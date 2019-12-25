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الرئيسية | السلطة الرابعة | الخراطي ينتقد "ابتزاز" الحكومة للمغاربة بفرض دعم الإعلام العمومي

الخراطي ينتقد "ابتزاز" الحكومة للمغاربة بفرض دعم الإعلام العمومي

الخراطي ينتقد "ابتزاز" الحكومة للمغاربة بفرض دعم الإعلام العمومي
هسبريس - أمال كنين
الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 12:00

أعاد جدل إقرار مبلغ 55 درهما من أجل دعم القناة الثانية إلى الواجهة قضية فرض ضريبة لدعم الإعلام العمومي تؤدى بشكل شهري من جيوب المواطنين، من خلال إضافتها إلى ثمن فاتورة الماء والكهرباء؛ وهو الأمر الذي يثير غيض كثيرين ويعتبرونه "غير قانوني" بل و"ابتزاز".

وفي هذا الإطار، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن فرض ضريبة على المواطنين يؤدونها مع فاتورة الماء والكهرباء يدخل في إطار "الابتزاز"، قائلا: "لأنه من الضروري أن يؤدي المواطن فاتورة الماء والكهرباء يتم تمرير هذه الضريبة معها؛ وهو ما يمكن توصيفه بالابتزاز".

وأضاف الخراطي قائلا: "قليلون من يشاهدون القنوات الوطنية بل أغلب المغاربة يتوجهون إلى القنوات الأجنبية، نظرا لرداءة المنتوج الوطني"، مردفا بالقول: "عوض أن ندعم الناجحين نقوم بدعم الفاشلين"، مشبها الأمر بمثابة "إنعاش الميت".

واعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة بشأن دعم القناة الثانية بمبلغ "55 درهما" بـ"الاستهزائية"، قائلا: "تصريح رئيس الحكومة جاء بطريقة استهزائية".

وقال رئيس الحكومة إن "الضريبة التي يؤديها المغاربة على التلفزة العمومية قديمة، في حين أن الحكومة الحالية لم تستحدث أي رسوم ضريبية جديدة".

وأضاف سعد الدين العثماني: "عكس ما يروج، قامت الحكومة سنة 2013 بإزالة هذا الرسم المفروض في فواتير الماء والكهرباء على الأشطر الأخيرة (1 و2 و3)، ما يعني أن نسبة 80 في المائة من الأسر المغربية التي تؤدي فواتير الماء والكهرباء لا تؤدي الرسم المفروض على الإعلام السمعي البصري".

وأورد العثماني أن هذه "الضريبة (55 درهما) التي كانت موجودة تهم 20 في المائة من المغاربة الذين يؤدون الشطرين الرابع والخامس من فواتير الماء والكهرباء، وهي الفئة التي تصنف ضمن أصحاب الدخل المرتفع"، وزاد متسائلا: "أين المشكل في مساهمة هذه الفئة بـ55 درهماً في الشهر؟".

وفي هذا الإطار، شرح الخراطي أن "عددا من العائلات غير الميسورة يصلون إلى الشطرين الرابع والخامس ضمن فاتورة الكهرباء، وبالتالي هم يؤدون ثمن دعم القنوات العمومية".

