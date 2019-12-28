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الرئيسية | السلطة الرابعة | مصطفى العلوي .. صاحب "الحقيقة الضائعة" يرحل إلى دار البقاء

مصطفى العلوي .. صاحب "الحقيقة الضائعة" يرحل إلى دار البقاء

مصطفى العلوي .. صاحب "الحقيقة الضائعة" يرحل إلى دار البقاء
هسبريس من الرباط
السبت 28 دجنبر 2019 - 13:30

انتقل إلى عفو الله، صباح اليوم السبت بالرباط، مصطفى العلوي، مدير عام جريدة "الأسبوع الصحافي"، عن عمر يناهز 83 سنة، وذلك بعد صراع مع المرض، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء عن أسرة الراحل.

واشتغل الراحل مصطفى العلوي، الذي ازداد سنة 1936 بمدينة فاس، سنوات طويلة في المجال الصحافي عاصر خلالها أجيالا مختلفة، إذ يعتبر من قيدومي الصحافة الوطنية.

وتابع العلوي دراسته بالرباط التي حصل فيها على شهادة البكالوريا، كما درس بالمدرسة الوطنية للإدارة.

واشتغل الراحل أيضا موظفا بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يقرر احتراف الصحافة، التي عمل فيها لعقود، ليتولى، بعد ذلك، منصب مدير عام ورئيس تحرير جريدة "الأسبوع الصحافي"، التي اشتهر من خلالها بعموده "الحقيقة الضائعة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (48)

