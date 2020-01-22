فرز الأعمال المشاركة في جائزة الصحافة العربية

هسبريس من الرباط

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية عن شروع "لجنة الفرز" في الاطلاع على الأعمال المُقدمة للدورة التاسعة عشرة للجائزة.

وكان باب المشاركات في الجائزة، وهي إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد العالمية، قد أغلق في 6 يناير الجاري، لتستهل اللجنة مهامها بفرز الأعمال والتأكد من استيفائها للشروط والمعايير وفق الأحكام والنظام الأساسي للجائزة قبل عرضها على لجان التحكيم.

جاسم الشمسي، مدير جائزة الصحافة العربية، أشاد بجهود اللجنة والتزامها الكامل بمعايير فرز الأعمال لاستبعاد المشاركات المخالفة لنظام الجائزة، وتلك التي لم تستوف كامل الشروط، مضيفا أن اللجنة قامت خلال الدورة الماضية بتغيرات جذرية "تميزت بتوظيفها الجانب الإلكتروني في مراجعة الأعمال المشاركة في الجائزة وآلية تقييمها، وذلك بهدف تسهيل مهامها والاسهام في سرعة الفرز بصورة احترافية".

وأضاف المتحدث أنه، مع الأعداد المتزايدة للأعمال التي تستقبلها الأمانة العامة للجائزة سنوياً، تلعب لجنة الفرز دوراً أساسياً في التركيز على نوعية الأعمال والتأكد من الوفاء بكافة الشروط والأحكام المحددة لكل فئة، قبيل انطلاق عمليات التحكيم من خلال لجان تضم ما يقارب 60 مُحكِّماً بواقع 5 إلى 6 محكمين عن كل فئة من مختلف أرجاء الوطن العربي.

وأورد الشمسي أن الأمانة العامة للجائزة ستكشف النقاب عن تفاصيل حجم ونوع المشاركات في الدورة التاسعة عشرة خلال الفترة القادمة، علماً بأنه لا يتم الكشف عن أسماء لجان التحكيم حفاظاً على السرية التامة ونزاهة مسار التحكيم وصولاً إلى الإعلان عن الفائزين.

يذكر أن فئات جائزة الصحافة العربية تشمل جائزتين يتم منحهما بقرار من مجلس الإدارة هما: جائزة شخصية العام الإعلامية وجائزة العامود الصحافي، إضافة إلى فئات الصحافة الاستقصائية، والصحافة الذكية، والصحافة السياسية، والصحافة الاقتصادية، والصحافة الرياضية، والصحافة الثقافية، والحوار الصحافي، والصحافة العربية للشباب، والرسم الكاريكاتيري، وأفضل صورة صحافية، والصحافة الإنسانية.