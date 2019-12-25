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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: الحكومة تتنصل من "أكبر ملف للنصب العقاري"

رصيف الصحافة: الحكومة تتنصل من "أكبر ملف للنصب العقاري"

رصيف الصحافة: الحكومة تتنصل من "أكبر ملف للنصب العقاري"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 22:00

مطالعة أنباء بعض الورقيات الصادرة يوم الخميس نستهلها من تطرق "المساء" لتنصل الحكومة من المسؤولية في أكبر ملف للنصب العقاري؛ إذ أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، بأن الحكومة لا تملك حلا بشكل فردي لضحايا مجموعة "باب دارنا".

وأوضحت بوشارب بمجلس المستشارين أن مشكل "مشروع باب دارنا" مطروح بحدة والوزارة لا يمكنها وحدها حله، لأنه مشكل عام يضم مجموعة من التعاونيات والجمعيات التي تقوم بهذه العملية ليست للوزارة رقابة عليها. وتأتي هذه التصريحات بعد أن ارتفع عدد الضحايا إلى 1280. وأوضح عادل بلخو فيلالي، من تنسيقية الضحايا، في تصريح لـ"المساء"، أن العدد مرشح للارتفاع بعد وصول ضحايا جدد من خارج المغرب.

وأوردت الجريدة ذاتها أن برلمانيا مغربيا عضو بمنظمة تضم حزب "الليكود" الإسرائيلي، وقد اتضح ذلك بعد نشر لائحة أسماء الأعضاء الذين يمثلون لأحزاب المنخرطة في إحدى المنظمات الدولية، ومنها حزب الاستقلال الذي يمثله أحد البرلمانيين الذي كان مسؤولا سابقا بوزارة الصحة، وقد فوجئ بعض المنخرطين في هذا الحزب بكون المنظمة المعنية تضم أيضا حزب "الليكود"، وهو ما اعتبره المصدر ذاته "منافيا" لموقف حزب الاستقلال من القضية الفلسطينية.

وأفادت "المساء" أيضا بأن رجاء كساب، المستشارة البرلمانية عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انتقدت صرف أزيد من 14 مليار سنتيم سنويا على الأضرحة، في الوقت الذي يعاني فيه آلاف القيمين الدينيين من ظروف مادية واجتماعية صعبة جدا.

ونبهت كساب بمجلس المستشارين إلى أن هذا المبلغ يتعين أن يوجه إلى هاته الفئة التي مازالت تتقاضى تعويضات تتراوح ما بين 1400 و2500 درهم شهريا، و500 درهم في العالم القروي، مشددة على أن تحسين وضعية هاته الفئة يسير على وزارة الأوقاف التي تعد أغنى وزارة.

واعتبرت البرلمانية أن الدليل على أن "الفلوس كاينة" هي المليارات التي تصرف على الأضرحة، مشيرة إلى أن فئة القيمين الدينيين أولى بها باعتبار الأدوار التي تقوم بها.

وورد ضمن مواد العدد نفسه أن السجن المحلي بمدينة القنيطرة عرف حالة استنفار بسبب ظهور أعراض مرض التهاب السحايا على أحد السجناء.

ونسبة إلى مصادر "المساء"، فإن إدارة سجن "العواد" نقلت نزيلا يخضع لتدابير الاعتقال الاحتياطي إلى المستشفى الإقليمي الإدريسي، بعد اكتشاف إصابته بداء التهاب السحايا المعروف بـ"المينانجيت"، ليتقرر الاحتفاظ به تحت العناية المركزة إلى حين استقرار وضعه الصحي.

وإلى "الأحداث المغربية" التي نشرت أن وكالة الحوض المائي سوس ماسة قررت إغلاق الآبار غير المصرح بها وحددت تاريخ رابع فبراير من السنة المقبلة آخر أجل للبدء في هذه العملية. وقد استنفر هذا القرار فئات واسعة من الفلاحين من مستغلي آبار حفرت خارج القانون، فهبوا للتصريح بها وملاءمة وضعيتها مع القوانين الجاري بها العمل.

ونقرأ في الصحيفة نفسها أن توقيف التهريب منذ أكثر من شهرين متتاليين أدى إلى رحيل عشرات الأسر من مدينة الفنيدق وعودتها إلى مدنها الأصلية. ونسبة إلى مصادر من المدينة المتاخمة للثغر المحتل سبتة، فإن المدينة التي كانت تعرف نسبة استقطاب كبيرة، بدأت تعرف تراجعا مهما في أعداد المقيمين بها.

وجاء في "الأحداث المغربية" كذلك أن المغرب تم اختياره عضوا في المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة لعامي 2020-2021، وذلك بمدينة الأحساء السعودية على هامش اختتام اجتماعات الدورة الـ 25 للمكتب التنفيذي للمجلس والدورة الـ 22 للمجلس العربي للسياحة.

