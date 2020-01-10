24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
10/01/2020
الأيام القادمة
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:40
|16:18
|18:40
|20:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- مغربيات بحقول إسبانيا
- السفير رحو يقدم أوراق الاعتماد لدى حلف "الناتو"
- زيارة إلى كنوز الإسلام
- متشردان يُنهيان حياة سائق تاكسي بمدينة أكادير
- شاب يهشم رأس خطيبته ويحاول الانتحار بإفران
الحكومة "تتنكر" لضحايا "باب دارنا" وتعدُ بقانون يحمي المشترين (5.00)
الدار البيضاء تعتمد تطبيقا ذكيا لاقتفاء أثر شاحنات جمع النفايات (5.00)
- الحكومة "تتنكر" لضحايا "باب دارنا" وتعدُ بقانون يحمي المشترين - (48)
- كندا تؤكد إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني فوق سماء طهران - (43)
- دراسة: تناول الشاي 3 مرات أسبوعيا يطيل العمر - (42)
- العثماني يكشف تفاصيل الخطة الحكومية لتوفير حاجيات الماء الشروب - (35)
- عبيابة يطالب حقوقيين بالتفريق بين حرية التعبير وارتكاب جنايات - (30)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
"أصوات": جمهور الرجاء والوداد "شخصية السنة"
الجمعة 10 يناير 2020 - 14:37
اختار مستمعو إذاعة "أصوات" جمهور فريقي الرجاء والوداد البيضاويين لكرة القدم كـ"شخصية السنة"؛ وذلك بعد تصويت كثيف استمر طيلة شهر دجنبر، في تقليد دأبت عليه الإذاعة منذ عشر سنوات.
وجاءت في المرتبة الثانية الجمعوية عائشة الشنا، متبوعة بفريق الاتحاد البيضاوي؛ بينما حظيت مؤسسة الأمن الوطني باختيار فريق "أصوات" في فئة "تكريم خارج المسابقة" هذه السنة.
وتم اختيار شخصية سنة 2019 من بين لائحة ضمت 5 فئات، تم تجديد معاييرها وتحديث بعض من فئاتها، وهي: السياسة الاجتماعية، الاقتصاد الاجتماعي، المجتمع المدني، الفنون والثقافة، الرياضة.