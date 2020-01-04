24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:37
|16:13
|18:35
|19:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مغاربة ألمانيا: عادل بوصحيب
- بحارة ميناء طانطان يواصلون حملة "خليه مربوط"
- الدنماركي شونه: زياش من أفضل اللاعبين في العالم
- صادرات صناعة السيارات المغربية تنعش مبادلات المملكة مع أوروبا
- يوسفية برشيد يعول على تألق اللاعب أشرف مرزاق
مقتل الجنرال سليماني في ضربة أمريكية يثير مخاوف من حرب مدمرة (5.00)
القضاء يصدر أحكاما جديدة ضد مافيا العقارات في "عين الذياب" (5.00)
المحميون .. عندما طغى "وْلاد الفْشوش" على مغاربة القرن الـ19 (5.00)
دراسة: العمل وراء هجرة المغاربة .. و27 % ذوو جنسية مزدوجة (5.00)
- العثماني يشتكي من "إحباط المغاربة" ويدعو إلى "التحلي بالإيجابية" - (119)
- "خصوم المغرب" يتصدرون أسلاك الدبلوماسية في الحكومة الجزائرية - (69)
- مقتل الجنرال سليماني في ضربة أمريكية يثير مخاوف من حرب مدمرة - (69)
- أمن مطار الدار البيضاء يمنع دنيا باطما من مغادرة تراب المملكة - (68)
- المغرب ينأى عن "متاهات ليبيا" .. "داعش جديدة" وصراع أجنحة - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عبيابة: المعهد العالي للإعلام يضطلع بتطوير القطاع
أكد وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، الجمعة بالرباط، على الأهمية الكبرى التي يضطلع بها المعهد العالي للإعلام والاتصال في مجال تطوير القطاع.
وذكر بلاغ للوزارة أن عبيابة، أكد في كلمة له عقب الجولة التي قام بها لجميع مرافق المعهد، على الأهمية الكبرى التي تلعبها هذه المؤسسة الوازنة والعريقة في مجال تطوير الإعلام والاتصال، وكذا تكوين وإنتاج خيرة الصحفيين والمهنيين العاملين في القطاع وطنيا ودوليا.
وأضاف المصدر ذاته أنه، خلال زيارته للمعهد في إطار الزيارات التفقدية والتواصلية التي يقوم بها لمجموعة من المؤسسات التكوينية التابعة للوزارة بمختلف قطاعاتها، أبرز عبيابة أن الوزارة حريصة على تقديم السند والدعم اللازمين والكفيلين بتحسين وتجويد وإغناء أداء المعهد والرقي به، وضمان جودة ونجاعة برامجه البيداغوجية.
وأبرز الوزير أن هذا الدعم سيمكن المعهد من آليات مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، فضلا عن تعزيز وتنويع عروض وبرامج التكوين والتكوين المستمر في مهن الإعلام والاتصال، للرفع من القدرات المهنية للموارد البشرية العاملة بالمجال ودعم احترافيتهم.
وحسب البلاغ ذاته، أكد عبيابة، أنه سيتم العمل، بمعية المعهد العالي للإعلام والاتصال، على تطوير الرأسمال البشري به من أساتذة وإداريين وطلبة، وكذا تشجيع البحث الأكاديمي، لاسيما عبر استكمال تفعيل نظام الماستر والدكتوراه، مشيرا إلى أن ذلك سيتم من خلال إحداث مركز دراسات الدكتوراه تابع للمعهد، بالإضافة إلى استكمال الورش المتعلق بتعزيز الترسانة القانونية المنظمة له.