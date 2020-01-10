"أصوات": جمهور الرجاء والوداد "شخصية السنة"

هسبريس من الرباط

اختار مستمعو إذاعة "أصوات" جمهور فريقي الرجاء والوداد البيضاويين لكرة القدم كـ"شخصية السنة"؛ وذلك بعد تصويت كثيف استمر طيلة شهر دجنبر، في تقليد دأبت عليه الإذاعة منذ عشر سنوات.

وجاءت في المرتبة الثانية الجمعوية عائشة الشنا، متبوعة بفريق الاتحاد البيضاوي؛ بينما حظيت مؤسسة الأمن الوطني باختيار فريق "أصوات" في فئة "تكريم خارج المسابقة" هذه السنة.

وتم اختيار شخصية سنة 2019 من بين لائحة ضمت 5 فئات، تم تجديد معاييرها وتحديث بعض من فئاتها، وهي: السياسة الاجتماعية، الاقتصاد الاجتماعي، المجتمع المدني، الفنون والثقافة، الرياضة.