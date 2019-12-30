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كُتّاب وآراء
نقابة الصحافة المغربية تنعي العلوي وبنمنصور
عبّرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الصحافي الراحل مصطفى العلوي، الكبيرة والصغيرة.
واستحضرت النقابة، في بلاغ صادر عنها، "مساهمات الراحل الكبيرة والكثيرة التي تميزت بالنضج والعمق والموضوعية، وكذا كونه كان أحد القادة التاريخيين البارزين للنقابة الوطنية للصحافة المغربية حيث كان من المؤسسين، وكان له باع طويل أيضًا في النضال المستميت من أجل سيادة حرية الصحافة والتعبير والنشر، والدفاع على كرامة الصحافيين".
كما نعت النقابة الصحافي نور الدين بنمنصور، صاحب العمود اليومي "تلغرام" الذي كان يُنشر بصحيفة "لوبينيون"، والذي وافته المنية إثر مرض لم ينفع معه علاج.
وتقدمت النقابة بتعازيها الصادقة إلى أسرة الفقيد بنمنصور وإلى معارفه ومحبّيه، راجية من العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.