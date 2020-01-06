24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3816:1518:3719:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. مشروع بأزيد من مليار يفشل في توفير الماء لساكنة "آيت كرمون" (5.00)

  2. وزير الثقافة يتفقد الحالة الصحية للفنان الخلفي (5.00)

  3. أنشطة الشركات بمنطقة اليورو تقترب من الركود (5.00)

  4. ملف "مون بيبي" .. القضاء يزيد كفالة دنيا باطما ويسحب جواز سفرها (5.00)

  5. محاكمة تلميذين بسبب "كلمات الراب" تثير غضب فيسبوكيين وحقوقيين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: مجلس النواب يدقق أرباح الأبناك العاملة بالمغرب

رصيف الصحافة: مجلس النواب يدقق أرباح الأبناك العاملة بالمغرب

رصيف الصحافة: مجلس النواب يدقق أرباح الأبناك العاملة بالمغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 06 يناير 2020 - 22:00

نستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء من" المساء"، التي نشرت أن لجنة المالية تستعد لوضع أرباح وعمولات البنوك تحت المجهر، إذ يستعد مجلس النواب للتدقيق في هوامش الربح الذي تحققه البنوك العاملة بالمغرب مقارنة بفروعها بالخارج، بعد أن حدد مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية موعدا لعقد أول اجتماعاته بشأن المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول البنوك.

وأضافت الجريدة أن لجنة المالية ستبحث كيفية وأسس تحديد تسعيرة العمولات البنكية ونسب الفوائد وشروط تسويق المنتجات البنكية، لا سيما مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرة في حكمها.

ومع المنبر ذاته الذي أورد نسبة إلى مصدر مطلع أن "خردة" حافلات أوروبا تدخل الخدمة بالبيضاء نهاية الشهر الجاري، في إطار النسخة الثانية للتدبير المفوض لقطاع النقل.

وكتبت "المساء" أن الاعتماد على حافلات مستعملة أثار الكثير من الجدل في المدينة، حيث نددت بعض الأصوات بذلك، مؤكدة أنه كان بالأحرى جلب حافلات جديدة مباشرة بعد توقيع العقد مع الشركة الجديدة، وأنه لا يمكن الاستعانة بحافلات مستعملة لأي سبب من الأسباب.

وتورد الورقية ذاتها أن فعاليات جمعوية دعت إلى فتح تحقيق في الوضعية التي آل إليها مستشفى الأمير مولاي عبد الله بسلا، الذي كلف أزيد من 31 مليار سنتيم، بعد أن غرق منذ انطلاق الأشغال به في سلسلة من الفضائح؛ نظير أعطاب متتالية في تجهيزات اقتنيت حديثا، وابتزاز مالي مقابل إجراء العمليات.

وأفادت "المساء" بأن هشام ولد الداغرية، الفاعل الجمعوي والمستشار الجماعي، كشف أن المرفق الصحي سالف الذكر تحوّل إلى مجرد بناية لا تقدم أي قيمة مضافة، على الرغم من الكلفة المالية الباهظة التي خصصت له، مشيرا إلى أن المشروع الجديد ما هو إلا استنساخ لنفس الأعطاب التي عانى منها المستشفى القديم. ودعا ولد الداغربية وزارة الصحة إلى إيفاد لجنة تفتيش، للوقوف على الوضعية المزرية التي صار عليها المستشفى المذكور.

وإلى "أخبار اليوم" التي أوردت بأن جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة حصلت على تمويل دولي لإنجاز مشروع نموذجي لتدبير "جمع وتثمين النفايات في المناطق الحضرية"، سيمكن في إطار برنامج التنمية الجهوية لمجلس جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة من تجربة نظام "فرز وجمع النفايات" بالنظر إلى قيمتها.

ووفق الخبر ذاته فإن المشروع النموذجي سالف الذكر سيجري إطلاقه في شهر فبراير المقبل، وسيدخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2021.

وذكرت "أخبار اليوم"، كذلك، أن السلطات البلجيكية قرّرت سحب الجنسية من رعاياها الذين ينحدرون من أصول مغربية والذين التحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، علما أن هولندا سبق لها أن رفضت استقبال رعاياها المنحدرين من أصول مغربية العالقين في سوريا وسحبت الجنسية منهم، ولهذا ستكون السلطات المغربية ملزمة بمواجهة تحدي الجهاديين الأوروبيين من أصول مغربية الذين انضموا إلى مختلف التنظيمات الجهادية، إضافة إلى الجهاديين الذي خرجوا من مختلف المدن المغربية صوب بؤر التور.

أما "الأحداث المغربية"، فنشرت أن السفارة الأمريكية بالمغرب دعت مواطنيها، الموجودين أو الراغبين في السفر إلى المغرب، إلى توخي الحيطة والحذر؛ وذلك بعد مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، في بغداد بصواريخ أمريكية، وما تلا ذلك من تهديدات إيرانية برد انتقامي.

وأشارت "الأحداث المغربية"، أيضا، إلى توقيف بحارة بسواحل المضيق على متن قارب للصيد، متلبسين بمحاولة الصيد الممنوع للأخطبوط خلال هذه الفترة من موسم الصيد البحري، من طرف مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بالمضيق، بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي البحري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - وجدي بركاني الاثنين 06 يناير 2020 - 22:13
ارباح خيالية تجنيها الابناك . شخصيا ندمت اشد الندم على قرض لشراء منزل . الفواءد مرتفعة و من جهة ثانية اي تاخير في التسديد تنضاف فواءد اخرى اما اقتطاعات sms فحدث و لا حرج . باختصار البنك كالمنشار طالع ياكل هابط ياكل ... وراه كلاني يا مي راه كلاني ( مع التلحين )
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
2 - hamid الاثنين 06 يناير 2020 - 22:13
الشفوي قتلتونا به ارباح الابناك كيف ماشفتو ارباح المحروقات الشعب المغربي عاق بكم المازوت تعدى 10 دراهم للتر الواحد بورزازات ولا من يحرك ساكنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
3 - عبد السلام اطراشلي الاثنين 06 يناير 2020 - 22:16
من الصعب أن يصدق عاقل أن يقوم البرلمان المغربي بالتحقيق في أرباح الأبناك.... أين ذهب اولا تحقيق التقصي في أسعار المحروقات وغيرها؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
4 - la verite الاثنين 06 يناير 2020 - 22:29
les enciens bus europeens sont mieux que des nouveaux fabriquer au maroc (carrosserie ),,,, le probleme c,est qu,ils vont etre tabasser et casser en 2 mois par les animaux ,,,,,,quoi qu,ils soient nouveaux ou occasions.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - سعيد مغربي قح الاثنين 06 يناير 2020 - 22:30
-"..أن "خردة" حافلات أوروبا تدخل الخدمة بالبيضاء نهاية الشهر الجاري، في إطار النسخة..".

وعليه..أصبحت معها "كازابلانكا" عبارة عن خردة تباع في المزاد الخرداوي..!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
6 - %%%% الاثنين 06 يناير 2020 - 22:34
il suffit de voir tous les centres de radio et de chimio et d analyse et les cabinet qui ont poussé comme des champignons. comment voulez vous qu ils travaillent sérieusement a que c est eux qui on ouvert ces cabinet et ces labos . moi j habite juste devant et croyez moi c un vrai malaise. de voir un hôpital ressament inauguré et qui ne fournis aucaun service aux slawi . bref je pense que le roi doit faire un petit tout labas inconito pour voir de ces yeux .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.