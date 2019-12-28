24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:29
|13:34
|16:08
|18:30
|19:50
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مصطفى العلوي .. صاحب "الحقيقة الضائعة" يرحل إلى دار البقاء
- تبون يكلّف جراد بتشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة
- كاتبة مغربية تنتقد مراقبة الكاميرات لتفاصيل حياة الإنسان بأمريكا
- حديقة مهملة وسط الرباط
- مصرع عاملة زراعية شابة دهسا بين أكادير وتزنيت
النفايات تغزو أحياء بالبيضاء .. والشركات تتقاعس في جلب العتاد (5.00)
- ذكرى بومدين .. عندما رد بوخروبة بمسيرة "كحلاء" على "الخضراء" - (77)
- "الداخلية" تفاجئ حزب العدالة والتنمية بمنع "الأبواب المفتوحة" بالرباط - (62)
- الخلاف حول الحريات الفردية يُدخل القانون الجنائي مرحلة "البلوكاج" - (61)
- جديد قضية "حمزة مون بيبي" .. هذه تفاصيل التحقيق مع دنيا باطما - (55)
- هذه أسباب تحفّظ المغرب على تصاعد دور تركيا في الأزمة الليبية - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مصطفى العلوي .. صاحب "الحقيقة الضائعة" يرحل إلى دار البقاء
انتقل إلى عفو الله، صباح اليوم السبت بالرباط، مصطفى العلوي، مدير عام جريدة "الأسبوع الصحافي"، عن عمر يناهز 83 سنة، وذلك بعد صراع مع المرض، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء عن أسرة الراحل.
واشتغل الراحل مصطفى العلوي، الذي ازداد سنة 1936 بمدينة فاس، سنوات طويلة في المجال الصحافي عاصر خلالها أجيالا مختلفة، إذ يعتبر من قيدومي الصحافة الوطنية.
وتابع العلوي دراسته بالرباط التي حصل فيها على شهادة البكالوريا، كما درس بالمدرسة الوطنية للإدارة.
واشتغل الراحل أيضا موظفا بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يقرر احتراف الصحافة، التي عمل فيها لعقود، ليتولى، بعد ذلك، منصب مدير عام ورئيس تحرير جريدة "الأسبوع الصحافي"، التي اشتهر من خلالها بعموده "الحقيقة الضائعة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (48)
رحم الله الفقيد و إنا لله و إنا إليه راجعون.
عزاؤنا للعائلة الصغيرة و العائلة الكبيرة المتمثلة في القراء.
كبرنا مع مقالاته في الأسبوع الصحفي و جرأته، و كان رحمه الله لا يخاف لومة لائم.
إإن هذا العمود إذا جمع في كتاب و نشر سيكون أرشيف سياسي تاريخي جيوسياسي إجتماعي إقتصادي ذا قيمة عالية
تعازينا الحارة لأسرتيه الكبيرة والصغيرة.
"يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"
لله ما اعطى ولله ما اخذ . اللهم ارزق اهله الصبر والسلوان.
إنا لله و إنا إليه راجعون
كنت من المدمنين على عموده الشهير الحقيقة الضاءعة.
رحمه الله واسكنه فسيح جناته
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
لله ما أعطى وله ما أخذ وإنا لله وإنا إليه راجعون
رحم الله مولاي مصطفى العلوي وتقبله الله بإذنه بين عباده الصالحين
بكت عيني قبل ان يرثيك قلمي ولا تزال مقلتي تفيض بدمع يشبه الغيث بعد ان فقدناك ويا صمت ما احناك لو تستطيع ان تلفني من المي الوجيع .
وداعا سيدي،
لقد كنت رجلا من حديد وحرير.
فاللهم اغفر لنا وله ولا تحرمنا اجره.
اللهم الهم دويه واهاليه الصبر والسلوان.
للله ما اعطى وللله ما اخذ.ان للله وانا اليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت.