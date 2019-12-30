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كُتّاب وآراء
لجنة تقود حملة لإطلاق سراح الصحافي الراضي
قررت لجنة المطالبة بإطلاق سراح الصحافي عمر الراضي قيادة حملة للمطالبة بالإفراج عن عمر الراضي عبر الوسائط الاجتماعية، "حيث سيتم وضع تصور لها من طرف المختصين في المجال، والتي ستعكس في الغالب تعبيرات شبابية إبداعية".
وصادقت اللجنة سالفة الذكر، إثر اجتماع تأسيسي انعقد أمس الأحد بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدار البيضاء، على عناصر خطة عمل للترافع أمام الرأي العام الوطني والمسؤولين للمطالبة بإطلاق سراح الصحافي عمر الراضي.
ووفق بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، فقد سطر المجتمعون خطة عمل تتضمن بعض النقاط الاستعجالية؛ "من بينها إعادة وضع طلب جديد صباح اليوم الاثنين لتمتيع الصحافي عمر الراضي بالسراح المؤقت، اعتبارا لكونه صحافيا يجب متابعته بقانون الصحافة الذي لا يحتوي على إجراءات سالبة للحرية، واعتبارا لوضعه الصحي الذي يتطلب متابعة صحية مستمرة".
كما قررت اللجنة، وفق البلاغ عينه، مكاتبة المندوب العام للإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج للسماح بزيارة مجموعة من الأطباء المختصين لعمر الراضي، بتنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء التي اعتادت تنظيم زيارات مماثلة للسجن.
كما خلص الاجتماع إلى الإعلان عن اللائحة الأولية للمحامين الذين سيؤازرون عمر الراضي باسم لجنة المطالبة بإطلاق سراح الصحافي عمر الراضي، "ويتعلق الأمر بمحمد الصبار، وخديجة الروكاني، ومريم جمال الإدريسي، وسعيد بنحماني (منسق دفاع عمر الراضي)، ومصطفى المانوزي، وعمر بنجلون، وعبد السلام الباهي، وأحمد حماس؛ واللائحة ما زالت مفتوحة"، يورد البلاغ.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
Au Maroc aucun droit de l'homme n'est respecté et les citoyens sont terrorisés par des mesures crées (inventées) pour mettre le premier qui oserait crier l'injustice régnante actuellement dans le pays
السيد لايح تغريدة كيهدد فيها القضاء المغربي ومابغيتوهش يتحاسب !! أييه حنا مع حرية التعبير وحرية الصحافة ولكن فإطار القانون.
و واحد الحاجة مابغاتش تفهم ليا أن هاد اللجان هوما لي كيطالبو باستقلالية القضاء... وفاللخر ملي كيتشد شي واحد منهم كيتضامنو وكيتدخلو فالقضاء وتيقولو بغينا الإفراج على هاد الشخص