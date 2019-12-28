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الرئيسية | السلطة الرابعة | إعلاميون مغاربة ينعون مصطفى العلوي: "ودَاعا قيدوم الصحافيين"

إعلاميون مغاربة ينعون مصطفى العلوي: "ودَاعا قيدوم الصحافيين"

إعلاميون مغاربة ينعون مصطفى العلوي: "ودَاعا قيدوم الصحافيين"
هسبريس من الرباط
السبت 28 دجنبر 2019 - 14:15

توفي، اليوم السبت في الرباط، مصطفى العلوي، مؤسس ومدير نشر جريدة "الأسبوع الصحافي" الذي يعتبر قيدوم الصحافيين المغاربة.

ونعى عدد من الصحافيين العلوي المشتهر بركنه الخاص في "الأسبوع الصحافي" بـ"الحقيقة الضائعة"، حيث كان يتميز بأسلوب خاص في الكتابة الصحافية.

وكتب نور الدين مفتاح، ناشر أسبوعية "الأيام"، على صفحته بـ"فيسبوك"، إن العلوي يعتبر "مؤسس أقدم الصحف الخاصة في البلاد، وصحافي على عهد ثلاثة ملوك، وشاهد على أهم الأحداث في تاريخ المغرب المستقل، رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه وألهم أسرته الصغيرة والإعلامية الكبيرة الصبر والسلوان".

وكتب سعيد الريحاني، رئيس تحرير "الأسبوع الصحافي"، معلناً وفاة العلوي: "ببالغ الحزن والأسى، هرم الصحافة الوطنية مصطفى العلوي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقال عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في تصريح لهسبريس، إن وفاة العلوي تعتبر فقداً كبيراً للمشهد الإعلامي الوطني، واصفاً الراحل بـ"عميد الصحافيين المغاربة وأحد الوجوه البارزة في تأسيس النقابة، ومعلمة حقيقية في المجال الإعلامي والتأليف".

وأضاف البقالي أن "العلوي كان يتميز بأسلوبه الخاص في الممارسة الصحافية، بحيث يستحيل أن نجد شخصا آخر يشابهه في كتاباته وتحليلاته. لذلك، فقدنا، اليوم، تجربة ونموذج ناجح في الصحافة المغربية وله شعبية كبيرة".

وذكر رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن "جريدة الأسبوع الصحافي" وقبلها "كواليس" وجرائد أخرى أسسها العلوي "كانت دائماً تجارب ناجحة ولها مبيعات وجمهور"، وأكد أن "الراحل تجربة في حد ذاته في المشهد الإعلامي يقتدى بها وكيف كان يتمكن من تحقيق النجاح في ظل ظروف وعوامل الإحباط بالحفاظ على ما يجب من منسوب الاستقلالية والكفاءة والقدرة على التفكير العميق جداً".

وأضاف البقالي قائلاً: "اليوم، نفقد أحد أبرز الوجوه الإعلامية التي توازي عبد الكريم غلاب ومحمدا العربي المساري ومصطفى القرشاوي ومحمدا باهي، وبالتالي جيل كامل ينتهي ويلقي علينا مسؤولية كبيرة جداً".

وكان العلوي قد رأى النور في مدينة فاس سنة 1936، وغادر الحياة اليوم عن عمر يناهز 83 عاماً وقضى في مهنة الصحافة عقودا طويلة، حيث كان من القلائل الذين حصلوا على منحة لدراسة الصحافة في فرنسا، وقد أسس "الأسبوع الصحافي" سنة 1965 بعد منع صحيفة "كواليس".

وإلى جانب مهنة الصحافة، يعتبر العلوي مؤرخاً وكاتباً، حيث أصدر كتاباً بعنوان: "صحافي وثلاثة ملوك"، يحكي فيه عن أحداث عاشها في تاريخ المغرب طيلة عقود من الزمن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - متتبع السبت 28 دجنبر 2019 - 14:20
انا لله وان اليه راجعون رحم الله الاستاذ، الجليل مولاي، مصطفى العلوي، الصحافي، النظيف المحترم المتواضع. اللهم اسكنه فسيحة جنانه.
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16
2 - احمدخبان السبت 28 دجنبر 2019 - 14:26
رحمك الله يا بطل عزائنا واحد في وفاة الراحل انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له وادخله جنات النعيم.
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11
3 - علا .ع. وجدة السبت 28 دجنبر 2019 - 14:27
رحمك الله و اسكنك فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون.
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11
4 - youssef de sygh السبت 28 دجنبر 2019 - 14:29
أنا لله وانا اليه راجعون البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح
كان صحفيا كامل الشجاعه وقدير بالاحترام من خلال قرائتي لمقالاته الشجاعة قل نضيرها الان كنت احترمه من بعيد
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6
5 - محمد السبت 28 دجنبر 2019 - 14:30
اللهم ارحمه و اجعل كل كلمة حق كتبها في ميزان حسناته. انا لله وانا اليه راجعون.
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9
6 - عبد السلام اطراشلي السبت 28 دجنبر 2019 - 14:30
إنا لله وإنا إليه راجعون... تغمده الله بواسع رحمته..... كم كنا نتهافت كل أسبوع لنقتني جريدة الاسبوع الصحفي لنطلع على المفاجئات التي كانت تتميز فيها بالسبق....
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8
7 - mekkaoui moulay lhoussaine السبت 28 دجنبر 2019 - 14:31
انا لله وانا اليه راجعون ، تغمده الله برحمته الواسعة واسكنه فسيح جناته ، تعازينا الحارة الى عائلته الصغيرة والكبيرة
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4
8 - لعرج ابراهيم السبت 28 دجنبر 2019 - 14:34
رحم الله السيد العلوي مصطفي واسكنه جنة الخلد.
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3
9 - أمين السبت 28 دجنبر 2019 - 14:39
الله يرحمو و يوسع عليه ضيق القبور .أحس أني افتقدت منبرا مهما كنت مدمنا على مقالاته و على أسرار العلاقات الدولية و تسريبات السي آي أي و ما لا نعرفه عن بعض جوانب الحسن الثاني رحمه الله و زيد و زيد ... فعلا لقد خسر المغرب مرجعا ثقافيا و تاريخيا كبيرا فاللهم جازه عنا خير جزاء و ابعثه مع الشهداء و الصالحين و من منبركم المحترم هذا نوجه عبارات التعازي و المواساة لأسرة الفقيد و ان يرزقهم الله الصبر على فقدان هذا الرجل العظيم.
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10 - ملاحظ السبت 28 دجنبر 2019 - 14:40
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه
إنا لله وإنا إليه راجعون.

قلم وصحفي متميز نذر نفسه للخبر والمعلومة لينير درب المغرب ويحمل مشعل الصحافة وينير المواطنين ويربطهم بقضايا الوطن الكبرى وهمومهم اليومية... ومشاغلهم المستقبلية ...
دون أن ننسى الجانب الإنساني في قلمه وعمله الصحفي...وكنت من الذين شملهم التفاتته الانسانية ومسحته العاطفية وناصرني بنشر تظلم ....

رحمه الله وجعل مثواه الجنة إن شاء الله
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