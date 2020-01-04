عبيابة: المعهد العالي للإعلام يضطلع بتطوير القطاع

هسبريس من الرباط

أكد وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، الجمعة بالرباط، على الأهمية الكبرى التي يضطلع بها المعهد العالي للإعلام والاتصال في مجال تطوير القطاع.

وذكر بلاغ للوزارة أن عبيابة، أكد في كلمة له عقب الجولة التي قام بها لجميع مرافق المعهد، على الأهمية الكبرى التي تلعبها هذه المؤسسة الوازنة والعريقة في مجال تطوير الإعلام والاتصال، وكذا تكوين وإنتاج خيرة الصحفيين والمهنيين العاملين في القطاع وطنيا ودوليا.

وأضاف المصدر ذاته أنه، خلال زيارته للمعهد في إطار الزيارات التفقدية والتواصلية التي يقوم بها لمجموعة من المؤسسات التكوينية التابعة للوزارة بمختلف قطاعاتها، أبرز عبيابة أن الوزارة حريصة على تقديم السند والدعم اللازمين والكفيلين بتحسين وتجويد وإغناء أداء المعهد والرقي به، وضمان جودة ونجاعة برامجه البيداغوجية.

وأبرز الوزير أن هذا الدعم سيمكن المعهد من آليات مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، فضلا عن تعزيز وتنويع عروض وبرامج التكوين والتكوين المستمر في مهن الإعلام والاتصال، للرفع من القدرات المهنية للموارد البشرية العاملة بالمجال ودعم احترافيتهم.

وحسب البلاغ ذاته، أكد عبيابة، أنه سيتم العمل، بمعية المعهد العالي للإعلام والاتصال، على تطوير الرأسمال البشري به من أساتذة وإداريين وطلبة، وكذا تشجيع البحث الأكاديمي، لاسيما عبر استكمال تفعيل نظام الماستر والدكتوراه، مشيرا إلى أن ذلك سيتم من خلال إحداث مركز دراسات الدكتوراه تابع للمعهد، بالإضافة إلى استكمال الورش المتعلق بتعزيز الترسانة القانونية المنظمة له.