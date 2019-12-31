هيئة عربية تصف العلوي بشيخ الصحافة المغربية

هسبريس من الرباط

نعى الاتحاد العام للصحافيين العرب الصحافي المغربي الراحل مصطفى العلوي، مدير عام جريدة "الأسبوع الصحفي"، واصفا إياه بـ"شيخ الصحافة المغربية".

كما اعتبر الاتحاد، في نعيه للراحل مصطفى العلوي، وفاة هذا الأخير "خسارة كبيرة للصحافة المغربية والعربية"، متقدما بخالص تعازيه إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية وإلى الأسرة الصحافية العربية وأسرة الفقيد، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وكان صاحب عمود "الحقيقة الضائعة" قد فارق الحياة، صباح السبت الماضي بالرباط، عن عمر يناهز 83 سنة، بعد صراع مع المرض.