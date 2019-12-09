رئيس تنفيذي جديد على رأس مجموعة "MBC"

هسبريس من الرباط

أعلن الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة "MBC"، عن تعيين مارك أنطوان داليوين رئيساً تنفيذياً جديداً للمجموعة خلفاً لسام بارنيت، الذي أمضى أكثر من 17 عاماً فيها، بعد حصول داليوين على ثقة مجلس الإدارة، رئيساً وأعضاء، حيث سيتسلّم مسؤولياته في 5 يناير المقبل.

ورحّب آل إبراهيم بانضمام داليوين إلى المجموعة، وفق بلاغ صادر عن هذه الأخيرة، "مُشيداً بسيرته ومسيرته المهنية العالمية التي تتّسم بنجاحه في تحقيق النمو المؤسساتي والقيمة المضافة، ومثمّناً تحلّيه بمعايير العلم والكفاءة والجدارة والمهنية والخبرة في قطاع البث التلفزيوني، وخدمات التلفزيون المشفّر-المدفوع، والإنتاج التلفزيوني في أوروبا والشرق الأوسط".

كما شكر مارك أنطوان داليوين، من جهته، مجلس إدارة مجموعة MBC" " ورئيسه الشيخ وليد آل إبراهيم على اختيارهم له وثقتهم به، مشدّداً في الوقت عينه على أهمية الدور المحوري الذي لعبه سَلَفه سام بارنيت على مدى أكثر من 17 عاماً "شهدت خلالها المجموعة نمواً مطرداً ونجاحات متعاقبة".

كما أكّد داليوين على "أهمية العمل المشترك والوثيق مع كافة التنفيذيين والمديرين والموظفين في المجموعة، سعياً إلى تحقيق الأهداف المرسومة"، وفق المصدر ذاته.

يذكر أن مارك أنطوان داليوين هو تنفيذي بارز في قطاعي الإعلام والترفيه، وفي جعبته خبرة مهنية عالمية واسعة في البث والإنتاج التلفزيوني، إذ يُسجّل له النجاح في تحقيق نموّ مطّرد في الشركات التي اضطلع بمسؤوليات تنفيذية فيها.