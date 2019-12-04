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الرئيسية | السلطة الرابعة | إدارة السجون: بوعشرين ليس مضربا عن الطعام

إدارة السجون: بوعشرين ليس مضربا عن الطعام

إدارة السجون: بوعشرين ليس مضربا عن الطعام
هسبريس من الرباط
الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 12:40

عقب إثارة دخول توفيق بوعشرين، الصحافي المعتقل بالسجن المحلي عين برجة، في إضراب عن الطعام، قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج إن "النزيل المعني قد أشعر كتابيا بدخوله في إضراب صباح يوم الاثنين 2 دجنبر الجاري، للحصول على وضع خاص بالمؤسسة في تمييز تام عن باقي النزلاء".

وأوردت المندوبية، في بيان توضيحي توصلت به هسبريس، أن "بوعشرين تراجع في عشية اليوم نفسه عن إشعاره معلنا، بإشعار كتابي آخر، فكه الإضراب عن الطعام الذي أعلن الدخول فيه، وتناول حينها الطعام واستلم بعد ذلك وجباته الغذائية بانتظام كما اقتنى مواد غذائية أخرى من مقتصدية المؤسسة".

وأضاف البيان: "رغم فك المعني بالأمر للإضراب عن الطعام، الذي لم يدم إلا سويعات قليلة، استمرت بعض المواقع الإلكترونية في الترويج للإضراب عن الطعام المزعوم؛ والأدهى والأنكى من ذلك هو أن بعض الشخصيات العمومية ناشدت السجين المعني بفك إضرابه المزعوم عن الطعام، الذي أشعر به إدارة المؤسسة ولم يدخل فيه فعليا".

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