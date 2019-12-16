"مراسلون بلا حدود": مقتل 49 صحافيا في 2019

هسبريس - د .ب .أ

أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن 49 صحافيا وإعلاميا على الأقل قُتلوا على مستوى العالم بسبب عملهم منذ بداية العام الجاري.

وأوضحت المنظمة اليوم الاثنين في العاصمة الألمانية برلين أن أكثر من نصف هؤلاء الصحافيين قُتلوا في خمس دول، وهي: سورية والمكسيك وأفغانستان وباكستان والصومال.

يذكر أن عدد الصحافيين والإعلاميين الذين قتلوا خلال العام الماضي بلغ 86 شخصا.

وبلغ عدد الصحافيين المقتولين في سورية 10 أشخاص، وفي المكسيك 10 أشخاص أيضا وفي أفغانستان 5 أشخاص وفي باكستان 4 أشخاص وفي الصومال 3 أشخاص.

وقُتل 14 صحافيا في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، تماما كعدد الذين قُتلوا في دول الشرق الأوسط: سورية والعراق واليمن، بحسب المنظمة.

تجدر الإشارة إلى أن المنظمة ترصد الفترة الزمنية التي تمتد من بداية العام وحتى الأول من دجنبر من كل عام.

وقال ميشائل رديسكه المتحدث باسم مجلس إدارة منظمة مراسلون بلا حدود إنه على الرغم من تراجع عدد الصحافيين والإعلاميين الذين قُتلوا خلال عام 2019 في نزاعات مسلحة عمّا كان عليه في الأعوام الماضية، فإن هناك دولة في حالة سلام، مثل المكسيك تمثل حاليا خطرا على الصحافيين تماما مثل دولة الحرب الأهلية سوري.

وأضافت المنظمة أن هناك حاليا 389 إعلاميا في السجون بسبب عملهم، موضحة أن هذا العدد يزيد بنسبة 12 بالمئة على ما تم رصده العام الماضي.

وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود، هناك 120 إعلاميا في السجون في الصين وحدها، لافتة إلى أن أكثر من 40 بالمئة منهم صحافيون صينيون حاولوا نشر معلومات مستقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من تشديد الرقابة.

وأشارت المنظمة إلى أن أغلب الذين سجنوا في عام 2019 ينتمون لأقلية الإيغور المسلمة في الصين.

وأضافت المنظمة أن "هناك 34 صحافيا محتجزين في مصر و32 محتجزين في السعودية"، لافتة إلى أن "أغلب المحتجزين في هاتين البلدين يقبعون في السجون دون حكم أو دعوى جنائية".

وأشارت المنظمة إلى أنه على الرغم من أنه تم إطلاق سراح عشرات الصاحفيين على مدار العام في تركيا بعد قضاء عقوبات السجن، إلا أنه تم اعتقال كثيرين منهم مجددا بعد وقت قصير من الإفراج عنهم.

وجاء في تقرير المنظمة أن خطر الملاحقة الجنائية في تركيا ارتفع كثيرا.

وأضافت المنظمة أنه تم اختطاف 57 إعلاميا على مستوى العالم منذ بداية هذا العام وحتى الأول دجنبر، لاسيما في سورية حيث بلغ عدد المختطفين بها 30 شخصا، وبلغ 15 شخصا في اليمن و11 شخصا في العراق وشخص واحد في أوكرانيا.

وأشارت المنظمة إلى أن الحوثيين في اليمن والانفصاليين في منطقة النزاع شرقي أوكرانيا يعاملون الرهائن على أنهم "سجناء" يتهمونهم بارتكاب جرائم خطيرة ويحكمون عليهم بعقوبات صارمة.