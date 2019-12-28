حقوقيون يشكلون لجنة للتضامن مع عمر الراضي

هسبريس من الرباط

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تشكيل هيئة سميت بـ"اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحافي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير"، تهدف إلى النضال من أجل إطلاق سراح الصحافي سالف الذكر وكافة معتقلي الرأي، و"فضح ومناهضة الهجمة الشرسة والمتصاعدة للسلطة ضد حرية الرأي والتعبير، وحماية حق المواطنين والمواطنات في التعبير الحر عن آرائهم وانتقاداتهم للدولة ومؤسساتها".

وقالت اللجنة إن اعتقال عمر الراضي، الذي تم يوم الخميس الماضي، "جاء في إطار حملة ممنهجة ضد منتقدي سياسات الدولة، خاصة في وسائط التواصل الاجتماعي، وما نتج عنها من اعتقالات بسبب الرأي ومحاكمات تعسفية وأحكام جائرة".

وقالت اللجنة إنها ستعمل على إعداد تقرير عن كافة المعتقلين والمتابعين ضحايا انتهاك حرية الرأي والتعبير، ناهيك عن تسطير لبرنامج نضالي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق؛ من ضمنه اللجوء إلى الآليات الأممية لحقوق الإنسان، معبرة عن تثمينها لمبادرات تشكيل لجان من أجل الحرية لعمر الراضي في الدار البيضاء وباريس ومدن أخرى في أوروبا.

وعبّرت اللجنة كذلك عن استعدادها للعمل المشترك معها ومع لجان التضامن المشكلة في مدن مغربية أخرى، تضامنا مع معتقلي الرأي الموجودين بها ومن أجل إطلاق سراحهم.

واعتبرت اللجنة أن اعتقال الراضي يأتي في إطار "هجمة تدخل في إطار تأكيد واضح للسلطة على تشبثها بخيار القمع الممنهج للآراء المختلفة والتعبيرات المنتقدة".

وللمرة الثانية يستدعى الصحافي المغربي، الذي يكتب باللغة الفرنسية في العديد من المؤسسات الإعلامية الخاصة، إذ مثل أمام الشرطة القضائية في 18 من أبريل الماضي؛ لكن أخلي سبيله مباشرة بعد الاستماع إليه، ليأتي القرار صادما هذه المرة بإحالة ملفه على النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال.

وأجلت المحكمة ملف عمر الراضي إلى غاية 2 يناير 2020، وهو ما يحتم عليه قضاء أسبوع كامل بالسجن، إلى حين النظر في إمكانية السراح، خلال الجلسة الثانية، مثيرة بذلك سخطا عارما وسط الصحافيين. كما خرجت عديد الهيئات والجمعيات الوطنية والدولية للتنديد، واصفة الأمر بـ"المهزلة"، على اعتبار أن ما كتبه الراضي يقال في مختلف وسائل الإعلام.