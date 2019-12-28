مصطفى العلوي .. صاحب "الحقيقة الضائعة" يرحل إلى دار البقاء

هسبريس من الرباط

انتقل إلى عفو الله، صباح اليوم السبت بالرباط، مصطفى العلوي، مدير عام جريدة "الأسبوع الصحافي"، عن عمر يناهز 83 سنة، وذلك بعد صراع مع المرض، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء عن أسرة الراحل.

واشتغل الراحل مصطفى العلوي، الذي ازداد سنة 1936 بمدينة فاس، سنوات طويلة في المجال الصحافي عاصر خلالها أجيالا مختلفة، إذ يعتبر من قيدومي الصحافة الوطنية.

وتابع العلوي دراسته بالرباط التي حصل فيها على شهادة البكالوريا، كما درس بالمدرسة الوطنية للإدارة.

واشتغل الراحل أيضا موظفا بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يقرر احتراف الصحافة، التي عمل فيها لعقود، ليتولى، بعد ذلك، منصب مدير عام ورئيس تحرير جريدة "الأسبوع الصحافي"، التي اشتهر من خلالها بعموده "الحقيقة الضائعة".