وزاد المتحدث منتقدا: "لماذا سوء تدبير أي مؤسسة يؤدي ثمنه المواطنون؟"، معتبرا أن "من عليهم دعم قنوات الإعلام العمومي هم البرلمانيون الذين يستغلون هذا الفضاء الإعلامي للظهور".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - خالد الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 12:07
دون ان ننسى الفاتورة التقديرية "" التي تصل غالبا الى الشطر الرابع، حتى وان كان المنزل مقفلا طوال الشهر، لكم في الشهر الموالي، يتم التعويض فقط عن الاستهلاك وليس عن الرسوم، وبالتالي فان اغلب المغاربة، عكس ما قاله العثماني، سيؤدون الضريبة لان الشطر الرابع فرض عليهم عن طريق الفاتورة التقديرية..
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18
2 - مول تعريجة ! الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 12:12
اماذا ﻻيقال 55 درهم ﻻنقاد البوادي وبعض المدن من العطش !! اما من اجل قناة العار والتفاهة واﻻنحﻻل غير مقبول ، اقفلوها احسن ، منذ نشأتها ﻻتقدم اﻻ المنحط والسفالة.. ارحموا المواطن اقفلوها. ..
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37
3 - Ell الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 12:14
كلام في الصميم، اتسائل هل اقتربت الانتخابات، لان مثل هذه الاشياء نسمعها فقط قبل الانتخابات، وتقبر بعدها
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5
4 - ملاحظ بسيط الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 12:18
"لماذا سوء تدبير أي مؤسسة يؤدي ثمنه المواطنون؟"، معتبرا أن "من عليهم دعم قنوات الإعلام العمومي هم البرلمانيون الذين يستغلون هذا الفضاء الإعلامي للظهور".
كلام صحيح.
الوصول إلى الشطر الرابع والخامس ليس معيارا للغنى، وهل هناك شطر ثاني وشطر وثالث فيفاتورة الكهرباء؟
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16
5 - État Régalien الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 12:20
pourquoi pas, un gouvernement qui se permet d'imposer ses citoyens avec force et sans concertation , peut dicter ses ambitions de faire payer le contribuable pour un champ audiovisuel non constructif et même destructeur des valeurs de l'Etat nation. quelle est la valeur ajoutée de 2M dans la culture populaire des marocains ?
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6
6 - مواطن ملاضي الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 12:21
الحكومة المغربية تفرض ضريبة دوزيم في الماء والكهرباء هدا غير ديمقراطي لان من لا يستعمل التلفاز يؤدي الضريبة وان كان المواطن له عدة محلات تجارية فانه سيؤدي ضريبة على كل محل هدا تعسف واستنزاف للمواطن والتفزة المغربية على اشكالها و دوزيم بالاخص لا تخدم الشعب برامج رديئة تنشر الرداءة والجهل وغير تربوية ومسيريها يعيشون في ريع يجب اغلاقها لا نحتاجها كمغربي انا اقاطع كل الاعلام المغربي أولا لعدم وجود حرية الصحافة تهميش الفنان الأصيل و نشر السفاهة الفنية ناهيك عن ردائة الانتاج من افلام مكسيكية وتركية لا صلة لها بواقعنا كما ان دوزيم تخدم اجندة فرنسية لا يريدها المغاربة من نشر لثقافة الانحلال الاخلاقي
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18
7 - ahmed berlin الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 12:23
ا ن كانت لكم الشجاعة لا نقاد القناة التى لا يعشقها كتير من المغاربة , فحاسبو المدير العام على سوء تدبيره واغتناءه الفاحش من المال العام ابتداء من راتبه الخيالي وكدالك الدين يحيطون به .الدي عينه في دالك المنصب عليه ان يتحمل مسؤوليته في محاسبته ومحاكمته وان كان فخورا به فهو الوحيد لانقاده من ماله الخاص
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8 - زوزو 001 الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 12:27
لمغاربة يخلصو من جلودهم صفقات الاسلحة بملايير الدولارات و صفقات اخرى غير نافعة بملايير اليوروات...حتى يعيش الرجل الابيض الديموقراطي الحداثي العصري في رفاه و يضمن رفاهية عيش على ظهر الفقراء من افريقيا و العالم 3 -...
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9 - مغربي الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 12:28
نعم هي ضريية قديمة ولكنها تبقى ابتزازا
ليس الأغنياء وأصحاب الدخل المرتفع فقط من يصلون الى الشطر الرابع رالخامس بل حتى الدراوش عن طريق احتيال ونصب مكتب الكهرباء في احتساب الكمية المستهلكة بحيث يتلاعبون في الحساب
مثال. استهلاك 100 وحدة تجعلك في الشطر الأول. لكنهم يحتسبون فقط 80 وحدة وفي الشهر الثاني نفس العملية والثالث والرابع ثم يتذكرون في الشهر الخامس أنه ينقصك 100 وحدة في مجموع الأشهر الخمسة يضاف عليها ذالك الشهر لتجد نفسك تؤدي ثمن 200 وحدة بالتالي تصعد بطريقة ذكية الى الأشطر الملتهبة.
شفتو البلان كيداير.
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10 - الحسين الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 12:32
القناة الأولى والثانية لها مشروع مخفي وهو إشاعة الرديلة في المجتمع والتمرد على الأخلاق الإسلامية والهوية المغربية من خلال الافلام والمسلسلات والمسرحيات التي ثبتها . وحسبنا الله ونعم الوكيل.
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11 - مواطن مغربي الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 12:36
مند نشأتها كانت منبرا للعلمانيين.. فأين هم. الآن لنجدتها؟؟
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12 - Immigre الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 12:38
Le vole du peuple marocains par la politique des incompétents taxer les pauvres pour donner à des émissions qui servent à rien
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13 - ANAS الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 12:40
ديرو ليها دكودور ليبغاها يخلصها، الله يخلف على نايلسات كنشوفو على قد جهدنا، اما tnt والله ماعندي فالدار، اما كاين لي خانز فلوس ماكيخاص لا ماء لا كهرباء لا ضريبة، المهم را حنا ولينا خدامين على الفاشلين، بيعو دوزيم غدي تدخلو الفلوس و غادي تنجح و فابور ، و بعدو منا
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