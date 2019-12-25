الخراطي ينتقد "ابتزاز" الحكومة للمغاربة بفرض دعم الإعلام العمومي

هسبريس - أمال كنين

أعاد جدل إقرار مبلغ 55 درهما من أجل دعم القناة الثانية إلى الواجهة قضية فرض ضريبة لدعم الإعلام العمومي تؤدى بشكل شهري من جيوب المواطنين، من خلال إضافتها إلى ثمن فاتورة الماء والكهرباء؛ وهو الأمر الذي يثير غيض كثيرين ويعتبرونه "غير قانوني" بل و"ابتزاز".

وفي هذا الإطار، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن فرض ضريبة على المواطنين يؤدونها مع فاتورة الماء والكهرباء يدخل في إطار "الابتزاز"، قائلا: "لأنه من الضروري أن يؤدي المواطن فاتورة الماء والكهرباء يتم تمرير هذه الضريبة معها؛ وهو ما يمكن توصيفه بالابتزاز".

وأضاف الخراطي قائلا: "قليلون من يشاهدون القنوات الوطنية بل أغلب المغاربة يتوجهون إلى القنوات الأجنبية، نظرا لرداءة المنتوج الوطني"، مردفا بالقول: "عوض أن ندعم الناجحين نقوم بدعم الفاشلين"، مشبها الأمر بمثابة "إنعاش الميت".

واعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة بشأن دعم القناة الثانية بمبلغ "55 درهما" بـ"الاستهزائية"، قائلا: "تصريح رئيس الحكومة جاء بطريقة استهزائية".

وقال رئيس الحكومة إن "الضريبة التي يؤديها المغاربة على التلفزة العمومية قديمة، في حين أن الحكومة الحالية لم تستحدث أي رسوم ضريبية جديدة".

وأضاف سعد الدين العثماني: "عكس ما يروج، قامت الحكومة سنة 2013 بإزالة هذا الرسم المفروض في فواتير الماء والكهرباء على الأشطر الأخيرة (1 و2 و3)، ما يعني أن نسبة 80 في المائة من الأسر المغربية التي تؤدي فواتير الماء والكهرباء لا تؤدي الرسم المفروض على الإعلام السمعي البصري".

وأورد العثماني أن هذه "الضريبة (55 درهما) التي كانت موجودة تهم 20 في المائة من المغاربة الذين يؤدون الشطرين الرابع والخامس من فواتير الماء والكهرباء، وهي الفئة التي تصنف ضمن أصحاب الدخل المرتفع"، وزاد متسائلا: "أين المشكل في مساهمة هذه الفئة بـ55 درهماً في الشهر؟".

وفي هذا الإطار، شرح الخراطي أن "عددا من العائلات غير الميسورة يصلون إلى الشطرين الرابع والخامس ضمن فاتورة الكهرباء، وبالتالي هم يؤدون ثمن دعم القنوات العمومية".

وزاد المتحدث منتقدا: "لماذا سوء تدبير أي مؤسسة يؤدي ثمنه المواطنون؟"، معتبرا أن "من عليهم دعم قنوات الإعلام العمومي هم البرلمانيون الذين يستغلون هذا الفضاء الإعلامي للظهور".