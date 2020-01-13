اختتام اجتماع اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني بدبي

هسبريس من الرباط

اختتمت، اليوم الإثنين بدبي، أعمال الاجتماع الخامس عشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، التي أقامتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من خلال الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، بالتعاون مع نادي دبي للصحافة ومؤسسة وطني الإمارات.

وأكد الوزير المفوض فوزي الغويل، مدير الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية، أن انعقاد اجتماعات الأمانة العامة للجامعة، وفي مستهلها اجتماعات اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، "يأتي تكليلاً لمساعي جامعة الدول العربية الرامية إلى تعزيز دور الإعلام العربي في القضايا العربية الملحة"، معرباً عن تقديره جهود نادي دبي للصحافة في استضافة وتنظيم هذه الاجتماعات بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات، "الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام الذي توليه دبي لتعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك".

وأشار الغويل إلى أهمية النتائج والتوصيات المقدمة من ممثلي الدول المشاركين في اجتماعات اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني وانعكاسها الإيجابي على تعميق الحوار بين الكوادر الإعلامية العربية، ولاسيما الخبراء المتخصصون في مجال الإعلام الإلكتروني.

بدوره أكد ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام الإلكتروني في ظل التطور الهائل لتقنية المعلومات، وقال إن هذا الملتقى "يحمل بصمة مختلفة، لا تنبع من أهمية العنوان الذي ينعقد تحته، والنقاشات المطروحة من خلاله وحسب، في ظل الأهمية الكبيرة للإعلام، وإنما من كونه يأتي أيضاً احتفاءً بفوز دبي عن استحقاق وجدارة بلقب عاصمة الإعلام العربي للعام 2020".

من جانبه، أكد سالم باليوحة، المدير بالإنابة لنادي دبي للصحافة، أن استضافة النادي لاجتماعات الجنة العربية للإعلام الإلكتروني، التي تتخذ من دبي مقرا دائما لها، "يفتح المجال لزيادة مساحة إسهامات النادي في دعم التأثير الإيجابي للإعلام الإلكتروني على الصعيد العربي، امتداداً لنهج دبي ودولة الإمارات في ريادة التطوير الإيجابي ومواكبة المستجدات العالمية في مختلف المجالات، ومنها المجال الإعلامي".

إلى ذلك، توصل أعضاء اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني وممثلو المنظمات العربية المشاركون في الاجتماعات إلى جملة من التوصيات، تضمنت الإشادة بالتجارب الناجحة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الإعلام الإلكتروني، والدعوة إلى اعتبارها منهاج عمل للجنة، وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بتعميمها على الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية للاستفادة منها، وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بمتابعة تنفيذها مع كافة الجهات المعنية.

كما تضمنت التوصيات الموافقة على المقترح المقدم من الهيئة العربية للبث الفضائي حول تشكيل فريق عمل مفتوح العضوية يعنى برصد ودراسة جميع الألعاب الإلكترونية التي تدعو إلى العنف والإرهاب، وتأثيرها على الأمن المجتمعي العربي، ورفع المشروعين المقدمين من الهيئة حول إثراء المحتوى الإلكتروني العربي على شبكة الإنترنت، ومشروع منصة البث الرقمي ضمن مركز بيانات إلكترونية عربية إلى الدورة العادية (94) للجنة الدائمة للإعلام العربي لاتخاذ القرار المناسب حيالهما.

كما شملت التوصيات التعجيل بمشروع إنشاء المنصة العربية للبث الرقمي، التي تضمن مختلف البلدان العربية من خلالها توزيع المحتويات والمضامين الإعلامية الرقمية دون المرور بوسطاء من أوروبا أو غيرها من البلدان الغربية.

ويستضيف نادي دبي للصحافة ثلاثة اجتماعات منبثقة عن مجلس وزراء الإعلام العرب، تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع نادي دبي للصحافة ومؤسسة وطني الإمارات، وبدأت في 12 من يناير الجاري وتستمر حتى 16 من الشهر ذاته.

وتختتم الاجتماعات باجتماع الدورة العادية (12) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء لدى الجامعة العربية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات والاتحادات العربية الممارسة لمهام إعلامية، والتي تعمل تحت مظلة مجلس وزراء الإعلام العرب.