ووفق الخبر ذاته، فإن المغرب الذي كان ممثلا في هذه الاجتماعات من طرف سفير المملكة في الرياض، مصطفى المنصوري، تم انتخابه إلى جانب السعودية والبحرين والأردن والعراق ومصر وتونس. وتم الاتفاق على أن يتم تنظيم الدورة الـ 26 للمكتب التنفيذي في عام 2020 في القاهرة، فيما تم اختيار المنامة عاصمة للسياحة العربية في 2020.

وإلى "العلم" التي كتبت أن الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أكد أن عناصر تابعة لبعثة المينورسو التي وجدت بالمكان الذي احتضن مؤتمر جبهة البوليساريو الانفصالية هي عناصر عسكرية تابعة للأمم المتحد، وأنها تواجدت في مكان المؤتمر بهدف معاينة الموقع الذي ينعقد فيه، ووجودها لا يعكس أي موقف سياسي للأمم لمتحدة إزاء الحدث، حيث تبين لتلك العناصر أن المؤتمر ينعقد فوق التراب الجزائري ولا يتعلق الأمر بالمنطقة العازلة كما ادعت الجبهة الانفصالية، أو كما روجت بعض وسائل الإعلام لذلك.

وأفادت "العلم" كذلك بأن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قررت الشروع ابتداء من 2 يناير المقبل في عملية الاستماع إلى المؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب السياسية والمركزيات النقابية وممثلي القطاع الخاص والجمعيات، بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف في إطار ما وصفته اللجنة بالانفتاح والبناء المشترك.

وأشارت اللجنة، تقول "العلم"، إلى أنها ستوفر منصة رقمية لاستقبال وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يمكن للمواطنين التقدم بها من أجل إغناء النقاش وبلورة التصورات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - عدمي و بيخير الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 22:12
14 مليار على الاضرحة واو هادا ما يسما بسقي شجرة الغباء و التكليخ الشعبي
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52
2 - سعيد مغربي قح الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 22:14
-" رصيف الصحافة: الحكومة تتنصل من "أكبر ملف للنصب العقاري".

لأن القضية فيها إن وأخواتها..!


-"..انتقدت صرف أزيد من 14 مليار سنتيم سنويا على الأضرحة،..".