1 - امينة جبران السبت 28 دجنبر 2019 - 13:44
تعازي لاسرة المرحوم مولاي مصطفى العلوي، ولكل الصحافيين في جريدة الاسبوع، اللهم اجعلها اخر الاحزان.
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43
2 - المصباحي السبت 28 دجنبر 2019 - 13:45
إنا لله وإنا إليه راجعون.. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه كنت من متابعي مقاله الأسبوعي في جريدة الأسبوع لسنوات،، [[يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه]]
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34
3 - oued amlil السبت 28 دجنبر 2019 - 13:48
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته. احر التعازي لأسرته . وللجسم الصحافي باعتباره أسرته الكبيرة. انا لله وانا اليه راجعون
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25
4 - احمد السبت 28 دجنبر 2019 - 13:50
تغمده الله بواسع رحمته. وانا لله وانا اليه راجعون
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26
5 - محمد لعيوني السبت 28 دجنبر 2019 - 13:51
رحم الله الفقيد.ان لله وان اليه راحعون.خسارة كبيرة للصحافة .وحسرتي علي جريدته وعلي عموده الحقيقة الضائعة.كنت من المدمنين علي قراءة هده الجريدة الاسبوعية واماد احزم انها الورقية الوحيدة التي كنت اقراها مؤخرا.وحتي انني كنت معروف لدي معارفي بالاسبوع .
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14
6 - عمر السبت 28 دجنبر 2019 - 13:51
رحمة الله علينا رحل عنا عمود آخر من ثوابت الأمة و تركنا أيتاما
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9
7 - عادي السبت 28 دجنبر 2019 - 13:51
مات و معه لغة صحفية راقية.إختلفنا في الرأي و لم نختلف على أن الرجل كان متقفا و عارفا بخباية الأمور.
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18
8 - رحمه الله السبت 28 دجنبر 2019 - 13:52
صحافي بمعنى الكلمة قضينا معه وقتا جميلا من خلال ترقب جريدته الاسبوعية التي كانت على ما \أظن يوم الجمعة حيث كانت تتضمن أخبارا غالبا ماكانت مغرية سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي كما كانت جريدته قبلة للكتاب والصحفيين والسياسيين المغضوب عليهم سواء في أحزابهم أو نقاباتهم رحمة الله عليه اللهم اغفر له وارحمه وثبت عند السؤال منطقه
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14
9 - مواطن غيور. الأسبوع الصحفي السبت 28 دجنبر 2019 - 13:53
السلام عليكم.
رحم الله الفقيد و إنا لله و إنا إليه راجعون.
عزاؤنا للعائلة الصغيرة و العائلة الكبيرة المتمثلة في القراء.
كبرنا مع مقالاته في الأسبوع الصحفي و جرأته، و كان رحمه الله لا يخاف لومة لائم.
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12
10 - عبدالله السبت 28 دجنبر 2019 - 13:54
رحم اللّٰه قيدوم الصحافة،قلم واكب أحداث ووقائع المغرب لعقود مديدة
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7
11 - مصطفى السبت 28 دجنبر 2019 - 13:55
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته وارزق اهله الصبر والسلوان. وانا لله وانا اليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت.
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9
12 - patriot السبت 28 دجنبر 2019 - 13:57
الله يرحمك با مصطفى بدأت أقرأ عمودك وأنا إبن 9 سنوات عندما كان أبي يجلب جريدة الأسبوع الصحفي
إإن هذا العمود إذا جمع في كتاب و نشر سيكون أرشيف سياسي تاريخي جيوسياسي إجتماعي إقتصادي ذا قيمة عالية
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13 - Hassan midouch السبت 28 دجنبر 2019 - 13:57
انا لله وانا اليه راجعون . اللهم ارحمه رحمة واسعة .
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14 - رشيد المانيا السبت 28 دجنبر 2019 - 14:00
إن لله وإن إليه راجعون.
تعازينا الحارة لأسرتيه الكبيرة والصغيرة.
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6
15 - said السبت 28 دجنبر 2019 - 14:00
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته. احر التعازي لأسرته . وللجسم الصحافي باعتباره أسرته الكبيرة. انا لله وانا اليه راجعون
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5
16 - عبده/ الرباط السبت 28 دجنبر 2019 - 14:00
رحم الله هذا الهرم الصحفي رحمة واسعة و صبر اسرته و اهله و محبيه...لقد عرفناه و نحن مراهقون في الستينات صحفيا متمرسا صريحا لا يخاف في قول الحق لومة لاءم...عاش كريما و مات كريما لكنه ظل عفيفا بعيدا عن اي تملق ...انا لله و انا اليه راجعون
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9
17 - مثقف من نوع خاص. السبت 28 دجنبر 2019 - 14:01
