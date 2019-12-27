24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2813:3316:0718:2919:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. حقوقيون يحتفلون بمعانقة ناشط للحرية في خنيفرة (5.00)

  2. الساعة الإضافية (5.00)

  3. الحكومة تعِدُ بالرد على الرئيس الجزائري تبون "في الوقت المناسب" (5.00)

  4. من بومدين إلى تبون .. عقيدة عسكر الجزائر تتمسك بمعاداة المملكة (3.00)

  5. "قانون الجنسية" يحصد المزيد من القتلى في الهند (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | الرياضي: الانتقام وراء متابعة الصحافي الراضي بتهمة إهانة قاضٍ

الرياضي: الانتقام وراء متابعة الصحافي الراضي بتهمة إهانة قاضٍ

الرياضي: الانتقام وراء متابعة الصحافي الراضي بتهمة إهانة قاضٍ
هسبريس – نورالدين إكجان
الجمعة 27 دجنبر 2019 - 13:45

لم يكن أشد المتشائمين في ملف متابعة الزميل عمر الراضي يتوقع أن يقضي الصحافي المغربي ليلته الأولى بسجن "عكاشة"، بسبب "تغريدة" تفاعل فيها مع الأحكام الصادرة في حق معتقلي "حراك الريف"، فقد قرر قاضي المحكمة، خلال أولى جلسات مثوله بابتدائية الدار البيضاء، متابعته في حالة اعتقال، في انتظار موعد الجلسة الثانية.

وأجلت المحكمة ملف عمر الراضي إلى غاية 2 يناير 2020، وهو ما يحتم عليه قضاء أسبوع كامل بالسجن، إلى حين النظر في إمكانية السراح، خلال الجلسة الثانية، مثيرة بذلك سخطا عارما وسط الصحافيين. كما خرجت عديد الهيئات والجمعيات الوطنية والدولية للتنديد، واصفة الأمر بـ"المهزلة"، على اعتبار أن ما كتبه الراضي يقال في مختلف وسائل الإعلام.

وقررت المحكمة التأجيل بناء على طلب قدمه دفاع الصحافي المغربي، وشدد من خلاله على إعطائه مهلة لإعداد الملف، ومواجهة التهم التي يتابع بشأنها الراضي، وتتعلق أساسا بإهانة الهيئة القضائية، والتي يُعَاقَبُ المسؤول عنها طبقا للمادة 263 من القانون الجنائي بـ"السجن من شهر إلى سنة، وغرامة مائتين وخمسين ألف درهم".

وللمرة الثانية يستدعى الصحافي المغربي، الذي يكتب باللغة الفرنسية بشكل مستقل في عديد المؤسسات الإعلامية، إذ مثل أمام الشرطة القضائية في 18 من أبريل الماضي، لكن أخلي سبيله مباشرة بعد الاستماع إليه، ليأتي القرار صادما هذه المرة بإحالة ملفه على النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال.

وفي السياق، أوردت خديجة الرياضي، وهي رئيسة سابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن "أغلب الصحافيين المهنيين اختاروا الهجرة صوب الخارج، أو سلك مسارات التدريس بالتعليم العالي، في حين كان عمر الراضي حالة خاصة ظلت مزعجة على الدوام، وهو ما جعل الدولة تفكر بكل الأشكال في الانتقام منه".

وأضافت الرياضي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الرغبة وراء المتابعة هي القضاء على الصحافة المهنية، وضرب واحد لكي يخاف الجميع"، مشيرة إلى أن "الأحكام تروم إحداث فعل الأذى كي يعود الجميع إلى الوراء ويحسوا بالرعب جراء تغول الدولة، وتركها تفعل ما تشاء على الدوام".

