الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم تنتقل إلى جوار الله

هسبريس - د.ب.أ

نعت قناة "العربية" اليوم الخميس المذيعة بالقناة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم.

وذكرت القناة أن قاسم توفيت اليوم الخميس في منزلها بدبي، جراء أزمة قلبية، وذلك عن عمر ناهز 51 عاما.

تجدر الإشارة إلى أن قاسم بدأت مشوارها مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في العراق وأفغانستان. وكانت من أبرز الوجوه الإعلامية في القناة.

وعملت قاسم قبل ذلك في تلفزيون المستقبل اللبناني.

واختيرت في عام 2011 من بين أقوى مئة سيدة في العالم العربي من قبل مجلة أريبيان بزنس.