يعني فلوسكم يا المغاربة "كتمشي في الشرك بالله"..!
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46
3 - متتبعة الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 22:14
كمواطنة مغربية اطلب من لجنة بنموسى القطع مع الريع بكل أشكاله ومحاسبة المفسدين. والله ولي التوفيق
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18
4 - المتتبع الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 22:14
الحكومة لها يد في النصب الذي كان ضحيته هولاء لانها هي التي كانت تري بام اعين وزرايها الاشهار الذي كان يبث علي القنوات لاغراء الناس وهذه المحكومة عي التي كانت تري لافتات الاشهار ولم تحرك ساكنا لتسال صاخب المشروع هل عنده رهص ام لا وبسكوتها هذا شاركت وزكت النصب وهي مسوولة
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32
5 - hamou الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 22:17
وأفادت "العلم" كذلك بأن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قررت الشروع ابتداء من 2 يناير المقبل في عملية الاستماع إلى المؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب السياسية
فاقد الشيئ لا يعطيه
فاقد الشيئ لا يعطيه
فاقد الشيئ لا يعطيه
فاقد الشيئ لا يعطيه
فاقد الشيئ لا يعطيه
فاقد الشيئ لا يعطيه
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10
6 - HASSAN الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 22:18
في صالح الدولة ان تصرف هذه الاموال على الاضرحة لتبقى فئات كبيرة من الشعب منشغلة بالتفاهات وفئات اخرى منغمسة في المخدرات وفئات اخرى منشغلة بالريال والبارصة
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28
7 - youcef الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 22:18
فعلا تأسيس تعاونية اسهل من الحصول على عقد الازدياد.
من يراقب هاته التعاونيات ؟ لا أحد. فراغ قانوني.
و 14 مليار للاضرحة؛ وملايير امتيازات وعلاوات وكبش العيد لموظفي البرلمان بدون حق وباقي الموظفين من الدرجة 2، زد عليها ما للبرلمانيين. لو جمعنا هذه الأموال المعبوت بها لما بقي عاطل في المغرب. وعمال كل ذي حق حقه
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15
8 - الحاج محمد ابو شروق الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 22:20
ليست هده المرة الاولى التي نصب فيها عديمي الضمير على المواطنين....ويلجا المتضررون الى المحاكم ويطول المسار وتضيع الحقوق..اين كانت الوزارة والمسؤولين لما كان المنعش العقاري يجمع المال من المواطنين وهو ليست له ارض تسمح له بالبناء...كثر النصب على الغلابى وكل يوم نقرا في الصحف عن الغش في البناء وووو..لك الله يا وطن
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12
9 - علال كبور الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 22:21
الحكومة الصورية لها مسئولية معنوية مثبتة وتاريخية بالاضافة الى تواطء بعض النافذين من سلطة التحكم مع العصابة لانه لولا التواطء من داخل السلطة لما تمكنت العصابة من النصب الكبير !!
ودليل قوي على انهيار سلطة الدولة في عملية الضبط والانضباط أمام لوبيات الفساد في مختلف الميادين !
فقط المواطن العادي هو الذي يعاني من قمع السلطة ومحاصرته من كل الجوانب
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13
10 - Kénitra city الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 22:21
لماذا هذا النصب على العقارات موجود فقط في المغرب ؟ لماذا ؟؟ لان القانون يطبق فقط على الفقراء .. و النصابين ينصبون على الفقراء من يحلمون بسكن رغم صغره الا انه يريدون ان يشعروا بحريتهم في بينهم و يضعون مفاتيح المنزل في جيوبهم ولا ينتظرون نهاية الشهر باش يخلصوا الكاري ! لكن الدولة لا تدع حلمهم البسيط هذا يتحقق بل تطلق عليهم النصابة لكي يسلبونهم ذاك المال الذي جمعوه لعشرات السنين
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13
11 - حمو الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 22:21
الذين يتنصلون من هذا الملف هم من نصبوا على هؤلاء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. والان الكرة بملعب المجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة بالرباط لانصاف أولاد الشعب.
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12
12 - هارون الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 22:24
هذه القضية دقت ناقوس خطر لتنبيه المسؤولين لمراقبة سلامة وضعية وتحمل مسؤوليتهم في اطار العقد الاجتماعي مع المواطنين :
1. في التجزىات العقارية والعمارات والفيلات .
2. مراقبة توفر الشروط القانونية لابرام عقود تفويت العقارات سواء الجاهزة او التي في طور البناء ومنع البيع بالعقود العرفية سواء تعلق الامر بوعد بالبيع او بالبيع التام والنهاىي .
3.اجبار المنعشين العقاريين والمقاولين باحترام اجال التسليم بكل وساىل الاجبار الادارية والقانونية .
4.اجبارهم على تسليم التصاميم ودفاتر التحملات للمشترين .
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6
13 - التهرب من المسؤولية الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 22:29
ماذا ننتظر من وزيرة تتهرب من مسؤوليتها في أول قضية تعرض عليها ؟ لكن هذا ليس بالشئ الجديد . فكم من حالة قضيناها. للتذكير فإن الوزيرة بوشارب كانت مستشارة الوزيرة السابقة حكيمة الحيطي عندما تم استيراد النفايات من إيطاليا.
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9
14 - yaaaaaaaaadris الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 22:29
زمان قالوها :الرخا تيخلع، أو شاف الربيع ماشاف الحافة.
ماذا ننتظر في ظل هذه الفوضى في الإغتناء التي إبتُليت بها هذه البلاد السعيدة، و في ظل " اللهطة" التي سكنت قلوب المغاربة إلا مزيدا من النصب و الرفع و حتى الجر.
اللهم إرزقنا القناعة، أما الدولة فهي مثل قبضة هواء، لن تنفع الضحايا و لو بالدعاء
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4
15 - Slimani الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 22:30
أموال طائلة تنفق في الأضرحة و قنوات التفاهة في حين تعاني الصحة و التعليم من الخصاص المهول و ننشد التنمية كفى استهتارا
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9
16 - ابو ايوب الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 22:31
الحكومة لم تنصفنا نحن ايضا ...ضحايا شركة اعمار ...بمدينة. سلا ...تم. النصب على اكثر. من 200 مواطن ....نحن ننتظر.....لاكثر. من عشر. سنوات...تم القبض على النصاب .....والان يعيش حياته ..بشكل. عادي ...والضحايا يتألمون ...منهم من فارق. الحياة. حسرة ...يبق الحق ..حقنا. عند. الله ....
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7
17 - خدوج خنيفرة عاجل الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 22:32
الوزارة تتنصل طبعا لأن الدولة العميقة أكبر دولة مارقة و نصابة و خير دليل الفوسفاط و الذهب و الغاز و الصيد البحري وووو

