رصيف الصحافة: رائحة "فساد" صفقات "دوزيم" تصل إلى القضاء

هسبريس من الرباط

نستهل قراءة رصيف صحافة بداية الأسبوع من "المساء"، التي أشارت إلى شبهات فساد حول صفقات للقناة الثانية، مضيفة أن الأمر وصل إلى الوكيل العام للملك، موازاة مع إعلان الحكومة عزمها تقديم دعم مالي جديد لـ"دوزيم".

وكشفت الجريدة أن الجمعية المغربية لحماية المال العام وضعت شكاية أمام النيابة العامة استنادا إلى تقارير رسمية، مؤكدة أن الأمر يتعلق بـ"جرائم معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي". وذكرت الجمعية أن المعطيات المتوفرة تقتضي تحريك المسطرة القضائية من أجل كافة الأبحاث والتحريات المفيدة بخصوص شبهة تبديد أموال عامة وخرق قانون الصفقات العمومية وغير ذلك.

كما كتبت "المساء" أن مديرية الجمارك قررت توقيف مسؤولين يعملون بالمديرية الجهوية للجمارك بميناء طنجة المتوسطي، بينهم مفتش إقليمي ومفتش مساعد ومساعد إداري.

وجاءت الخطوة، تضيف الجريدة، بعد توقيف سيارة نفعية من طرف الزمرة المتنقلة للفيالق في القنيطرة، مشيرة إلى أن السيارة كانت تحمل بضائع مهربة قيمتها حوالي 500 مليون سنتيم، بعدما تم تمريرها من الميناء.

وفي "الأحداث المغربية" جاء أن السلفي حسن الكتاني انتظر وفاة المفكر السوري محمد شحرور من أجل مهاجمته عبر "الفيسبوك".

وأضافت الجريدة أن البعض اتخذ من اشتغالات الفقيد شحرور مشجبا لتكفيره، بالرغم من كونه منتقدا للخطاب الديني وتأويلات النصوص دون المس بثوابت الإسلام.

وفي خبر آخر، ذكرت "الأحداث المغربية" أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا معمقا في مآل عدد من الشكايات والمراسلات، التي وجهت إلى مسؤول سابق في ولاية تطوان، نقل مؤخرا إلى إحدى العمالات فيما يشبه التأديب.

وتابعت اليومية ذاتها أن هناك ملفات وشكايات خطيرة وجهت إلى مصالح العمالة منذ سنوات، دون أن يتم البت فيها أو الرد على أصحابها بسبب عدم وصولها إلى المصالح المختصة، خاصة تلك الموجهة مباشرة إلى العامل، بفعل حصار كان يفرضه المسؤول السابق.

أما "أخبار اليوم" فكتبت أن الحاكمين في الجزائر لن يغيروا من تعاطيهم مع الشأن المغربي بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد، إذ عمد منظمو بطولة جهوية في كرة الطاولة بوهران إلى بتر الصحراء من الخريطة المغربية.

وأضافت الجريدة أن هذا التعامل غير المقبول دفع الوفد المغربي إلى إعلان انسحابه من المنافسة بشكل فوري، وتوقيفه المشاركة في بطولة المنطقة الأولى لشمال إفريقيا وبطولة العالم فردي، التي تحتضنها الجزائر، وكذا الاجتماع المنعقد على هامشها.

كما تطرقت "أخبار اليوم" إلى شروع تركيا في ترحيل من اعتقلهم جيشها في الحملة على شمال سوريا، حيث وجهت أنقرة شخصين منهم إلى المغرب، وهو عدد قليل مقارنة بعدد المحتجزين لديها.

ونختم بخبر تأجيل المصادقة على الحدود البحرية للمملكة بعدما تلقى مجلس النواب طلبا من وزارة الشؤون الخارجية بذلك. وذكرت "أخبار اليوم" أن سبب هذا التأجيل لا يعرف بدقة.