خبر وفاتك نزل علينا الصاعقة ،سنشتاق لحقيقتك الضائعة ،سنشتاق لمقالك الذي تتحفنا به كل خميس، رحم الله السي مصطفى و أسكنه فسيح جناتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ورزق أهله وذويه الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون.
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8
18 - محمد رياحي السبت 28 دجنبر 2019 - 14:02
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين.كنت اقرأ صحيفته منذ اكثر من 30 سنة
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7
19 - AA45 السبت 28 دجنبر 2019 - 14:03
Que Dieu ait son ame..Tu es partis laissant un vide immense dans nos coeur ou ton souvenir demeurera inoubliable.
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20 - سليماني الحسين السبت 28 دجنبر 2019 - 14:03
أتذكر عمي سليماني الجلالي رفيق المرحوم المغفور له أستادنا السيد مصطفى العلوي كيف كان يشجعني على قراءة " أخبار السوق" جريدة ذالك الزمان
"يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"
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9
21 - أبو هبة السبت 28 دجنبر 2019 - 14:04
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته:
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6
22 - حافيظ رياظ السبت 28 دجنبر 2019 - 14:04
كان رجلا شجاعا و صحفيا ذا قلم محايد، استفدنا و عرفنا حقائق كثيرة بفضله، قل نظيره و من الصعب تعويضه.. اللهم اغفر له و ارحمه و ألحقنا به صالحين
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6
23 - المهدي السبت 28 دجنبر 2019 - 14:05
خبر صادم !!! ذاكرة وتاريخ وموسوعة ترحل عنا اليوم .. أنا حزين جداً أتابع مقالاته منذ ستينيات القرن الماضي يوم كان يصدر جريدة " أخبار الدنيا " رحم الله الهرم الصحفي مصطفى العلوي وأسكنه فسيح جنانه وعزائي لعائلته وأقربائه ولكل محبيه .. وإنا لله وانا اليه راجعون ...
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10
24 - حداوي مغربي مغربي السبت 28 دجنبر 2019 - 14:06
انا لله وانا اليه راجعون.....صحفي عظيم له أسلوب خاص في نقل الخبر من مصادره الخاصة...صاحب أول مجلة إخبارية مغربية كانت تسمى *بالمشاهد*و جريدة *أخبار الدنيا* و اخبار السوق و* الأسبوع *و* الأسبوع الصحفي*.و* الكواليس * و ألف عدة كتب تناول فيها أخبار البلاد و العباد...عزائي لدويه..تغمده الله برحمته....
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9
25 - حسن النتيفي السبت 28 دجنبر 2019 - 14:08
إنا لله وإنا إليه راجعون تغمده الله برحمته الواسعة
لله ما اعطى ولله ما اخذ . اللهم ارزق اهله الصبر والسلوان.
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7
26 - immad السبت 28 دجنبر 2019 - 14:08
لاحول ولاقوة الا بالله ...ان العين تدمع والقلب يخشع ونحن على فراقكم يا مصطفى لمحزونون ....البقاء لله كل من عليها فان!!!!!
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27 - محمد السبت 28 دجنبر 2019 - 14:08
إنا لله وإنا إليه راجعون. عرفته من كان يدير جريدة الكواليس. رجل طيب لا يبخل بالنصيحة و التشجيع.
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5
28 - احمد السبت 28 دجنبر 2019 - 14:11
رحم الله مصطفى العلوي وانا لله وانا اليه راجعون
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5
29 - Halima MOUSULOUMA السبت 28 دجنبر 2019 - 14:16
رحمه الله و أسكنه فسيييييح جناته
إنا لله و إنا إليه راجعون
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5
30 - medmod السبت 28 دجنبر 2019 - 14:16
رحم الله الفقيد واسكنه الجنة . والصبر لعائلته.
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31 - طنجاوي السبت 28 دجنبر 2019 - 14:17
ان لله وان اليه راجعون تغمد الفقيد الراحل الرحمة والمغفرة فقد المغرب رجلا من الجيل الذهبي للصحافه النزيهة والعارفه بخبايا أمور
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5
32 - العلوي المدغري السيد محمد السبت 28 دجنبر 2019 - 14:18
إن لله وإنا إليه راجعون ..كل نفس ذائقة الموت ، ..رحم الله الله مولاي مصطفى العلوي المدغري ، رحمه الله برحمته الواسعة ، وعزاؤنا واحد ، وعزائي لكل الشرفاء ، خصوصا الشرفاء العلويين ، ولكل أهله وأصدقائه ، رحم اللله مولاي مصطفى الذي كان لايخاف فغي الله لومة لائم ، كان يدافع بقلمه عن المقاومين الحقيقيين ، وعن كل المغاربة المهضومة حقوقهم ..رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وإنا للهع وإنا إليه راجعون ...عش ما شأت فإنك ميت ..ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ..صدق الله العظين ، وإن لله وإنا إليه راجعون .اللهم أرحمه واغفرله وارحمنا واغفر لنا . ءامين ..والحمد لله رب العالمين .
