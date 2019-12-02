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"سكاي نيوز" تبرز الجوانب الإنسانية لمهنة الصحافة

"سكاي نيوز" تبرز الجوانب الإنسانية لمهنة الصحافة
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 دجنبر 2019 - 15:42

أعلنت قناة "سكاي نيوز عربية" عن إطلاقها سلسلة فيديوهات تركز على الجوانب الإنسانية والمهنية للعمل الصحافي، وتلقي الضوء على المتاعب والصعوبات التي تواجه صحافيي القناة في الميدان.

ويتضمن المحتوى، الذي يحمل عنوان "يوميات صحافي" والذي يندرج في إطار أنشطة "سكاي نيوز عربية" للاحتفال باليوم العالمي للتلفزيون (21 نونبر من كل عام)، فيديوهات قصيرة ستبث على مواقع منصات "سكاي نيوز عربية" المتعددة ومشاهد حية التقطتها كاميرا القناة لأحداث إنسانية مؤلمة.

عبده جاد الله، نائب مدير الأخبار في "سكاي نيوز عربية"، قال في تعليق بالمناسبة إن "القناة تعتز بإطلاق هذا المحتوى، الذي يركز على الجوانب المهنية والإنسانية للعمل الصحافي ويعكس حجم المتاعب والصعاب التي يتعرض لها الصحافي خلال ممارسته لمهنته".

وأضاف نائب مدير الأخبار في "سكاي نيوز عربية" أن إطلاق هذا المحتوى "يأتي في إطار تقدير جهد العاملين في "سكاي نيوز عربية"؛ من خلال عرض جهودهم على الأرض، وبيان حجم الصعوبات التي يتعرضون لها من أجل نقل الخبر".

من جهته، قال مدير قسم التصوير الميداني في "سكاي نيوز عربية"، طوني سمعان، "أينما توجد المشكلات والتوترات يهرب الناس، فيما نحن نبقى".

وزاد المتحدث ذاته: "لتكون قريبا من الخبر.. عليك أن تكون قريبا من الخطر، وعندما يضع المصور عينه على كاميرته لا ينتبه إلى حجم الخطر من حوله".

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