و الإستثمارات با إفريقيا و بانما و بيتز

و الأضرحة
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9
18 - مول الصاكة الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 22:38
اش نو بغيتي الدولة دير لهم لي شارين الحوت في لبحر ، الكثير من الناس تترك التعاملات القانونية وتتجه الى الطرق الملتوية ، هذه الظاهرة يتميز بها المغاربة ، اجيو دابا يقولو الدولة لم تنصفنا .
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-1
19 - عبدو من الرباط الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 22:38
لو كان الموضوع يخص الطبقة الغنية لما تنصلت منه ستجد له ألف حل كالضرائب على المواطن مثلا لإرجاع الأموال لأصحابها
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2
20 - Yahya الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 22:44
المهم هو ان المنازل و الفيلات يشتريها او يبنيها المغاربة بالملايين و في نفس الوقت في أوقات البرد يموتون بردًا و ينامون بملابسهم لكي يدفؤوها و في أوقات الحر يعانون من الصهد فيصبغون بيوتهم في الخارج و يجلسون في المقاهي او الزناقي يتفرجون فيها و هي خالية في الداخل!
واش نشري شقة و نموت بالبرد فيها؟ أيوا هذا هو التعدي على النفس! و مافيا العقارات تجمع المال و تهربها الى سويسرا! و زيادة على ذلك من باب المنزل الى الشارع مباشرة مع كثرة الضجيج و الثلوت! المبيت في الشارع احسن من بين الحيوط!
في البلدان التي تعرف البرد القارس يلبس الانسان لباس خفيف فقط و ينامون بالبيجامة!
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1
21 - Salmimostefa الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 22:47
لا تستطيع حله لانه اكبر منها ومن اللعدلة الشفار الذي نصب على المواطنيين شخصية نافذة وفوق الكل وفوق العدالة ولا يستطيع احد حتى الوفوق امامه اما الضحايا اقول لهم عليكم العوض وان استمرتم في طلب حقوقكم سوف تلفق لكم التهم وتحاكمون ب20 سنة سجن فما فوق والعبرة امامكم في الحسيمة وجرادة وغيرها اصبروا وفوضوا امركم الى الله راه كاين عدالة اخرى تفصل الحق وفوق الجميع
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0
22 - maroc الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 22:51
الجالية تدخل العملة الصعبة للبلاد وتساهم في اقتصاد البلاد ويجب على عاهل البلاد تدخل ومحاكمة الحكومة لتقصيرها فهل يعقل أن وزارة السكنى لا تعلم بالأمر مع ان المشروع له إشهار على التلفاز وتحفزات مثل شراء شقتين تمنح الثالثة بالمجان وأيضا استبدال منزل قديم بواحد جديد وغيرها من الامتيازات..
لماذا لم تكلف الدولة نفسها لارسال لجنة على الأقل تعرف مكان الأرض وهل محفظة هل فيها البنية التحتية وهل مستوفية جميع الشروط..
التنصل يساوى مساهمة في هذه الطامة الكبري..
والله وموقفتوا مع الناس وتجيبوا ديك الشفار حتى الجالية كاملة متدخلش للمغرب ثلاث سنوات وسنرى كيف ستقنعوهم بالدخول...
اللهم إني بلغت اللهم فشهد..
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-1
23 - أيوب المغربي الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 22:58
إذا كانت المحكومة لا تملك حلا لملف النصب " باب دارنا" فهذا إقرار منها بأنها شريكة في جريمة النصب هذه وأن الملف سيعرف إقبارا لا محالة
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24 - drissh الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 23:01
الضحايا سوف يلجأون الى حكومة كوكب المريخ وبرلمانه
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0
25 - bouazza الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 23:04
واش نستو مشكلة شركة النجاة الخليجية لنصبت على المغاربة باسم رجال السياسة نسيت سميتو
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4
26 - Moumine مؤمن الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 23:11
رصيف الصحافة: الحكومة تتنصل من "أكبر ملف للنصب العقاري"
كل ما أعلم، والعلم لله، هو أن الحكومة سلطة تنفيذية لا سلطة تشريعية ولا سلطة قضائية. وإذا تنصلت من "أكبر ملف للنصب العقاري"، كما قرأتُ في العنوان أعلاه، فيبقى الحق والواجب الاتجاه إلى المحكمة المختصة للفصل في النزاع القائم. وكفى الله المؤمنين القتال.
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0
27 - منصوب عليه الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 23:13
هاد التنصل الحكومي دليل على ان المغاربة كلهم ضحية نصب مافيات العقارات . العقارات المغربية غالية الثمن او مغشوشة او نصب على اصحابها
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0
28 - Rifi الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 23:21
الدولة عن طريق حكومة عباس الفاسي نصبت على الالف الشباب في فضيحة نجاة و انتم تنتظرون تدخلها
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0
29 - Hassan S الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 23:22
والله العظيم اللذي لا إله إلا هـو إلى مگانش عدنا قضاء نزيه وحگيم في قراراته إلا زادت هـاد البلاد القدام حيت الأصل هـو المعقول
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30 - Aziz1 الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 23:28
اذا اشتريت شيء في دولة ما تضمن لك الدولة حقك لانك تؤدي الضرائب و ادا اشتريت شيء في بحيرة ستاكلك الحيتااااان
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