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3
33 - ع.اللطيف السبت 28 دجنبر 2019 - 14:19
إنا لله وإنا إليه راجعون.
كنت من المدمنين على عموده الشهير الحقيقة الضاءعة.
رحمه الله واسكنه فسيح جناته
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4
34 - يا ليت لو بيدي السبت 28 دجنبر 2019 - 14:22
الله يرحمه و يكرم مثواه ويدخله جنة الفردوس مع النبيئين والصديقين والشهداء اللهم ارزق اهله واسرته صبراً جميل. كنت من قراء جريدته المواضبين الله يرحمه. . وما كان لنفس ان تمون إلاّ بإذن الله كِتاباً مؤجلا. .انا لله وانا اليه راجعون .
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5
35 - الحسين السبت 28 دجنبر 2019 - 14:22
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون والبقاء لله سبحانه وتعالى.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
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4
36 - فؤاد علي السبت 28 دجنبر 2019 - 14:25
انا لله وانا اليه راجعون. رحمه الله تعالى الفقيد الحاج مصطفى العلوي قيدوم الصحافة المغربية. سيترك فراغ كبير في الساحة الإعلامية ولكن نضاله سيستمر عبر اسبوعيته الشهيرة " الأسبوع الصحفي". رحمه الله واسكنه فسيح جناته و اشمل اللهم دويه وعارفه الصبر والسلوان. آمين يارب العالمين.
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37 - عبد المجيد الكرسيفي السبت 28 دجنبر 2019 - 14:25
اللهم أكرم مثواه...من خيرة ماجادت به الساحة العربية
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38 - صاحب القلم الأحمر السبت 28 دجنبر 2019 - 14:31
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله *الآن ضاعت الحقيقة فعلا* اللهم أغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وارزق اهله الصبر والسلوان
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39 - أروفان arofane السبت 28 دجنبر 2019 - 14:31
لا إله إلا الله محمد رسول الله
لله ما أعطى وله ما أخذ وإنا لله وإنا إليه راجعون
رحم الله مولاي مصطفى العلوي وتقبله الله بإذنه بين عباده الصالحين
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40 - الحاج ادريس بنخيرة السبت 28 دجنبر 2019 - 14:36
رجل أعطى واوفى ونصح واصلح وقدم مثالا للصحفي الطاهر المتمكن الملم .رحمه الله رحمة واسعةواسكنه فسيح جناته تعازينا ولأسرته الكبيرة والصغيرة .وستظل أعماله خالدة إلى الأبد.وانا لله وانا اليه راجعون.
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41 - معمري احمد السبت 28 دجنبر 2019 - 14:41
الله اكبر
بكت عيني قبل ان يرثيك قلمي ولا تزال مقلتي تفيض بدمع يشبه الغيث بعد ان فقدناك ويا صمت ما احناك لو تستطيع ان تلفني من المي الوجيع .
وداعا سيدي،
لقد كنت رجلا من حديد وحرير.
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42 - عمر السبت 28 دجنبر 2019 - 14:43
رحم الله الفقيد وتغمده بواسع رحمته لقد عاشرته لعقود في كتاباته ومقالاته كان انيسا عرفته من خلال صفحته لقد كان صحفيا محبا لعمله .... انا لله وانا اليه راجعون
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43 - طارق السبت 28 دجنبر 2019 - 14:50
وااااااجريدتاه """"" انا لله وانا اليه راجعون
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44 - الحسين السبت 28 دجنبر 2019 - 14:50
رحمه الله واسكنه فسيح جناته. انا من قراء جريده وخاصة عموده الحقيقة الضائعة الذي اجد فيه كل المعلومات لفهم الاحداث. عزائنا الى عائلته. انا لله وانا اليه راجعون.
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45 - Mohammed essette السبت 28 دجنبر 2019 - 14:53
انا لله و انا اليه راجعون. كان المرحوم بمثابة الذاكرة الحية لمختلف محطات المغرب في اىقرن العشرين.
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46 - Paz y amor السبت 28 دجنبر 2019 - 15:01
لا اعرفه ولا عمري قرات شئ يخصه لكن اريد هنا ان اقدم التعازي لعائلته.
فاللهم اغفر لنا وله ولا تحرمنا اجره.
اللهم الهم دويه واهاليه الصبر والسلوان.
للله ما اعطى وللله ما اخذ.ان للله وانا اليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت.
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47 - بوسحور السبت 28 دجنبر 2019 - 15:04
رحمة الله لفقيد ان لله واليه لراجعون خسارة كبيرة للمغرب والمغاربة رجل بمعنى الكلمة
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48 - اعصيم سمير السبت 28 دجنبر 2019 - 15:04
اللهم ارحمه واغفر له.واسكنه فسيح جناتك رفقة الصديقين .انا لله وانا اليه راجعون.
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