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كُتّاب وآراء
رصيف الصحافة: الحكومة تتنصل من "أكبر ملف للنصب العقاري"
مطالعة أنباء بعض الورقيات الصادرة يوم الخميس نستهلها من تطرق "المساء" لتنصل الحكومة من المسؤولية في أكبر ملف للنصب العقاري؛ إذ أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، بأن الحكومة لا تملك حلا بشكل فردي لضحايا مجموعة "باب دارنا".
وأوضحت بوشارب بمجلس المستشارين أن مشكل "مشروع باب دارنا" مطروح بحدة والوزارة لا يمكنها وحدها حله، لأنه مشكل عام يضم مجموعة من التعاونيات والجمعيات التي تقوم بهذه العملية ليست للوزارة رقابة عليها. وتأتي هذه التصريحات بعد أن ارتفع عدد الضحايا إلى 1280. وأوضح عادل بلخو فيلالي، من تنسيقية الضحايا، في تصريح لـ"المساء"، أن العدد مرشح للارتفاع بعد وصول ضحايا جدد من خارج المغرب.
وأوردت الجريدة ذاتها أن برلمانيا مغربيا عضو بمنظمة تضم حزب "الليكود" الإسرائيلي، وقد اتضح ذلك بعد نشر لائحة أسماء الأعضاء الذين يمثلون لأحزاب المنخرطة في إحدى المنظمات الدولية، ومنها حزب الاستقلال الذي يمثله أحد البرلمانيين الذي كان مسؤولا سابقا بوزارة الصحة، وقد فوجئ بعض المنخرطين في هذا الحزب بكون المنظمة المعنية تضم أيضا حزب "الليكود"، وهو ما اعتبره المصدر ذاته "منافيا" لموقف حزب الاستقلال من القضية الفلسطينية.
وأفادت "المساء" أيضا بأن رجاء كساب، المستشارة البرلمانية عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انتقدت صرف أزيد من 14 مليار سنتيم سنويا على الأضرحة، في الوقت الذي يعاني فيه آلاف القيمين الدينيين من ظروف مادية واجتماعية صعبة جدا.
ونبهت كساب بمجلس المستشارين إلى أن هذا المبلغ يتعين أن يوجه إلى هاته الفئة التي مازالت تتقاضى تعويضات تتراوح ما بين 1400 و2500 درهم شهريا، و500 درهم في العالم القروي، مشددة على أن تحسين وضعية هاته الفئة يسير على وزارة الأوقاف التي تعد أغنى وزارة.
واعتبرت البرلمانية أن الدليل على أن "الفلوس كاينة" هي المليارات التي تصرف على الأضرحة، مشيرة إلى أن فئة القيمين الدينيين أولى بها باعتبار الأدوار التي تقوم بها.
وورد ضمن مواد العدد نفسه أن السجن المحلي بمدينة القنيطرة عرف حالة استنفار بسبب ظهور أعراض مرض التهاب السحايا على أحد السجناء.
ونسبة إلى مصادر "المساء"، فإن إدارة سجن "العواد" نقلت نزيلا يخضع لتدابير الاعتقال الاحتياطي إلى المستشفى الإقليمي الإدريسي، بعد اكتشاف إصابته بداء التهاب السحايا المعروف بـ"المينانجيت"، ليتقرر الاحتفاظ به تحت العناية المركزة إلى حين استقرار وضعه الصحي.
وإلى "الأحداث المغربية" التي نشرت أن وكالة الحوض المائي سوس ماسة قررت إغلاق الآبار غير المصرح بها وحددت تاريخ رابع فبراير من السنة المقبلة آخر أجل للبدء في هذه العملية. وقد استنفر هذا القرار فئات واسعة من الفلاحين من مستغلي آبار حفرت خارج القانون، فهبوا للتصريح بها وملاءمة وضعيتها مع القوانين الجاري بها العمل.
ونقرأ في الصحيفة نفسها أن توقيف التهريب منذ أكثر من شهرين متتاليين أدى إلى رحيل عشرات الأسر من مدينة الفنيدق وعودتها إلى مدنها الأصلية. ونسبة إلى مصادر من المدينة المتاخمة للثغر المحتل سبتة، فإن المدينة التي كانت تعرف نسبة استقطاب كبيرة، بدأت تعرف تراجعا مهما في أعداد المقيمين بها.
وجاء في "الأحداث المغربية" كذلك أن المغرب تم اختياره عضوا في المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة لعامي 2020-2021، وذلك بمدينة الأحساء السعودية على هامش اختتام اجتماعات الدورة الـ 25 للمكتب التنفيذي للمجلس والدورة الـ 22 للمجلس العربي للسياحة.
ووفق الخبر ذاته، فإن المغرب الذي كان ممثلا في هذه الاجتماعات من طرف سفير المملكة في الرياض، مصطفى المنصوري، تم انتخابه إلى جانب السعودية والبحرين والأردن والعراق ومصر وتونس. وتم الاتفاق على أن يتم تنظيم الدورة الـ 26 للمكتب التنفيذي في عام 2020 في القاهرة، فيما تم اختيار المنامة عاصمة للسياحة العربية في 2020.
