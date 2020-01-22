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كُتّاب وآراء
رصيف الصحافة: أحكام سجنية توقف دركيين متورطين في المخدرات
بداية مطالعة أخبار جرائد يوم غد الخميس من يومية "المساء"، التي أوردت على صدر صفحتها الأولى أن القضاء أصدر أحكاما تتراوح بين خمس وثلاث سنوات سجنا نافذة في حق دركيين، بسبب تورطهم ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات.
وأضافت الجريدة أن المتابعين في هذا الملف هم قبطان كان يعمل بسرية عين السبع، بالإضافة إلى مسؤول بالدرك برتبة كومندار، فضلا عن سبعة دركيين، وستة برتبتي مساعد ورقيب للدرك الملكي.
وبالمنبر الورقي نفسه، نطالع أن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة سيناقش ملف نفاد الأدوية من السوق، وملف تشجيع استبدال الأدوية لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلى جانب مشروع القانون الخاص بمجالس الهيئة.
وفي خبر آخر، أوردت "المساء" أن أسعار المواد الغذائية تواصل اشتعالها؛ فقد عرفت أثمنة الخضر زيادة بنسبة 8 في المائة، كما عرفت أسعار الحليب والجبن والبيض والزيوت والدهنيات ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة، بينما ارتفعت أسعار الفواكه بنسبة 0.2 في المائة.
إلى جريدة "الأحداث المغربية"، التي قالت إن رمي البيضاويين للأزبال سيكلفهم متابعات قانونية، وستسند المهمة إلى الشرطة الإدارية، من خلال القيام بجولات ميدانية يومية لمراقبة مدى احترام السكان للقانون.
وأوضحت الجريدة أن السلطات ستقوم بداية بحملات تحسيسية للسكان وأصحاب المطاعم وغيرهم من الملوثين الكبار، قبل الشروع في عملية تحرير المخالفات ضد المتسببين في تراكم الأزبال بجنبات الحاويات.
وبخصوص ملف "المحامي وليلى"، أكدت الجريدة أن المحامي لم يقدم استقالته من حزب العدالة والتنمية، سوى خلال اليومين الماضيين، وفق ما تثبته نسخة الاستقالة التي وضعها لدى المسؤولين.
من جهتها، أشارت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" أن فيدرالي الصحة بالمغرب يطالبون بحوار اجتماعي حقيقي دائم ومنتج للحلول، مستنكرين تجاهل دعوات التنظيمات النقابية لاستئناف جلسات الحوار الذي أصيب بالشلل منذ قدوم الوزير الجديد.