وأوضحت المتحدثة أن "الاعتقالات تزايدت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، خصوصا في صفوف الصحافيين"، مؤكدة أن "الدولة ترغب في الحفاظ على جهاز إعلامي عمومي وحيد، والبقية التي تمارس المهنة بشكل حقيقي جزاؤها هو السجن، خصوصا من يتحركون في ملفات معينة، ولهم حضور في مختلف وسائل الإعلام".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - سمير الجمعة 27 دجنبر 2019 - 14:01
االمغاربة اصبحوا اسودا لا يهتمون لانفسهم لنصرة الحق، فاذاكان هناك فارس فهناك جواد، فلا تجفلوا الجواد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
2 - sarah الجمعة 27 دجنبر 2019 - 14:03
Ils veulent faire taire les voix contestataires. Sauf qu'ils se rendent pas compte qu'ils sont en train d'ouvrir les portes de l'enfer.
إنهم يريدون إسكات الأصوات الاحتجاجية. إلا أنهم لا يدركون أنهم يفتحون أبواب الجحيم.
Un jeune lycéen marocain, qui peut être votre fils, votre frère, votre cousin, un membre de votre famille, 1 ami ou 1 connaissance, condamné à trois (3) ans de prison pour avoir posté sur Facebook la vidéo "Aacha Chaab" (Vive le peuple!) du rappeur Lgnawi.

طالب شاب في مدرسة ثانوية مغربية ، ربما يكون ابنك أو أخيك أو ابن عمك أو أحد أفراد عائلتك أو صديقًا أو أحد معارفك ، حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث (3) سنوات لنشره الفيديو "Aacha Chaab" على Facebook (
يعيش الناس!) بواسطة مغني الراب لنناوي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
3 - hobal الجمعة 27 دجنبر 2019 - 14:08
الرغبة وراء المتابعة هي القضاء على الصحافة المهنية، وضرب واحد لكي يخاف الجميع"، مشيرة إلى أن "الأحكام تروم إحداث فعل الأذى كي يعود الجميع إلى الوراء ويحسوا بالرعب جراء تغول الدولة، وتركها تفعل ما تشاء على الدوام".
اكلت حين اكل الثور الابيض,,سيستيم wim yong الكوري تنقله دولة المغرب في سياستها
لاكن ما لفت انتباهي حين القي القبض على المهداوي ضلما وعدوانا لم تحارب الصحافة المغربية عن ساحتها لهذا تضيق مساحة الصحافة اليوم
مثلما تستولي مافيا العقار على ممتلكات المواطنين كذالك تفعل الدولة للاستلاء على حرية الناس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
4 - simo الجمعة 27 دجنبر 2019 - 14:19
on a confiance dans notre justice et en est fière.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-24
5 - السلام عليكم الجمعة 27 دجنبر 2019 - 14:22
الجسم الصحافي الحر يحارب اليوم بالتخويف أو تلفيق التهم ليبقى الميدان مفتوحا لاشباه الصحافيين المتملقين .المكاسب التي ناضل من اجلها وحصل عليها الجسم الصحافي منذ منذ سنوات يتم اغتصابهااليوم .تكلم اليوم في الرياضة والفن والطبخ وابتعد عن السياسة.تراجع خطير في مجال حرية الصحاقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
6 - محمد الجمعة 27 دجنبر 2019 - 14:24
الإنتقام و تلفيق التهم الباطلة، الاعتقالات التعسفية و المحاضر الجاهزة، سلب حرية التعبير و سياسة "كل و اسكت" ، قمع الصحافة الحرة،.... أساليب لن تزيد الأوضاع إلا تعقيدات.
أقسم بالله العظيم، أنكم تسيرون بالبلاد نحو الهاوية!
سياستكم الفاشلة، تسيء للشعب و للوطن. و كما تعلمون جيدا فالضغط يولد حتما الانفجار!!!!
اسمعوا شعبكم و انصتوا إلى همومه قبل فوات الأوان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
7 - lemaroquino الجمعة 27 دجنبر 2019 - 14:29
الدي اريد ان أفهمه هو لماذا يتابعون الصحافين بالقانون الجنائي هناك قانون الصحافة يجب أن يتابعون بهذا القانون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.