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الرئيسية | السلطة الرابعة | إغلاق المقرات الجهوية وانقطاع المياه يعمّقان أزمة قناة "دوزيم"

إغلاق المقرات الجهوية وانقطاع المياه يعمّقان أزمة قناة "دوزيم"

إغلاق المقرات الجهوية وانقطاع المياه يعمّقان أزمة قناة "دوزيم"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 15:00

مزيد من الخناق يضيق على عنق "القناة الثانية"، فإلى اليوم لم تجد إدارة المؤسسة شبه العمومية حلا للأزمة المادية القوية التي تكبل عملها، بعد أن انضافت معضلة إفراغ المقرات إلى أزمة تأخر صرف أجور "الصحافيين المتعاقدين"، الذين لا يتوصلون بمستحقاتهم إلى غاية منتصف الشهر.

ولم تستطع "القناة الثانية" تأدية واجب كراء مقري طنجة والحسيمة؛ وهو ما جعل القضاء يصدر أحكاما بالإفراغ بكلا المدينتين، فيما يعيش المقر الرئيسي بعين السبع على وقع تراكم مشاكل متعددة، وصلت حد تهديد شركة كراء وسائل مكتبية بسحب كافة التجهيزات التي سلمتها للقناة "المفلسة"، في حالة عدم تسديد المستحقات المتراكمة.

ويعاني مكتب الرباط بدوره من مشاكل متعددة، يتقدمها سحب شركة "ريضال" لربطه بالماء، عقب عدم تسديد فواتير شهور كثيرة؛ فيما تظل شكايات "الصحافيين المتعاقدين" متواصلة على امتداد السنوات، بالنظر إلى وضعيتهم "الهشة"، على المستويات الاجتماعية؛ وهو ما لم تستطع القناة التفاعل معه، محتفظة بسياسة التعاقد منذ أعوام خلت.

واضطرت "القناة الثانية" إلى تصريف أزمتها المالية، عبر الجالية المقيمة بالخارج؛ فقد تفاجأ العديد من مغاربة العالم، بداية الشهر الجاري، بتخلي "دوزيم" على مبدأ المجانية، وطالبت مشاهديها بالخارج بالأداء عبر الاشتراك مقابل الحصول على خدماتها. وقد حددت قيمة 4.99 يورو شهريا مبلغا للولوج إلى ترددات القناة.

وربط فيصل العرايشي، مدير قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أزمة "القناة الثانية" بـ"غياب دعم الدولة للقناة الذي انخفض بشكل كبير، إذ تقلص بحوالي 3 أرباع"، مشيرا إلى أن "نسبة الأرباح الضائعة بالنسبة للقناة وصلت سنة 2018 إلى 359 مليون درهم".

وسبق للحكومة أن رفعت الدعم الموجه إلى القناة الثانية من 45 مليون درهم إلى 65 مليون درهم برسم سنتي 2017 و2018، كما جرى تحويل مبلغ 15 مليون درهم إلى شركة "صورياد دوزيم" من أجل ضمان وفائها بالتزاماتها الاجتماعية.

وتداول عدد من البرلمانيين بمجلس النواب إمكانية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول وضعية الشركة، بعد الحديث عن مواجهتها لضائقة مالية خانقة باتت تهدد القناة الثانية العمومية بالمغرب، خصوصا بعد انقطاع بثها على القمر الصناعي "نايل سات" بسبب عدم تسديد إدارتها المستحقات السنوية لاستغلال نطاق البث الفضائي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - المتتبع الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 15:14
قناة لا تصلح لاي شيء ترجع كما كانت سابقا بالمرموز ‘الاداء لمن يريد ذلك
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2 - Nouro الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 15:14
خير الكلام ما قل ودل قناة فاشلة...!!!!
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28
3 - ادم الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 15:18
بيعوها لMBC و عطيو تيساع لاموال دافعي الضرائب .هذه قناة انتهت صلاحيتها عندما أصبح يؤثت فضاءها أشباه المنشطين والإعلاميين الذين فرضوا فرضا ماكاين غير الزبونية وباك صاحبي قناة عايشة على الأرشيف والمسلسلات التافهة اش من خير بغيتو ايجي موراها.
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24
4 - منير أمريكا الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 15:18
استغيتو بمسلسل سامحيني للمساعدة، فالقناة كانت وفية لهم لسنوات عديدة. واش شفتو سوء التدبير فين وصلكم؟ ماعرفتش هاد المسؤولين كي بقاو هادوك المناصب رغم المستوى المتردي القناة.
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15
5 - متفرج مثقف الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 15:19
أتفرج البرامج في القنوات الفرنسية أحسن من برامج الصراخ و الاستحمار بالقناة الفاشلة .نتمنى لها إصلاح برامجها والله ييسر الأمور.
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8
6 - KHALID ECHARQAOUI الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 15:20
شيء طبيعي ان تفلس فانتاج برامج ضخمة مثل master chef و studio 2M وهي برامج فوق طاقة القناة تؤدي الى نتيجة حتمية وهي الافلاس
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6
7 - واو الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 15:20
قناة التفاهة و المسلسلات التركية الهدامة الى المهملات بدون رجعة.
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16
8 - عبدو من الرباط الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 15:21
الحل ساهل العاملين بها يبيعو سياراتهم الفارهة ويسددو الديون ويحلو الأزمة ماشي كامعين فالفقراء يقتاطعو ليهم من الأجور باش هوما يتبرعو بيها
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11
9 - rodeo الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 15:21
قناة دوزيم صارت من الماضي و برامجها متجاوزة توجد فضائيات لديها برامج أفضل ألف مرة من دوزيم الحامضة
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12
10 - حلا الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 15:22
الفساد المتفشي بإدارة القناة هو سبب هذا الإفلاس مشكلتنا في المغرب بكل المؤسسات كيفما كانت أنها تقع تحت يد عصابات لا تترك الأخضر واليابس ولا يهمها مصير المؤسسات التي تعمل بها سوء إدارة وتدبير وفساد الكل يستغل الفرصة ليأخذ حصته قبل أن تموت البقرة الحلوب.هذا بالضبط ما حدث مع لاسمير قتلوها ودمروها واغرقوها ووقفوا يتفرجون على الضحايا من العمال البؤساء.لارحمة ولاأنسانية ولا عدالة
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12
11 - حبيب الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 15:23
شخصيا حذفت هذه القناة منذ 2015، الحمد لله الذي أكرمنا بالقنوات الأجنبية، العالم مفتوح أمامك على حسب حاجتك وذوقك عوض الإهانة والإستحمار الممنهج الذي تمارسه 2M على الشعب
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7
12 - حرام وحلال الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 15:23
ميدي1 والمغربية والثقافية والرياضية ما تيتفرج فيهم حد وماداروش افلاس,2m اول قناة تيتفرجو فيها اغلب المغاربة (حتى لي تينتاقدوها) واحلة لحزب لامبة حيت تتفضح النفاق الديني والدليل تصريح العثماني اول امس:80 في المئة من المغاربة تم اعفاءهم من المساهمة التلفزية الموجودة في فواتير الكهرباء …. واغرب ما قاله:لانعطي سنتيما ل 2M.هل الاولى وقنواتها تاخد فلوس و 2M لا شيء منطقي.المهم المغاربة الاحرار لن يسمحو لحزب النفاق بتحطيم قناتهم المفظلة
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-16
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