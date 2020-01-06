رصيف الصحافة: مجلس النواب يدقق أرباح الأبناك العاملة بالمغرب

هسبريس من الرباط

نستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء من" المساء"، التي نشرت أن لجنة المالية تستعد لوضع أرباح وعمولات البنوك تحت المجهر، إذ يستعد مجلس النواب للتدقيق في هوامش الربح الذي تحققه البنوك العاملة بالمغرب مقارنة بفروعها بالخارج، بعد أن حدد مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية موعدا لعقد أول اجتماعاته بشأن المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول البنوك.

وأضافت الجريدة أن لجنة المالية ستبحث كيفية وأسس تحديد تسعيرة العمولات البنكية ونسب الفوائد وشروط تسويق المنتجات البنكية، لا سيما مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرة في حكمها.

ومع المنبر ذاته الذي أورد نسبة إلى مصدر مطلع أن "خردة" حافلات أوروبا تدخل الخدمة بالبيضاء نهاية الشهر الجاري، في إطار النسخة الثانية للتدبير المفوض لقطاع النقل.

وكتبت "المساء" أن الاعتماد على حافلات مستعملة أثار الكثير من الجدل في المدينة، حيث نددت بعض الأصوات بذلك، مؤكدة أنه كان بالأحرى جلب حافلات جديدة مباشرة بعد توقيع العقد مع الشركة الجديدة، وأنه لا يمكن الاستعانة بحافلات مستعملة لأي سبب من الأسباب.

وتورد الورقية ذاتها أن فعاليات جمعوية دعت إلى فتح تحقيق في الوضعية التي آل إليها مستشفى الأمير مولاي عبد الله بسلا، الذي كلف أزيد من 31 مليار سنتيم، بعد أن غرق منذ انطلاق الأشغال به في سلسلة من الفضائح؛ نظير أعطاب متتالية في تجهيزات اقتنيت حديثا، وابتزاز مالي مقابل إجراء العمليات.

وأفادت "المساء" بأن هشام ولد الداغرية، الفاعل الجمعوي والمستشار الجماعي، كشف أن المرفق الصحي سالف الذكر تحوّل إلى مجرد بناية لا تقدم أي قيمة مضافة، على الرغم من الكلفة المالية الباهظة التي خصصت له، مشيرا إلى أن المشروع الجديد ما هو إلا استنساخ لنفس الأعطاب التي عانى منها المستشفى القديم. ودعا ولد الداغربية وزارة الصحة إلى إيفاد لجنة تفتيش، للوقوف على الوضعية المزرية التي صار عليها المستشفى المذكور.

وإلى "أخبار اليوم" التي أوردت بأن جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة حصلت على تمويل دولي لإنجاز مشروع نموذجي لتدبير "جمع وتثمين النفايات في المناطق الحضرية"، سيمكن في إطار برنامج التنمية الجهوية لمجلس جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة من تجربة نظام "فرز وجمع النفايات" بالنظر إلى قيمتها.

ووفق الخبر ذاته فإن المشروع النموذجي سالف الذكر سيجري إطلاقه في شهر فبراير المقبل، وسيدخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2021.

وذكرت "أخبار اليوم"، كذلك، أن السلطات البلجيكية قرّرت سحب الجنسية من رعاياها الذين ينحدرون من أصول مغربية والذين التحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، علما أن هولندا سبق لها أن رفضت استقبال رعاياها المنحدرين من أصول مغربية العالقين في سوريا وسحبت الجنسية منهم، ولهذا ستكون السلطات المغربية ملزمة بمواجهة تحدي الجهاديين الأوروبيين من أصول مغربية الذين انضموا إلى مختلف التنظيمات الجهادية، إضافة إلى الجهاديين الذي خرجوا من مختلف المدن المغربية صوب بؤر التور.

أما "الأحداث المغربية"، فنشرت أن السفارة الأمريكية بالمغرب دعت مواطنيها، الموجودين أو الراغبين في السفر إلى المغرب، إلى توخي الحيطة والحذر؛ وذلك بعد مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، في بغداد بصواريخ أمريكية، وما تلا ذلك من تهديدات إيرانية برد انتقامي.

وأشارت "الأحداث المغربية"، أيضا، إلى توقيف بحارة بسواحل المضيق على متن قارب للصيد، متلبسين بمحاولة الصيد الممنوع للأخطبوط خلال هذه الفترة من موسم الصيد البحري، من طرف مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بالمضيق، بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي البحري.