وإلى "العلم" التي كتبت أن الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أكد أن عناصر تابعة لبعثة المينورسو التي وجدت بالمكان الذي احتضن مؤتمر جبهة البوليساريو الانفصالية هي عناصر عسكرية تابعة للأمم المتحد، وأنها تواجدت في مكان المؤتمر بهدف معاينة الموقع الذي ينعقد فيه، ووجودها لا يعكس أي موقف سياسي للأمم لمتحدة إزاء الحدث، حيث تبين لتلك العناصر أن المؤتمر ينعقد فوق التراب الجزائري ولا يتعلق الأمر بالمنطقة العازلة كما ادعت الجبهة الانفصالية، أو كما روجت بعض وسائل الإعلام لذلك.
وأفادت "العلم" كذلك بأن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قررت الشروع ابتداء من 2 يناير المقبل في عملية الاستماع إلى المؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب السياسية والمركزيات النقابية وممثلي القطاع الخاص والجمعيات، بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف في إطار ما وصفته اللجنة بالانفتاح والبناء المشترك.
وأشارت اللجنة، تقول "العلم"، إلى أنها ستوفر منصة رقمية لاستقبال وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يمكن للمواطنين التقدم بها من أجل إغناء النقاش وبلورة التصورات.
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تعليقات الزوّار (30)
لأن القضية فيها إن وأخواتها..!
-"..انتقدت صرف أزيد من 14 مليار سنتيم سنويا على الأضرحة،..".
يعني فلوسكم يا المغاربة "كتمشي في الشرك بالله"..!
فاقد الشيئ لا يعطيه
فاقد الشيئ لا يعطيه
فاقد الشيئ لا يعطيه
فاقد الشيئ لا يعطيه
فاقد الشيئ لا يعطيه
فاقد الشيئ لا يعطيه
من يراقب هاته التعاونيات ؟ لا أحد. فراغ قانوني.
و 14 مليار للاضرحة؛ وملايير امتيازات وعلاوات وكبش العيد لموظفي البرلمان بدون حق وباقي الموظفين من الدرجة 2، زد عليها ما للبرلمانيين. لو جمعنا هذه الأموال المعبوت بها لما بقي عاطل في المغرب. وعمال كل ذي حق حقه
ودليل قوي على انهيار سلطة الدولة في عملية الضبط والانضباط أمام لوبيات الفساد في مختلف الميادين !
فقط المواطن العادي هو الذي يعاني من قمع السلطة ومحاصرته من كل الجوانب
1. في التجزىات العقارية والعمارات والفيلات .
2. مراقبة توفر الشروط القانونية لابرام عقود تفويت العقارات سواء الجاهزة او التي في طور البناء ومنع البيع بالعقود العرفية سواء تعلق الامر بوعد بالبيع او بالبيع التام والنهاىي .
3.اجبار المنعشين العقاريين والمقاولين باحترام اجال التسليم بكل وساىل الاجبار الادارية والقانونية .
4.اجبارهم على تسليم التصاميم ودفاتر التحملات للمشترين .
ماذا ننتظر في ظل هذه الفوضى في الإغتناء التي إبتُليت بها هذه البلاد السعيدة، و في ظل " اللهطة" التي سكنت قلوب المغاربة إلا مزيدا من النصب و الرفع و حتى الجر.
اللهم إرزقنا القناعة، أما الدولة فهي مثل قبضة هواء، لن تنفع الضحايا و لو بالدعاء
و الإستثمارات با إفريقيا و بانما و بيتز
و الأضرحة
واش نشري شقة و نموت بالبرد فيها؟ أيوا هذا هو التعدي على النفس! و مافيا العقارات تجمع المال و تهربها الى سويسرا! و زيادة على ذلك من باب المنزل الى الشارع مباشرة مع كثرة الضجيج و الثلوت! المبيت في الشارع احسن من بين الحيوط!
في البلدان التي تعرف البرد القارس يلبس الانسان لباس خفيف فقط و ينامون بالبيجامة!
لماذا لم تكلف الدولة نفسها لارسال لجنة على الأقل تعرف مكان الأرض وهل محفظة هل فيها البنية التحتية وهل مستوفية جميع الشروط..
التنصل يساوى مساهمة في هذه الطامة الكبري..
والله وموقفتوا مع الناس وتجيبوا ديك الشفار حتى الجالية كاملة متدخلش للمغرب ثلاث سنوات وسنرى كيف ستقنعوهم بالدخول...
اللهم إني بلغت اللهم فشهد..
كل ما أعلم، والعلم لله، هو أن الحكومة سلطة تنفيذية لا سلطة تشريعية ولا سلطة قضائية. وإذا تنصلت من "أكبر ملف للنصب العقاري"، كما قرأتُ في العنوان أعلاه، فيبقى الحق والواجب الاتجاه إلى المحكمة المختصة للفصل في النزاع القائم. وكفى الله المؤمنين القتال.