيار موفق نظرا لما نعرفه عن الاستاذ خالد الشرقاوي السموني من خلال مساره العلمي و الأكاديمي.
بالتوفيق
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3 - mellouk الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 23:43
نعم الاختيار ، الدكتور خالد السموني الشرقاوي رجل حقوقي بامتياز. . رجل تواصل يمكن ان تكون له بصمة في قطاع الإتصال. الله المعين.
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4 - وافق شأن طبقه الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 23:50
بكل صدق وبدون تحامل ...والله معرفت أين تتجلى كفاءة السموني ...السيد مستواه جد متواضع ...وكتاباته جد متواضعة ...ولغته الاجنبية على قد الحال ...من أين أتته الكفاءة ؟ ...الله أعلم ...والله العظيم أقول هذا بدون تحامل على الرجل
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